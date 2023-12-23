موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن

كما تضمنت أحداث الأسبوع تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة والمشاعر، ولقاء وزير الدفاع برئيس الوزراء البريطاني، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإعلان وزارة الحج والعمرة الفترة بين كل زيارة للروضة الشريفة، على ألا تقل عن 365 يومًا.