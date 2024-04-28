موجز "سبق" الأسبوعي: 19 قرارًا في مجلس الوزراء.. ومغادرة خادم الحرمين المستشفى.. ورصد إنجازات الرؤية في عامها الثامن

خلال الأسبوع الماضي تابعت "سبق" أحداثًا محلية وعالمية عدة، كانت محل اهتمام القراء على مستوى السعودية، أبرزها مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل -حفظه الله- الفحوصات الروتينية، إلى جانب اتخاذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين 19 قرارًا لتنظيم أمور الدولة، كان أهمها قرار منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل تعويضات إضافية من جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية.
ومن بين الأحداث أيضًا رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مدينة الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وقرار خاص بالزي الرسمي، ورصد منجزات رؤية 2030 في عامها الثامن.
كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام إلى مدينة النجف العراقية. وقد نال خبر آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها اهتمام القراء.
وافق مجلس الوزراء على منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل من جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره 200 ألف ريال، أو أرضًا سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، كما وافق المجلس على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، ووافق على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وعلى اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة، وذلك ضمن 19 قرارًا اتخذها المجلس.
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مشروع ترميم وتحويل قصر الملك فيصل -يرحمه الله- إلى متحف ومزار سياحي ثقافي تعليمي، بمسمى "متحف الفيصل" في حي المعذر بالعاصمة الرياض.
أعلن ذلك الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، في تصريح صحفي عقب رعايته حفل تخريج طلبة وطالبات كليات جامعة الفيصل في "الطب والصيدلة والعلوم" والذي أُقيم بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل ــ حفظه الله ــ الفحوص الروتينية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على التشديد على الجهات الحكومية بإلزام منسوبيها السعوديين المدنيين بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقار عملهم حتى خروجهم، ما عدا مَن تقتضي طبيعة عملهم -وفق الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك- لبس زي مهني مُعيَّن، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين.. ونحوهم.
وقال خادم الحرمين في برقية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "اطلعنا على ما عرضتموه، ونخبركم بموافقتنا على ذلك، وأن تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بذلك".
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 إبريل الجاري، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر تمضي رؤية المملكة 2030 في عامها الثامن قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، مُنطلقة من ركائز ثلاث هي مَواطن قوتها؛ تمثلت أولى ركائزها في أن المملكة عمق للعالمين العربي والإسلامي، ما منحها مكانة ثقافية أصيلة ضاربة جذورها في عمق التاريخ، وثاني الركائز قدراتها الاستثمارية الهائلة، التي تُمكّنها من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة بتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها وبناتها، الذين يمثلون أكثر من نصف السعوديين.
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالله العصيمي: إن الخرائط الجوية الأسبوع القادم، تشير إلى ضعف شديد في التيار النفاث، وصعود المرتفعات العلوية الدافئة حتى جنوب غرب روسيا.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا الضعف والصعود يسبب تعمقًا ممتازًا للمنخفضات العلوية على الجزيرة العربية، ومؤشرات حالة مطرية غزيرة الأسبوع القادم، بإذن الله سيتم متابعة تطوراتها الأيام القادمة.
وأضاف: الحالات المطرية في مثل هذا الوقت طبيعية ومعتادة ولا نزال في فصل الربيع وموسم الأمطار.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في جمهورية العراق، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024.
يأتي ذلك انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من (330) مليون مسافر سنويًا، وأكثر من (250) وجهة في العالم، وامتدادًا للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق الشقيقة.
اختتم برنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، الذي نظّمته على مدى أشهر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم من أجل بناء جيل وطني واعد في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية البالغ عددهم نحو 3 ملايين طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتعزيز تنافسية هذا الجيل عالميًا لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.
أوضح "المرور السعودي" آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).
وأوضح "المرور" عبر حسابه الرسمي على منصة X، أن للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.
وأضاف: "يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25 % من قيمة الحد الأدنى". وأشار إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان؛ أن المحميات الطبيعية أصبحت ضرورة ملحة لاستدامة الحياة البيئية وتتطلب موقفًا عالميًا موحدًا وسريعًا.
وأضاف قربان؛ في كلمته ضمن فعاليّات منتدى المحميات الطبيعية "حمى" في الرياض، أن المملكة سبقت العالم بإعلان حماية 30 % من برها وبحرها بحلول عام 2030 كركيزة لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عام 2021، والمحققة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وانطلقت في الرياض برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ فعاليّات منتدى المحميات الطبيعية "حِمى" الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العاصمة ويستمر أربعة أيام في الفترة من 21-24 إبريل الحالي، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يُقام للمرة الأولى في المنطقة.
علمت "سبق" من مصادر خاصة بإيقاف معرض التوظيف الخاص بأحد المشروعات في المنطقة الشرقية، الذي أُقيم يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر إبريل.
وقال المصدر لـ"سبق" إن المعرض أُوقف لعدم حصوله على التصاريح اللازمة لإقامة معرض للتوظيف واستقبال المتقدمين على الفرص الوظيفية. فيما يجري حاليًا التحقيق مع الجهة المنظمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما تم رصده.
وأوضح المصدر لـ"سبق" أن الإجراءات المعتمدة للمعارض المصرحة تتطلب أن تكون إجراءات استقبال السِّيَر الذاتية بشكل إلكتروني، وبإجراءات واضحة ومُيسَّرة للمتقدمين.
تجاوز مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 686 مليون ريال حتى الآن. وبلغ إجمالي التبرعات 686,011,821، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 1,836,696 متبرعًا.
يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي؛ إغلاق محل تجاري بالرياض تسبّب في تسمُّم مرتاديه، كاشفًا أن عدد الحالات المؤكدة حتى الآن بلغ نحو 15 حالة.
وقال العبدالعالي؛ عبر حساب المتحدث الرسمي: نود أن نبيّن أنه تم رصد عدد محدود من حالات تسمُّم غذائي بمدينة الرياض، وبلغ عدد الحالات المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة؛ اتضح بالتقصي الوبائي أنها تعود إلى محل واحد وتمّ إغلاقه.
وأضاف المتحدث: الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.
أكدت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج، والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك، يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا. والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. وأوضحت أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح؛ ويأثم فاعله.