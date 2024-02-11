موجز سبق الأسبوعي.. أقساط الدعم السكني وأزمة البصل وإعفاء السعوديين من تأشيرة إيران
محليات

موجز سبق الأسبوعي.. أقساط الدعم السكني وأزمة البصل وإعفاء السعوديين من تأشيرة إيران

قطر بطلًا لآسيا والهلال يتوج بكأس موسم الرياض

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، أبرزها موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها "الموارد البشرية"، وما كشفته "سبق" بشأن حقيقة ضبط 6 شاحنات بصل مخبأة بالرياض، وإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى إيران بدءًا من يوم الاثنين الماضي.

كما تَضمنت أحداث الأسبوع رياضيًّا تتويجَ الهلال بكأس موسم الرياض 2024م، بعد مباراته أمام النصر في حدث عالمي بملعب المملكة أرينا، وتتويج المنتخب القطري بطلًا لكأس آسيا 2023م، وكذلك تغريم الانضباط والأخلاق لنادي الصفا 200 ألف ريال، وحرمانه من جماهيره 5 مباريات.

أما على الصعيد الدولي؛ فقد كذّبت مصر المزاعم الإسرائيلية، مؤكدة أنه لا توجد خطط لنقل معبر رفح لكرم أبو سالم، كما يجري التحقيق في فشل شركة طيران في نقل آلاف المعتمرين من السعودية إلى أوزبكستان.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها "الموارد البشرية"

https://sabq.org/saudia/i8txrbfngb

موقف تاريخي.. جهود المملكة لحل القضية الفلسطينية تدحر التسريبات الأمريكية المغلوطة

https://sabq.org/saudia/pdzrmjwmpg

"التعليم" تعلن بدء التقديم ببرنامج الإقامة الطبية في فرنسا

https://sabq.org/saudia/qsksk33nn9

اتحاد الغرف السعودية: أزمة "البصل" عالمية وجهود مشتركة لتحقيق الوفرة بالسوق المحلي

https://sabq.org/saudia/nj7jbculc8

المملكة تُدين بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في باكستان

https://sabq.org/saudia/mwasjc538l

إحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية

https://sabq.org/saudia/ls64w8yt2x

المتاجر تبدأ تقديم عروض رمضان وعيد الفطر 10 شعبان

https://sabq.org/saudia/v5m4g1f3l8

"سبق" تكشف حقيقة ضبط 6 شاحنات بصل مخبأة بالرياض

https://sabq.org/saudia/d4nk4oa5ib

المملكة تحذّر من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح: الملاذ الأخير لمن أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح

https://sabq.org/saudia/uw3l4pcoxf

إيران تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

https://sabq.org/saudia/uk9mu87n56

"فيتش" تُبقي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

https://sabq.org/saudia/13x9zqwu9g

"صندوق الاستثمارات العامة" يطلق فرصًا جديدة للشركات المحلية في "منتدى القطاع الخاص" الأكبر من نوعه بالمملكة

https://sabq.org/saudia/sqljdxprsy

رياضة

بملعب "المملكة أرينا" ومن أمام النصر.. الهلال يتوج بكأس موسم الرياض 2024

https://sabq.org/sports/sjya5gm49b

"العنابي" القطري بطلًا لكأس آسيا 2023

https://sabq.org/sports/5u01mebhqy 

البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا للشباب حتى نهاية الموسم

https://sabq.org/sports/xv1kpgu3cn 

الانضباط والأخلاق: 200 ألف ريال غرامة على الصفا.. وحرمانه من جماهيره 5 مباريات

https://sabq.org/sports/3ixmchs1no 

دولي

التحقيق في فشل شركة طيران في نقل آلاف المعتمرين من السعودية إلى أوزبكستان

https://sabq.org/world/lrze860aqr 

مصر تُكذّب المزاعم الإسرائيلية: لا خطط لنقل معبر رفح لكرم أبو سالم

https://sabq.org/world/n4n9xfzwu9

موجز سبق

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