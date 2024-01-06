موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة تُمدِّد "حساب المواطن" والدعم الإضافي.. وتوقيف 141 متهمًا بقضايا فساد

ووجَّه الملك سلمان، الاثنين، بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وفيما استأثر صندوق الاستثمارات العامة بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم خلال العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبًا، وفق ما أظهر تقرير نُشر، الاثنين، أعلنت وزارة السياحة، تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.