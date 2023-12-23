موجز "سبق" الأسبوعي: "السيتي" بطلاً لكأس العالم من جدة.. والسعوديون إلى تركيا بدون تأشيرة.. وصلاة الغائب في الحرمَيْن

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، أبرزها رياضيًّا بطولة كأس العالم للأندية التي احتضنتها السعودية، وفاز بها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك إعلان هيئة الصحة العامة رصدها سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، وقرار مجلس الوزراء السماح للشركات الزراعية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.
كما تضمنت أحداث الأسبوع تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة والمشاعر، ولقاء وزير الدفاع برئيس الوزراء البريطاني، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإعلان وزارة الحج والعمرة الفترة بين كل زيارة للروضة الشريفة، على ألا تقل عن 365 يومًا.
أما على الصعيد الدولي فقد أعلنت تركيا إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة السياحة. وكذلك قبول أمير الكويت استقالة الحكومة، وأمره لها بالاستمرار في تصريف الأمور العاجلة، وكذلك وصول حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألف قتيل، وانتخاب الرئيس "السيسي" رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات.
وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع: