موجز "سبق" الأسبوعي: الرياض بوابة العالم.. والمقاتل الأخضر يخطف الأضواء.. واكتشاف حقلَيْ غاز

شهد الأسبوع الماضي جملة أحداث ومنجزات نقلت الرياض للعالمية في الخدمات اللوجستية والطيران، لتصبح بوابةً للعالم ومركزًا تجاريًا يفد إليه السياح، فمن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الرابط بين الشرق والغرب إلى اكتشاف حقلي غاز، سجّلت السعودية حضورها على المسرح العالمي في السياحة والاقتصاد النفطي.
وفي الوسط الرياضي، لم يخرج الأخضر السعودي من المونديال الضخم المقام في قطر إلا بعد قتال كروي حظي بإعجاب العالم الرياضي.
واستبسل الصقور الخضر أمام المكسيك لكن لم يحالفهم الحظ، وهذه كرة القدم القائمة على قاعدة الخسارة أو الربح، قدّموا الأداء نفسه الذي بدؤوا به أول جولة كروية أمام الأرجنتين التي اخترقوا شباكها بهدفين مقابل هدف يتيم، وهي المفاجأة التاريخية التي لم يعشها الأرجنتينيون من قبل، ولم يتعافوا من صدمتها حتى الوقت الحاضر.
وفي الشأن المالي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إتمامه إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال) لمدة سبعة أعوام، وهو الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة، والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
ولم تغب إنسانية المملكة وقيادتها عن أحداث الأسبوع الماضي، فقد مددت السعودية أجل وديعة قدرها 8 مليارات دولار لدى مصر وباكستان؛ تعزيزًا لاقتصاد هاتين الدولتين.
كذلك برزت الهوية السعودية والثقافة التاريخية من خلال تسجيل البُن الخولاني وحداء الإبل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وهو يعكس ما تحتضنه السعودية من كنوز معرفية وتراث له في وجدان العرب ذكريات وحنين، فالبُن الخولاني الذي يزرع بجنوب المملكة يأتي بصفته رمزًا للضيافة وكرمًا تقليديًا يُقدّم حتى اليوم علاوة على مردوده الاقتصادي الجيّد لتجاره وزُراعه، أما الحداء أو الغناء للإبل فكان فنًا تواصليًا بين البدو ومطاياهم أثناء السير، لغة تعبير عاطفية حكت قصة هيام البدو بالإبل.
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تمكّنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال) لمدة سبعة أعوام، حيث يعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
ودّع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر بعدما تلقى هزيمة أمام المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف.
انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لوسيل ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم قطر 2022 بفوز المكسيك بهدفين لهدف.
نجحت المملكة في تسجيل عنصريّ "حداء الإبل" و"البن الخولاني السعودي - المهارات والمعارف المرتبطة بزراعته-" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الذي عُقد في المملكة المغربية.
باشرت لجان حصر الأضرار في جدة، مهامها ميدانيًّا بالوجود في الأحياء المتضررة من السيول، ضمن عدة لجان تعمل بشكل إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان لحصر بيانات المتضررين.
تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، قرر الصندوق السعودي للتنمية تمديد أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني.
تستمر المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.
توفي مشهور "سناب شات"، حسين بن شجاع الشريف، المشهور بـ"أبوفيصل" بعد تعرضه لأزمة قلبية.
واشتهر "أبوفيصل" في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" بأسلوبه الفكاهي ونشر الطرفة لإسعاد متابعيه من السعودية والخليج والوطن العربي، وكان ذلك في عام 2017م.
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كي إن أورلن".
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة عسير للاستثمار، كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
أعلنت وزارة الخارجية عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، التي تُمكّن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة؛ لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وأداء مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.
اختتمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية مشاركتها في القمة العالمية للسياحة والسفر التي أُقيمت في العاصمة الرياض خلال الفترة من 28-30 نوفمبر 2022م.
وتم توقيع أربع اتفاقيات استثمارية تشمل قطاعات الضيافة، والفندقة، والسفر بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال، وذلك على هامش المشاركة.
انطلقت النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الحدث الأضخم عالميًّا من نوعه، تحت شعار "همة طويق"، وسط حضور لافت من محبي الإبل والمشاركين.