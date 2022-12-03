موجز "سبق" الأسبوعي: الرياض بوابة العالم.. والمقاتل الأخضر يخطف الأضواء.. واكتشاف حقلَيْ غاز

كذلك برزت الهوية السعودية والثقافة التاريخية من خلال تسجيل البُن الخولاني وحداء الإبل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وهو يعكس ما تحتضنه السعودية من كنوز معرفية وتراث له في وجدان العرب ذكريات وحنين، فالبُن الخولاني الذي يزرع بجنوب المملكة يأتي بصفته رمزًا للضيافة وكرمًا تقليديًا يُقدّم حتى اليوم علاوة على مردوده الاقتصادي الجيّد لتجاره وزُراعه، أما الحداء أو الغناء للإبل فكان فنًا تواصليًا بين البدو ومطاياهم أثناء السير، لغة تعبير عاطفية حكت قصة هيام البدو بالإبل.