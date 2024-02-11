موجز سبق الأسبوعي.. أقساط الدعم السكني وأزمة البصل وإعفاء السعوديين من تأشيرة إيران
شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، أبرزها موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها "الموارد البشرية"، وما كشفته "سبق" بشأن حقيقة ضبط 6 شاحنات بصل مخبأة بالرياض، وإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى إيران بدءًا من يوم الاثنين الماضي.
كما تَضمنت أحداث الأسبوع رياضيًّا تتويجَ الهلال بكأس موسم الرياض 2024م، بعد مباراته أمام النصر في حدث عالمي بملعب المملكة أرينا، وتتويج المنتخب القطري بطلًا لكأس آسيا 2023م، وكذلك تغريم الانضباط والأخلاق لنادي الصفا 200 ألف ريال، وحرمانه من جماهيره 5 مباريات.
أما على الصعيد الدولي؛ فقد كذّبت مصر المزاعم الإسرائيلية، مؤكدة أنه لا توجد خطط لنقل معبر رفح لكرم أبو سالم، كما يجري التحقيق في فشل شركة طيران في نقل آلاف المعتمرين من السعودية إلى أوزبكستان.
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