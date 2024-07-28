موجز "سبق" الأسبوعي: "الوزراء" يقرُّ نظام مكافحة الفساد.. وإيقاف شهادات التطعيمات الورقية.. واعتدال المناخ

حَفِل الأسبوع الماضي بأحداث محلية ودولية عدة، نالت اهتمام القراء من مواطنين ومقيمين، تصدَّرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وفيه تمت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وعلى اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية مع دولتَيْ جامبيا وتنزانيا، إلى جانب الأمر الملكي بتعديل اسم "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" ليكون "وزارة البلديات والإسكان"، فضلاً عن توضيح المرور السعودي بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة (8) أشخاص من أسرة مشاري السبيعي.
وشَهِد الأسبوع ذاته قرار وزارة الصحة إيقاف إصدار شهادات التطعيمات الورقية للأطفال، وتحويلها إلى شهادات إلكترونية، وبيان "المرور السعودي" آلية الحصول على تخفيض 25% للمخالفات المرورية، وتوقعات المختصين بشأن درجات الحرارة على معظم المناطق، إلى جانب تقرير مشاركة السعودية في أولمبياد باريس 2024، وتاريخ مشاركاتها الأولمبية الذي يعود إلى نحو 40 سنة مضت.
وهنا تفاصيل أبرز أحداث الأسبوع:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في جدة، حيث وافق فيها المجلس على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وعلى اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية مع دولتي جامبيا، وتنزانيا.
واطّلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس روسيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بتعديل اسم "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" ليكون "وزارة البلديات والإسكان".
وبهذه المناسبة رفع وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، مؤكدًا أن تعديل مسمى الوزارة يعدّ من ضمن الخطوات المتجدّدة التي تعكس الالتزام بتطوير بيئة حضرية متطوّرة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع من مستوى الأداء العام للوزارة والجهات التابعة لها من الأمانات والبلديات.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تشرّف الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة.
وقام سموه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد؛ وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلل بالمخلوط، الذي يحضر منذ وقت مبكر من قِبَل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
تضمّن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحديد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها؛ وهي جرائم: الرشوة، الاعتداء على المال العام، إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
وقد احتوى النظام على أحكام تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري؛ منها عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكام تتعلق بالإثراء غير المشروع، ومنح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبيرغ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وعن دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
وأكدت المملكة استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة، معربةً عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار.
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 435 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2،175 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 620 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 3،100 فرد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.
أكد المرور السعودي أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة (8) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح.
ودعا المرور عبر حسابه الرسمي على منصة X إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ضجّت مواقع التواصل الأربعاء الماضي بدعوات الرحمة ومشاعر الشفقة، بعد نبأ وفاة الشاب مشاري السبيعي وعائلته المكونة من أفرادها الثمانية؛ ليتبين أن القصة مفبركة.
القصة التي نسجها حسابٌ مجهول ادعى أنه فَقَد عائلته؛ عزز مصداقيتها حساباتٌ رسمية واصلت نسج الحبكة، وأعلنت أن "مشاري" نفسه لَحِقَ بأسرته إلى الدار الآخرة من هول الفاجعة!
وتفاعل مع الخبر المحزن مئات الحسابات عبر منصة X ومنصات السوشيال ميديا، وجرى تناقله على نطاق كبير، قبل أن يقطع "المرور السعودي" الطريق أمام الشائعة ويكذّبها قائلًا في بيانه: "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة (8) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح"، ويدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كشف المرور السعودي عن آلية الحصول على تخفيض 25% للمخالفات المرتكبة بدءًا من 18 أبريل للعام الحالي 2024، وفق المادة 75 من نظام المرور، وماذا يترتب على حالة عدم السداد.
واستحوذت مبادرة تخفيض المخالفات المرورية 50% و25%، على اهتمامات المواطنين والمقيمين في المملكة؛ إذ تستهدف تخفيف العبء المالي المتراكم على أصحاب مخالفات المرور.
وانطلقت المبادرة في 18 أبريل 2024، وبدأ عدد كبير من مالكي السيارات في المملكة في الاستفادة من الخصم الذي يقتضي الالتزام ببعض الأمور؛ وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية.
أكدت وزارة الصحة إيقاف إصدار شهادات التطعيمات الورقية للأطفال، وتحويلها إلى شهادات إلكترونية، وذلك من خلال حجز موعد عبر التطبيق في عيادة توثيق التطعيمات لدى أقرب مركز صحي، أو توثيق التطعيمات ذاتياً عبر تطبيق صحتي.
ودعت إلى سرعة التوثيق الإلكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال الورقية، لتفادي فقدانها، نظراً لارتباط إكمال التطعيمات بشكل إلزامي في إتمام فحص اللياقة المدرسي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل استعراضها والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.
أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز، إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض - ضمن مشاريع "الرياض الخضراء".
وكان قد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتسمية الحديقة باسم "حديقة الملك عبدالعزيز" بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله - حيث انطلقت الأعمال الإنشائية في المشروع الذي تبلغ مساحته حوالي 4.3 مليون متر مربع، وسيستغرق تنفيذه 36 شهرًا.
توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنه بدءًا من الأربعاء الماضي يخف الحر، وتتحسن درجة الحرارة على معظم المناطق، وتصبح الحرارة أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.
وأوضح الحصيني عبر حسابه على "إكس" أن الانخفاض المتوقع في الحرارة بسبب تقدم كتلة شبه معتدلة في طبقات الجو العليا، وتستمر أيامًا، ويكون أثرها واضحًا على تبريد التكييف.
أعاد المرور السعودي التذكير بآلية الحصول على تخفيض الـ 25% على المخالفات المرورية، والمهلة المسموح بها للحصول على التخفيض. وأوضح "المرور" أن مهلة الـ 25% تنتهي بانتهاء مهلة الـ 15 يوماً للسداد، دون التقدُّم بطلب مهلة 90 يوماً أو انقضاء 30 يوماً من المدة نفسها "الـ 90 يوماً" للسداد في حال طلبها.
وأضاف "المرور"، أن عدد أيام تخفيض المخالفة 25% هو 45 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة في حال عدم التقدُّم بطلب زيادة مهلة السداد، و75 يوماً حال طلب التمديد المنصوص عليه في المادة 75 لنظام المرور. ولفت إلى أن تخفيض الـ 25% يسري على المخالفات بالحد الأدنى فقط دون غيرها، حتى في حال التقدُّم باعتراض عليها.
تزامناً مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024، يعود تاريخ المشاركات السعودية الأولمبية إلى نحو 40 سنة مضت، حينما انطلقت البعثة الأولمبية السعودية لأول مرة لتصنع التاريخ في ميونيخ عام 1972م، وحينها تمكنت اللجنة الأولمبية السعودية من إعداد أول وفد رياضي على الإطلاق للمشاركة في الدورة المقامة في ألمانيا، وذلك بإرسال 7 رياضيين من الاتحاد السعودي لألعاب القوى.
وقدمت السعودية أول ظهور رسمي لها في دورات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م، ومنذ ذلك الحين باتت السعودية عضوًا دائمًا في دورات الألعاب الأولمبية.