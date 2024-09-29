موجز "سبق": الملك يُشيد بذكرى اليوم الوطني وولي العهد يطلق مؤسسة جديدة وتفاصيل تصفية حسن نصر الله

شهد الأسبوع الماضي العديدَ من الأحداث المحلية والدولية البارزة التي تابعتها "سبق"، وكان أبرزها تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ94، كما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية"؛ كخطوة كبيرة نحو دعم التنمية المستدامة في المملكة؛ فيما رصدت الصحيفة إحباط محاولة تهريب ضخمة في ميناء الملك عبدالله، في حين هزت الأوساط المصرية جريمة مروعة راح ضحيتها رجل أعمال سعودي، إلى جانب عدد من الأخبار التي نالت اهتمامًا كبيرًا على الصعيد المحلي والدولي.