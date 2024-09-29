موجز "سبق": الملك يُشيد بذكرى اليوم الوطني وولي العهد يطلق مؤسسة جديدة وتفاصيل تصفية حسن نصر الله

شهد الأسبوع الماضي العديدَ من الأحداث المحلية والدولية البارزة التي تابعتها "سبق"، وكان أبرزها تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ94، كما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية"؛ كخطوة كبيرة نحو دعم التنمية المستدامة في المملكة؛ فيما رصدت الصحيفة إحباط محاولة تهريب ضخمة في ميناء الملك عبدالله، في حين هزت الأوساط المصرية جريمة مروعة راح ضحيتها رجل أعمال سعودي، إلى جانب عدد من الأخبار التي نالت اهتمامًا كبيرًا على الصعيد المحلي والدولي.
1- كلمة الملك سلمان في اليوم الوطني 94:
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر منصة "X" في ذكرى اليوم الوطني 94: إن هذا اليوم هو ذكرى عزيزة ومتجددة في صفحات الوطن، مترسخة في وجدان الشعب السعودي.
2- إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية:
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية" وتشكيل مجلس إدارتها، كخطوة جديدة لدعم التنمية المستدامة.
3- أول مشروع لحقن الغاز الطبيعي:
أعلنت وزارة الطاقة عن بدء تنفيذ أول مشروع لحقن الغاز الطبيعي المعالج في مكمن الحوية عنيزة؛ بهدف إدارة الطلب الموسمي على الغاز وتقليل الاعتماد على الوقود السائل؛ وذلك كجزء من جهود المملكة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
4- إحباط تهريب 54.8 كيلوغرام من الكوكايين:
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب 54.8 كيلوغرام من الكوكايين المخدرة التي كانت مخبأة في إرسالية واردة عبر ميناء الملك عبدالله.
5- استقبال المملكة 17.5 مليون سائح:
أعلنت وزارة السياحة، أن المملكة استقبلت 17.5 مليون سائح وافد خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة 10% مقارنة بالعام الماضي.
6- تفاصيل جريمة مقتل رجل أعمال سعودي في مصر:
الإعلام المصري كشف تفاصيل جريمة مروعة ذهب ضحيتها رجل أعمال سعودي؛ حيث تم تقطيع جسده ودفنه في أكياس.
7- مشاركة السعودية في اجتماع وزاري حول فلسطين:
الأمير فيصل بن فرحان شارك في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك.
8- تفاصيل تصفية حسن نصر الله:
كشفت مواقع إسرائيلية تفاصيل تصفية حسن نصرالله، أمين عام "حزب الله"، في عملية أطلق عليها الإسرائيليون اسم "النظام الجديد"؛ حيث تمت التصفية أثناء وجود كبار قيادات "حزب الله" في مقرهم لتنسيق عمليات ضد إسرائيل.
9- مغادرة الوفود أثناء كلمة نتنياهو:
غادر عدد كبير من الوفود الدبلوماسية مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أثناء استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته.
10- ترامب يلوح بتدمير إيران:
لوح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتدمير إيران، إذا ألحقت ضررًا بمرشح للانتخابات الأمريكية؛ مستندًا إلى تقارير استخباراتية عن تهديدات من طهران.
11- كشف تفاصيل استطلاع للرأي أجرته بلومبرغ:
استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة بلومبرغ كشف عن تقدم المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس بفارق طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في 6 ولايات أمريكية.
12- وزارة التجارة الأمريكية تستعد لحظر الأجهزة الصينية:
وزارة التجارة الأمريكية تدرس فرض حظر على الأجهزة والبرمجيات الصينية المستخدمة في المركبات المتصلة وذاتية القيادة.
13- على أرض ملعب "المملكة أرينا":
تُوّج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب شقيقه الأهلي؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية على أرض ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.