موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يهنئ ترامب.. والسعودية تبهر العالم بملف المونديال.. ورفع الإيقاف عن أراضٍ بالرياض

كما برزت قضايا رياضية، تتعلق بملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وأخبار علمية وإنسانية، إلى جانب إعلان "مكافحة الفساد" القبض على مواطن؛ استخرج تمويلاً بقيمة 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية.