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موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن

رصد سرعة انتشار المتحور.. وزيارة "الروضة" مرة في السنة
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، أبرزها رياضيًّا بطولة كأس العالم للأندية التي احتضنتها السعودية، وفاز بها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك إعلان هيئة الصحة العامة رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، وقرار مجلس الوزراء السماح للشركات الزراعية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.

كما تضمنت أحداث الأسبوع تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة والمشاعر، ولقاء وزير الدفاع برئيس الوزراء البريطاني، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإعلان وزارة الحج والعمرة الفترة بين كل زيارة للروضة الشريفة، على ألا تقل عن 365 يومًا.

أما على الصعيد الدولي فقد أعلنت تركيا إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة السياحة. وكذلك قبول أمير الكويت استقالة الحكومة، وأمره لها بالاستمرار في تصريف الأمور العاجلة، وكذلك وصول حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألف قتيل، وانتخاب الرئيس "السيسي" رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات.

وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
ضمن 16 قراراً .. مجلس الوزراء: السماح للشركات الزراعية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023: "مان سيتي" يُتوَّج باللقب على حساب "فلومينينسي"
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على الشيخ نواف الصباح ـ رحمه الله ـ
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء البريطاني
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
"العقار" تعتمد "اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية"
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
"التعليم" تحدد الحالات المسموح فيها بالانتقال من "الحضوري" إلى "عن بُعد"
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
النيابة العامة: إيقاف أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية "غير ربحية"
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
الإسكوتر والدراجات الهوائية.. تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة والمشاعر
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
"الحج": لا زيارة للروضة الشريفة إلا بتصريح عبر "نُسك" أو "توكلنا"
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
تركيا تعفي مواطني السعودية وعدداً من الدول من التأشيرة لغرض السياحة
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
"الاعتذار والزيف والمدهش".. "‏الشريان" يستنكر انطباعات "أدونيس" ⁩عن ⁧الحجاب⁩ بالسعودية
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
"هيئة الصحة العامة": لا صحة لما تردَّد حول مخاطر وتحذيرات من وباء جديد
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
معلمون ومعلمات يناشدون إعادة النظر بقرار ربط "الرخصة المهنية" بالعلاوة السنوية
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
هيئة الصحة العامة تعلن رصدَهَا سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
في ملتقى الحكومة الرقمية... "الخارجية" تدشن تأشيرة السعودية “KSA VISA”
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
اشتراطات محدّثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تنظم "الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة"
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
البنك المركزي يضع حدًا لفرض رسوم على العملاء في الشراء بالأجل
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
إطلاق سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمر باستمرارها في تصريف الأمور العاجلة
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
حصيلة القصف الإسرائيلي تتجاوز 20 ألف قتيل
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
مصر.. الدفاعات الجوية تسقط جسماً طائراً قُبالة سواحل دهب جنوب سيناء
موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن
رسمياً.. "السيسي" رئيساً لمصر لمدة 6 سنوات

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