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موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء

وفاة أمير الكويت.. وانطلاق بطولة العالم للأندية
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية، المحلية والعالمية، عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها صدور عدد من الأوامر والقرارات الملكية، كما تلقت السعودية ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما تواصل العطاء السعودي على أكثر من صعيد؛ إذ بلغت التبرعات إلى غزة أكثر من نصف مليار ريال، كما سيَّرت السعودية نحو 30 طائرة إغاثية، و4 بواخر؛ لنقل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

فيما حملت أحداث الأسبوع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في مدينة جدة، وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قرارات عدة بتغريم عدد من المشاهير بعد مخالفتهم الأنظمة.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

قرارات ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، جاء منها تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

كما صدر أمر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ‫ولي العهد رئيس ‫مجلس الوزراء، بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
أوامر ملكية: سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أميرًا للمدينة المنورة.. وفيصل بن سلمان مستشارًا خاصًّا للملك
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
بأمر ولي العهد: تعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية

عطاء سعودي متواصل

وصل مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى نحو 555.627.473 ريالاً، حتى الآن.

كما سيّرت المملكة 30 طائرة إغاثية و4 بواخر حتى الآن نحو غزة، في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
عطاء السعوديين.. أكثر من 555 مليون ريال و1.1 مليون متبرع لدعم غزة
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ30 لإغاثة غزة إلى العريش
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
تسيير الباخرة الإغاثية السعودية الرابعة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

"تنظيم الإعلام" تغرم هؤلاء

‫أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قرارًا بتغريم مشهورة سناب شات 100 ألف ريال، مع شطب ترخيص موثوق، بسبب ظهورها في مقطع فيديو وحديثها بعبارات غير لائقة، تحرض من خلالها على هدم الأسرة.

وغرّمت "الهيئة" كذلك مستخدمة أخرى للسناب شات بـ 100 ألف ريال، مع شطب ترخيص موثوق الخاص بها، بسبب ظهورها في مقطع فيديو توجه من خلاله رسائل غير لائقة للشباب المقبلين على الزواج.

كما أصدرت قرارًا بتغريم أحد مستخدمي منصات التواصل 200 ألف ريال، بسبب مخالفته أنظمة ولوائح النشر، وقيامه ببث محتوى تحريضي ضد ترابط الأسرة ومسيء للمرأة، تحت مسمى الاستشارات الأسرية.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
"تنظيم الإعلام" تغرم مستخدمة للسناب بـ100 ألف ريال بسبب عبارات غير لائقة وتحريض على هدم الأسرة
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
حالة أخرى.. غرامة وشطب ترخيص مستخدمة سناب شات بسبب عبارات غير لائقة
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
200 ألف ريال غرامة لأحد مستخدمي منصات التواصل حرّض ضد ترابط الأسرة

صيانة الكعبة

تشهد الكعبة المشرفة حاليًا أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك استمرارًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على سائر عناصره بأبهى حلتها.

وتأتي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعناية والاهتمام ببيت الله الحرام.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
بتوجيه ومتابعة ولي العهد.. تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية لصيانة الكعبة

أمير الكويت في ذمة الله

نعى الديوان الأميري الكويتي أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح السبت. وقال الديوان إن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم الأحد.

وأرسل خادم الحرمين وولي العهد تعازيهما إلى عائلة آل صباح والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة الأمير الراحل.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
الديوان الأميري الكويتي ينعى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
الديوان الأميري بالكويت: مراسم دفن جثمان الأمير الراحل غدًا ومقتصرة على أقربائه فقط
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
الديوان الملكي: خادم الحرمين وولي العهد يعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير جديد للكويت

نادى مجلس الوزراء الكويتي السبت، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد. وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا استثنائيًا اليوم السبت، بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونادى الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للبلاد، كما أعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
مجلس الوزراء الكويتي ينادي الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للبلاد

"لا أريكم إلا ما أرى"

نوّه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن فريقًا متكاملاً من المملكة شارك في مفاوضات كوب 28، مشيرًا إلى أنه تم توفير 6 بدائل كخيارات للوقود الأحفوري، حيث تكون للدول حرية الانتقاء منها.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
"عبدالعزيز بن سلمان": منهجية "لا أريكم إلا ما أرى" دُفِنت.. وليس لأي دولة الحق في فرض أي منهجية لا تناسب الآخرين

السياحة السعودية تتصدر

تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين، واحتلت الصدارة والمركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
مجددًا.. السعودية في صدارة "دول العشرين" في نمو أعداد السياح الدوليين في 2023

جدة تستضيف العالم

تحتضن عروس البحر الأحمر مدينة جدة بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت يوم 12 ديسمبر وتستمر حتى 22 منه، والتي تحتضنها المملكة لأول مرة، بمشاركة سبعة أندية، تمثل مختلف قارات العالم.

وتزيّنت ميادين جدة وشوارعها وطرقاتها الرئيسة بإضاءات الشعار الرسمي للبطولة، إلى جانب عبارات ترحيبية بالقادمين.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
أمانة جدة تُزيِّن الميادين والطرقات ترحيبًا بالأبطال في بطولة كأس العالم للأندية
موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
ميادين جدة تتزين ترحيبًا بالمشاركين في كأس العالم للأندية

القبض على "قاتل حيوان"

بناءً على ما تم رصده من قِبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "مقطع فيديو" يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته إلى التحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل الموجود في مسرح الجريمة.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلِق النار على حيوان

ضلل الناس فتلقى العقاب

أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم يقضي بسجن مواطن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
"ضلل الناس بالشائعات وأثار الشكوك".. السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

الهجرة من إسرائيل

منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وما تلاه من قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة؛ فرّ أكثر من 370 ألف إسرائيلي إلى الخارج، بخلاف العمالة الأجنبية واللاجئين والدبلوماسيين؛ وفق صحيفة "زمان إسرائيل".

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وعطاء سعودي متواصل لغزة.. و"تنظيم الإعلام" يُغرِّم هؤلاء
انعدام الأمن ونجاح المقاومة.. 370 ألفًا يهجرون إسرائيل وتأثير مستقبلي سيئ على "ديموغرافيتها"

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