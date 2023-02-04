"سبق في أسبوع": إطلالة ولي العهد تأسر السعوديين.. والمملكة تُنظِّم كأس آسيا 2027.. و"السياري" محافظًا للمركزي

سيطرت التقلبات على تعاملات أسواق الخليج خلال شهر يناير الماضي، وكانت الاتجاهات متباينة في مختلف الأسواق؛ فقد اتخذت الأسواق أداء معاكسًا تمامًا لما شهدته على مدار عام 2022.

وخلال شهر يناير الماضي سجَّلت السوق السعودية، وكذلك سوق قطر، مكاسب قوية؛ ما أسهم في تعويض بعض الخسائر التي شهدها عدد من الأسواق الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي، كسوقَي أبوظبي وعُمان.