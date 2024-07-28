موجز "سبق" الأسبوعي: "الوزراء" يقرُّ نظام مكافحة الفساد.. وإيقاف شهادات التطعيمات الورقية.. واعتدال المناخ

وأضاف "المرور"، أن عدد أيام تخفيض المخالفة 25% هو 45 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة في حال عدم التقدُّم بطلب زيادة مهلة السداد، و75 يوماً حال طلب التمديد المنصوص عليه في المادة 75 لنظام المرور. ولفت إلى أن تخفيض الـ 25% يسري على المخالفات بالحد الأدنى فقط دون غيرها، حتى في حال التقدُّم باعتراض عليها.