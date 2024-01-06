موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة تُمدِّد "حساب المواطن" والدعم الإضافي.. وتوقيف 141 متهمًا بقضايا فساد

بسرعتها المعهودة في نقل الأحداث، ومتابعتها الحثيثة لتطوراتها، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية قراءها ومتابعيها في أجواء كل الأحداث المهمة، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي، ومنها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لمدة عام كامل، ودخول قرار إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة حيز التنفيذ، وتوقيف 141 متهمًا خلال شهر ديسمبر الماضي تورطوا في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير، وإعلان الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في ممثليات وبعثات المملكة في أمريكا.
ومن الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لقرائها، احتلال صندوق الاستثمارات العامة مرتبة الصندوق الاستثماري السيادي الأكثر نشاطًا في العالم عام 2023، وإعلان وزارة السياحة تجاوز حجم إنفاق زوار المملكة 100 مليار ريال خلال 9 أشهر، وإنهاء سوق الأسهم السعودي عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عامًا بارتفاع 14.21 %؛ وموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وإعلان الهيئة العامة للعقار، البدء في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير الجاري.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، بإنهاء سوق الأسهم السعودي عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عامًا بارتفاع 14.21 %؛ وذلك بعد أن أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.3 % حيث أغلق عند 11967 نقطة (+ 35 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليارات ريال، وبهذا الارتفاع تصل مكاسب السوق السعودي خلال العام 2023 نحو 1500 نقطة وبنسبة 14.2 %، فيما أعلنت وزارة الرياضة وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، الاثنين، إيقاف 141 متهمًا خلال شهر ديسمبر 2023م، من ضمنهم موظفون من وزارات: الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتورطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير، وذلك من خلال 1481 جولة رقابية، والتحقيق مع 207 مشتبهين فيهم، بينما دخل قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج المملكة، حيز النفاذ، الاثنين، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية، وانطلاق منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024.
ووجَّه الملك سلمان، الاثنين، بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وفيما استأثر صندوق الاستثمارات العامة بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم خلال العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبًا، وفق ما أظهر تقرير نُشر، الاثنين، أعلنت وزارة السياحة، تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.
أقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، الثلاثاء، تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما وافق المجلس على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وأن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة، فيما أعلنت الهيئة العامة للعقار، البدء في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م، مبيّنة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).
وصدرت الأربعاء، موافقة الملك سلمان على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام 2024م، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفيما أكدت وزارة الخارجية رفضها وإدانتها للتفجيرات الإرهابية، التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرَيْن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ دعوا لتهجير سكان غزة، وإعادة احتلال القطاع، وبناء المستوطنات.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، الخميس، اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، الرائدة في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08 %، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها "مبكو" لزيادة رأس مالها، فيما اعتمد وزير المالية محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، بعد أن صادَقَ عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الديْن خلال اجتماعه المنعقد أخيرًا، وتضمنت الخطة أبرز تطورات الديْن العام، ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية.
وأعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، الخميس، توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة (رجال - نساء)، للعمل في ممثليات وبعثات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، مبيّنة أن الوظائف بمهام ومسميات: باحث، ووظيفة إدارية مساندة، ومترجم لغة إنجليزية، وسكرتير تنفيذي، واختصاصي علاقات عامة، ثم باحث قانوني، والعمل سيكون في: السفارة في واشنطن- الوفد الدائم في نيويورك - القنصليات العامة في (نيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس)، بينما أحرز قائد النصر، النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، جائزة "مارادونا" كأفضل هداف لعام 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر.
وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن إلى إطلاق النار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية، بينما انطلقت منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، من مدينة العُلا، وتستمر حتى يوم 19 يناير الجاري، بمشاركة 434 مركبة في مختلف فئات السباق، وبمسافة تتخطى 7800 كم.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، السبت، قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها "50" عاملاً فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب؛ وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب، ومتطلبات سوق العمل، بينما أكد وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، أن الوصول بالسكان إلى أعمار متقدمة، وهم يتمتعون بصحة وعافية، يعد أحد أهم أولويات وزارة الصحة و"رؤية السعودية 2030"، حيث تسعى إلى رفع متوسط الأعمار المتوقع من 74 سنة عام 2016 إلى 80 بحلول 2030.