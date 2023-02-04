"سبق في أسبوع": إطلالة ولي العهد تأسر السعوديين.. والمملكة تُنظِّم كأس آسيا 2027.. و"السياري" محافظًا للمركزي

حَفِل الأسبوع الماضي بجملة أحداث، استحوذت على اهتمام السعوديين، ونالت نصيبها من التعليق على شبكات التواصل، وكان أبرزها إطلالة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في الدرعية ظهورًا يعكس اهتمام سموه بالرياضة.
كذلك صعدت السعودية في السماء الرياضية باستضافتها كأس آسيا 2027. وفي الشأن الثقافي ستحتضن المملكة مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي ينطلق يومَي 8 و9 مارس 2023. وكانت أبرز فعالية فنية إقامة ليلة "صوت الأرض"، التي شارك فيها أكثر من 43 فنانًا عربيًّا في حفل تاريخي، نظمته الهيئة العامة للترفيه.
كما صدر الأسبوع الماضي أمر ملكي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الموافقة على تسمية عام 2023م بـ"عام الشعر العربي".
ومن الأخبار المحزنة وفاة المواطن عبدالرحمن العنزي المفقود بأمريكا غرقًا في إحدى بحيرات كليفلاند.
احتفى مغردون بتشريف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، سباق فورملا إي الدرعية 2023، وذلك وسط حضور عدد من القادة الخليجيين، إضافة إلى ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.
سيطرت التقلبات على تعاملات أسواق الخليج خلال شهر يناير الماضي، وكانت الاتجاهات متباينة في مختلف الأسواق؛ فقد اتخذت الأسواق أداء معاكسًا تمامًا لما شهدته على مدار عام 2022.
وخلال شهر يناير الماضي سجَّلت السوق السعودية، وكذلك سوق قطر، مكاسب قوية؛ ما أسهم في تعويض بعض الخسائر التي شهدها عدد من الأسواق الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي، كسوقَي أبوظبي وعُمان.
أعلن بدر فلاح العنزي وفاة شقيقه الشاب عبدالرحمن العنزي، الذي كان مفقودًا في كليفلاند بالولايات المتحدة.
وكشف أحد أقرباء الفقيد عن أن "العنزي" تُوفِّي غرقًا في بحيرة في مدينة كليفلاند. وسيتم نقل الجثمان بعد إنهاء الإجراءات.
أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جوًّا" إلكترونيًّا؛ بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها. وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة بأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.
في حديثه لصحيفة "سبق" قال الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان: إن المنطقة تمرُّ بنقلات عديدة مستفيدة من الرؤية المذهلة 2030م. مؤكدًا أن الطموحات تجسدت على أرض الواقع بفضل الله، ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز السعودية بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027. وكانت أعمال الكونجرس الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، وتم إعلان بداية الولاية الثالثة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، ورئاسة الاتحاد القاري.
كما انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للفترة 2023 - 2027.
"مقادير يا قلب العنا مقادير.. مقادير وش ذنبي أنا مقادير".. كلمات رسخت في أذهان السعوديين، وكل محب للفنان الراحل طلال مداح، الذي أثرى الأغنية السعودية.
وتأتي ليلة "صوت الأرض"، التي شارك فيها أكثر من 43 فنانًا عربيًّا في حفل تاريخي، تكريمًا لفنان أسهم في تأسيس الأغنية السعودية الحديثة وتطويرها؛ إذ منح "طلال مداح" الأغنية السعودية مكانتها المتميزة على خارطة الغناء العربي، من خلال إبداع وعطاء امتد أكثر من نصف قرن من الزمان.
صدر أمر ملكي، يقضي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
يُعد مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي ينطلق يومَي 8 و9 مارس 2023 تحت شعار "معًا نحو التغيير في القرن الـ21"، مظلة جامعة للمنظمات الدولية الكبرى في مجالات التربية والثقافة والعلوم؛ ليصبح هذا التجمع الأول من نوعه في العالم نجاحًا يُسجل للسعودية، ويعكس جهودها الرامية للاهتمام بالتربية والثقافة والعلوم، والتحديات التي تواجه هذه القطاعات، والفرص التي تكتنفها.
صُنِّف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المركز الـ20 من أصل 250 مركزًا على مستوى العالم، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وذلك بحسب تصنيف أفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًّا لعام 2023م، الصادر عن براند فاينانس (Brand Finance).
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر عرقة بالرياض. وجاء في الاجتماع الموافقة على تسمية عام (2023م) بـ"عام الشعر العربي".
أعلنت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إجازة يوم التأسيس للعام الحالي، وبيَّنت أنها توافق 22 فبراير للقطاعات العام والخاص وغير الربحي؛ بمناسبة يوم التأسيس.
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب شخص آخر؛ وذلك إثر حريق شبَّ في منزلهم في أحد الأحياء بمحافظة القريات.