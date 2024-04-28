موجز "سبق" الأسبوعي: 19 قرارًا في مجلس الوزراء.. ومغادرة خادم الحرمين المستشفى.. ورصد إنجازات الرؤية في عامها الثامن

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالله العصيمي: إن الخرائط الجوية الأسبوع القادم، تشير إلى ضعف شديد في التيار النفاث، وصعود المرتفعات العلوية الدافئة حتى جنوب غرب روسيا.

وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا الضعف والصعود يسبب تعمقًا ممتازًا للمنخفضات العلوية على الجزيرة العربية، ومؤشرات حالة مطرية غزيرة الأسبوع القادم، بإذن الله سيتم متابعة تطوراتها الأيام القادمة.

وأضاف: الحالات المطرية في مثل هذا الوقت طبيعية ومعتادة ولا نزال في فصل الربيع وموسم الأمطار.