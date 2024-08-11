موجز "سبق" الأسبوعي: وسام القائد لولي العهد.. والمدارس تستعد لاستقبال المعلمين.. و4 ميداليات سعودية "نووية"

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها تقديم رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.
كما شهد الأسبوع صدور أمر ملكي، يكون بموجبه انعقاد الاجتماع المقرر لمجلس الوزراء إذا لم يحضره خادم الحرمين أو ولي العهد رئيس الوزراء برئاسة الأكبر سنًّا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.
ومن بين الأحداث التي شهدها الأسبوع تنفيذ حكم القتل بجانٍ (سعودي الجنسية) بمنطقة الرياض؛ لارتكابه أفعالاً مجرَّمة، تنطوي على خيانة وطنه. فيما حقق المنتخب السعودي للعلوم النووية 4 ميداليات عالمية في أولمبياد العلوم النووية 2024.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.
وقدّم رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد؛ تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.
صدر، اليوم، أمر ملكي يكون بموجبه انعقاد الاجتماع المُقرر لمجلس الوزراء -إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه- برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات التي وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 صفر 1446هـ عليها بشأن مواد نظام العمل؛ تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
تستعد مدارس المملكة لاستقبال قرابة 500 ألف معلم ومعلمة اليوم الأحد بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية.
حقق المنتخب السعودي للعلوم النووية 4 ميداليات عالمية في أولمبياد العلوم النووية 2024، بنسخته الأولى المنعقدة في مدينة كلارك بالفلبين، بمشاركة 55 طالبًا، من 14 دولة، خلال الفترة 31 يوليو - 7 أغسطس الجاري.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، انطلق السبت فعاليّات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
بدأ الاتحاد السعودي للتنس بطرح تذاكر حضور نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض، أول بطولة تنس احترافية للسيدات تُقام في الرياض بمشاركة نخبة من ألمع محترفات هذه اللعبة بمن فيهن إيغا شفيونتيك المصنفة بالمرتبة الأولى عالميًا في رابطة المحترفات للتنس، وذلك خلال الفترة من 2-9 نوفمبر 2024، حيث يحظى المتابعون وعشاق رياضة التنس بأسبوع حافل من الرياضة والترفيه عالمي المستوى.
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على نظام جمع التبرعات وعلى تعديل بعض مواد نظام العمل كما وافق على اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة.
أقر نظام جمع التبرعات وتعديلات بنظام العمل.. الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يُصدر 14 قرارًا.
نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ويتكون النظام من 24 مادة، ويبدأ العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير. وكشفت إجراءات التحقيق، عن تقدم المتهم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاث شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار)، وتبين من خلال التحقيق الدقيق أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
نفَّذت وزارة الداخلية، حكم القتل بجانٍ (سعودي الجنسية) بمنطقة الرياض؛ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وتعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية، والإشادة بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والثناء عليه، وتأييده الفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الإطلاق التجريبي لمبادرة "صيفنا مرن"، الرامية إلى تقليل ساعات العمل إلى 7 ساعات في الجهات الحكومية المشاركة، وتعليق العمل يوم الجمعة خلال فترة الصيف انطلاقًا من حرص الدائرة على دعم متطلبات الجهات الحكومية، وتعزيز أداء موظفيها وجودة حياتهم، وتوفير المرونة في بيئة العمل.
صدر الأربعاء الماضي، البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الجرائم المتواصلة من قِبل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوقت حان كي يتم فورًا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين.
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان المشترك الصادر قادة الدول الثلاث.
أعلن قائد الجيش في بنجلاديش استقالة رئيسة وزراء البلاد، بعد أن حاوط المتظاهرين مقر إقامتها، وما إن لبثت أن غادرت رئيسة وزراء بنجلاديش قصرها في العاصمة دكا حتى اقتحمه عدد كبير من المتظاهرين، واستولوا على مقتنياته، والأغراض التي كانت تحتفظ بها الشيخة حسينة في مشاهد صادمة.
أعلنت حركة حماس في بيان اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في هجوم في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.