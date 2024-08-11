موجز "سبق" الأسبوعي: وسام القائد لولي العهد.. والمدارس تستعد لاستقبال المعلمين.. و4 ميداليات سعودية "نووية"

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات التي وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 صفر 1446هـ عليها بشأن مواد نظام العمل؛ تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.