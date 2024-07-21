موجز "سبق" الأسبوعي: وسط صخب تعطُّل النظام التقني العالمي.. "السعودية" خارج الضجيج.. بنية رقمية وخطط بديلة

كما شغل العطل التقني الذي ضرب معظم أنظمة السفر وبعض القطاع المالي الصحف والقنوات، وتناقلت نوافذ التواصل عشرات المقاطع للمسافرين وسط المطارات، مع سيل من المعلومات والتوقعات عن أسباب هذا الشلل التقني، إلا أن السعودية حققت نجاحًا في البنية التحتية للأنظمة التقنية؛ فلم تتأثر بهذا الخلل؛ إذ أعلنت بعض القطاعات سلامة نظامها، واستمرار أعمالها، وهناك جهات أوضحت أن لديها خططًا تقنية بديلة لمثل هذه الحالات.