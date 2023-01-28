"سبق" في أسبوع.. ولي العهد يدشن فورمولا إي.. استنكار حرق المصحف ومقتل مبتعث سعودي

بدأت هذه الأيام مواسم جني "الكمأة" أو ما تعرف محليًا بـ"الفقع"، أحد أنواع الفطر البري التي تنمو تحت التربة بعد موسم سقوط الأمطار.

ويعد جمع الفقع ممارسة محببة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، وفيها متعة ورياضة في الوقت نفسه.

يحتاج الهواة، خلال موسم الفقع الذي يمتدّ حتى منتصف شعبان المقبل، إلى الفراسة والانتباه لأماكن وجوده؛ حيث يستخرج من تحت الأرض بطريقة فنية كي لا يتلف.