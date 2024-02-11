موجز سبق الأسبوعي.. أقساط الدعم السكني وأزمة البصل وإعفاء السعوديين من تأشيرة إيران

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، أبرزها موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها "الموارد البشرية"، وما كشفته "سبق" بشأن حقيقة ضبط 6 شاحنات بصل مخبأة بالرياض، وإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى إيران بدءًا من يوم الاثنين الماضي.