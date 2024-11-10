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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يهنئ ترامب.. والسعودية تبهر العالم بملف المونديال.. ورفع الإيقاف عن أراضٍ بالرياض

تراجُع أسعار النفط وتحذير من خطر يُهدِّد كوكب الأرض
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة على المستويَيْن المحلي والدولي، التي تابعتها ونشرتها "سبق".

وقد تصدرت الأخبار اتصال ولي العهد السعودي بالأمريكي دونالد ترامب؛ لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض رفع الإيقاف عن التعاملات العقارية شمال الرياض.

كما برزت قضايا رياضية، تتعلق بملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وأخبار علمية وإنسانية، إلى جانب إعلان "مكافحة الفساد" القبض على مواطن؛ استخرج تمويلاً بقيمة 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية.

كما كان للأحداث العالمية نصيب من المتابعة، منها تراجُع أسعار النفط بعد انحسار إعصار "رافاييل"، ومخاوف الباحثين الصينيين بشأن تهديدات لكوكب الأرض.

وهنا مزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها:

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جي ترمب
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
رسالة إنسانية.. "أطباء سعوديّون" يتطوّعون في المخيمات لإعادة الأمل للمرضى في اليمن
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
باحثون صينيّون يحذّرون من خطر يهدّد كوكب الأرض بسبب ما يحدث فوق أمريكا الشمالية
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