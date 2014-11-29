موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

ترصد "سبق" في موجزها الأسبوعي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسات قمة العشرين G20، وتتويج نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة ضد غريمه التقليدي النصر، وذلك برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض نيابة عن الملك، وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما كشفت "نزاهة" عن تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار ريال تورط فيها ضباط وموظفون من وزارة الدفاع وآخرين، إضافة إلى رحيل أسطورة كرة القدم مارادونا، وغيرها من الأحداث.
القيادة تختتم قمة القمم العالمية رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاق قمة العشرين مبينًا أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، فيما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال رعايته اليوم الأخير للقمة أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.
تتويج بأغلى الكؤوس الكروية توج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد فوزه للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف. وقدمت "سبق" قراءة خاصة لتاريخ البطولة. كما رعى أمير الرياض حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء) في نسخته السادسة والعشرين.
بنك مركزي جديد و"نزاهة" تضبط 1.2 مليار ريال وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي"، وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 حالة إصابة بكورونا وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تشهد الساحة انطلاق مهرجاني الملك عبدالعزيز للصقور والملك عبدالعزيز للإبل، ولجنتا "الصحة" و"التعليم" في "الشورى" الجديد تجتمعان "عن بُعد"، وأعلنت "نزاهة" تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع وآخرين في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال.
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موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس
زيد الخمشيسبق2020-11-29
ترصد "سبق" في موجزها الأسبوعي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسات قمة العشرين G20، وتتويج نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة ضد غريمه التقليدي النصر، وذلك برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض نيابة عن الملك، وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما كشفت "نزاهة" عن تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار ريال تورط فيها ضباط وموظفون من وزارة الدفاع وآخرين، إضافة إلى رحيل أسطورة كرة القدم مارادونا، وغيرها من الأحداث.
القيادة تختتم قمة القمم العالمية رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاق قمة العشرين مبينًا أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، فيما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال رعايته اليوم الأخير للقمة أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.
تتويج بأغلى الكؤوس الكروية توج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد فوزه للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف. وقدمت "سبق" قراءة خاصة لتاريخ البطولة. كما رعى أمير الرياض حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء) في نسخته السادسة والعشرين.
بنك مركزي جديد و"نزاهة" تضبط 1.2 مليار ريال وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي"، وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 حالة إصابة بكورونا وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تشهد الساحة انطلاق مهرجاني الملك عبدالعزيز للصقور والملك عبدالعزيز للإبل، ولجنتا "الصحة" و"التعليم" في "الشورى" الجديد تجتمعان "عن بُعد"، وأعلنت "نزاهة" تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع وآخرين في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال.
تفاصيل نظام الضمان.. والسعودية أكثر أمانًا للسفر نشرت "أم القرى"، الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام الضمان الجديد، فيما صادرت وزارة البيئة 120 طنًا من الحطب المحلي، ووقف وزيرها "الفضلي" على حريق السودة، فيما باشرت الجهات الأمنية العثور على امرأة متوفاة داخل حقيبة، وتقرير دولي يؤكد أن السعودية الوحيدة في الشرق الأوسط الأكثر أمانًا للسفر من بين ست دول عالميًا في ظل جائحة كورونا، و"سبق" ترصد مشاعر معلم وجد لوحته الفنية في مكتب ولي العهد.
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ترصد "سبق" في موجزها الأسبوعي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسات قمة العشرين G20، وتتويج نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة ضد غريمه التقليدي النصر، وذلك برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض نيابة عن الملك، وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما كشفت "نزاهة" عن تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار ريال تورط فيها ضباط وموظفون من وزارة الدفاع وآخرين، إضافة إلى رحيل أسطورة كرة القدم مارادونا، وغيرها من الأحداث.
القيادة تختتم قمة القمم العالمية رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاق قمة العشرين مبينًا أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، فيما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال رعايته اليوم الأخير للقمة أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.
تتويج بأغلى الكؤوس الكروية توج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد فوزه للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف. وقدمت "سبق" قراءة خاصة لتاريخ البطولة. كما رعى أمير الرياض حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء) في نسخته السادسة والعشرين.
بنك مركزي جديد و"نزاهة" تضبط 1.2 مليار ريال وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي"، وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 حالة إصابة بكورونا وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تشهد الساحة انطلاق مهرجاني الملك عبدالعزيز للصقور والملك عبدالعزيز للإبل، ولجنتا "الصحة" و"التعليم" في "الشورى" الجديد تجتمعان "عن بُعد"، وأعلنت "نزاهة" تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع وآخرين في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال.
تفاصيل نظام الضمان.. والسعودية أكثر أمانًا للسفر نشرت "أم القرى"، الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام الضمان الجديد، فيما صادرت وزارة البيئة 120 طنًا من الحطب المحلي، ووقف وزيرها "الفضلي" على حريق السودة، فيما باشرت الجهات الأمنية العثور على امرأة متوفاة داخل حقيبة، وتقرير دولي يؤكد أن السعودية الوحيدة في الشرق الأوسط الأكثر أمانًا للسفر من بين ست دول عالميًا في ظل جائحة كورونا، و"سبق" ترصد مشاعر معلم وجد لوحته الفنية في مكتب ولي العهد.
وفاة الأسطورة "مارادونا" وإيران تهدد إسرائيل عالميًا، تصدرت وفاة أسطورة الكرة "دييغو مارادونا" أخبار العالم، كما اتهمت إيران إسرائيل بدق طبول الحرب، وتهدّد بـ"انتقام قاسٍ" من قتلة العالم النووي "محسن زادة"، ووفاة زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترشيح ستة وزراء لولايته المقبلة، وحملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا.