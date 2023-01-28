"سبق" في أسبوع.. ولي العهد يدشن فورمولا إي.. استنكار حرق المصحف ومقتل مبتعث سعودي

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية مهمة، تنوعت بين السياسة والرياضة والاقتصاد، كان أبرزها اتخاذ 9 قرارات بمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وقيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتدشين سباقات فورمولا إي في الدرعية، إلى جانب استنكار المملكة لمشاهد حرق المصحف الشريف في عددٍ من عواصم دول أوروبية، وصولاً إلى حادث مقتل مبتعث سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل تخرجه والعودة إلى الوطن بشهرين فقط.
وتواصلت أحداث الأسبوع إلى موضوعات اقتصادية، تمثلت في ملتقى الاستثمار، وما شهده من اتفاقات وتحالفات وعرض فرص استثمارية، إلى جانب ارتفاع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60 % ما يشير إلى قرب تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70 % بعد 7 سنوات من الآن.
وفي قائمة الأخبار الرياضية، كان الحدث الأبرز هزيمة النصر بثلاثية من فريق الاتحاد في وقت غاب فيه رونالدو على العالمي.. وهنا رصد لأهم الأحداث..
وافق مجلس الوزراء، على تمديد العمل بالبندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء -بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات- لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
كما وافق المجلس في جلسته على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، وعلى اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منافسات سباق "فورمولا إي الدرعية 2023" الذي أُقيم في الدرعية التاريخية للمرة الخامسة، وذلك ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وسمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وقد عُزف السلام الملكي، ثم توجّه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسة لمشاهدة السباق.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخٍ من المصحف الشريف، وذلك في خطوةٍ استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وقالت "الخارجية"، في بيان أصدرته: تجدّد الوزارة التشديد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكرّرت -مع الأسف- في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.
وشددت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل؛ أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجّلت هزة أرضية، صباح السبت، وتبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش، بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر، وعمق 6.59 كم.
دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور عددٍ من المسؤولين من الوزراء، ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 26 يناير الجاري، ذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صدور الموافقة الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، تحت مسمى "بوابة الاستثمار في المدن السعودية - فرص"، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية، مشيرًا إلى أنه تم تدشين "فُرص" كمنصّة وطنية.
بدأت هذه الأيام مواسم جني "الكمأة" أو ما تعرف محليًا بـ"الفقع"، أحد أنواع الفطر البري التي تنمو تحت التربة بعد موسم سقوط الأمطار.
ويعد جمع الفقع ممارسة محببة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، وفيها متعة ورياضة في الوقت نفسه.
يحتاج الهواة، خلال موسم الفقع الذي يمتدّ حتى منتصف شعبان المقبل، إلى الفراسة والانتباه لأماكن وجوده؛ حيث يستخرج من تحت الأرض بطريقة فنية كي لا يتلف.
في هذه الأيام بدأت بواكير الكمأة "الفقع" في الظهور في عددٍ من المحافظات شمال المملكة، وتم توثيق جَنْيِه وبَيعه في عددٍ من الأسواق وبكميات جيدة وبأسعار تجاوزت الـ500 ريال للكيلو الواحد.
وفور تناقل بداية ظهوره، يسارع هواة جنيه ومحبو البر في البحث عنه، والسؤال عن أنواعه وأشكاله، وأماكن ظهوره، وفوائده، ويستفسرون عن كيفية العثور عليه وعلاقته بعددٍ من النباتات الأخرى وطريقة جنيه، وأفضل طريقة لتنظيفه وإعداده للأكل.
قال المتحدث باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي: إن نسبة تملك المواطنين للسكن بلغت أكثر من 60 % وفق آخر إحصائية رسمية للإحصاء صدرت في 2020.
وأكد أن الجهود متواصلة من أجل رفع النسبة إلى 70 % بحلول 2030.
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن أسعار العقار مبالغ فيها، وأوضح أن السوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض، إضافة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة، مشيرًا إلى أن حجم المقاولين لا يغطي الطلب الكبير، ولافتًا إلى أن القيادة دعمت بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريبًا.
جاء ذلك على هامش النسخة الثانية لمنتدى "مستقبل العقار"، الذي دشنه الوزير الحقيل.
أكّد البنك المركزي السعودي، عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في المملكة، إلا أنه يواصل عمله وتركيزه حاليًا على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدام العملة الرقمية، وهو ما سيُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة داخل البنك المركزي السعودي، وسيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية.
ويواصل البنك المركزي السعودي مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع.
كشفت "سبق" تفاصيل وفاة الشاب الوليد الغريبي "٢٥عامًا"، مغدورًا على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث قامت المتهمة بغدره بطعنات برقبته وهو في دورة المياه وفارق الشهيد الحياة مغدورًا، وكان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.
قالت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها، إنها تابعت ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول، بالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك، مُلابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي -رحمه الله- في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وتابعت: "تشير السفارة إلى أنه تمّ القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حاليًا، مثمّنة ما تمّ من تعاونٍ معها من قِبل السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة الإجراءات اللازمة كافة مع السلطات المعنية الأمريكية لنقل جثمان الفقيد -رحمه الله- إلى المملكة".
تعقد الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثون للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اجتماعًا في الأول من فبراير المقبل، حيث من المنتظر أن يشهد كونجرس الاتحاد الآسيوي، اختيار البلد المنظم لكأس آسيا 2027، مع بقاء ملف وحيد في السباق، وهو ملف المملكة.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن بداية فترة ولاية ثالثة للشيخ سلمان آل خليفة، لرئاسة الاتحاد القاري، بعد فوزه بالتزكية بمنصب الرئيس للدورة القادمة (2023-2027)، وذلك بمملكة البحرين.
صادق المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، على اختيار عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، عضوًا في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2027.
وجاء اختيار لمياء بنت إبراهيم بن بهيان للمقعد النسائي في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان.
بات الفيحاء يمثّل عقدة جديدة لنادي الهلال، وذلك بعدما حرمه للموسم الثاني على التوالي من التتويج بإحدى البطولات.
ونجح الفيحاء في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على الهلال وأطاح به خارج بطولة كأس السوبر.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بفوز الفيحاء بهدف نظيف سجله اللاعب باولينيو في شوط المباراة الأول في الدقيقة 21.
تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لنهائي كأس السوبر السعودي، بعد أن أزاح مستضيفه النصر -31، من نصف النهائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض (وسط حضور جماهيري تجاوز الـ 50 ألف متفرج)، بقيادة الحكم الهولندي "داني ماكيلي".