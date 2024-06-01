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موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر

السعودية تدين سلطات الاحتلال.. وتوجيه الاتهام في واقعة المتحرشين.. وانطلاق رحلات دمشق - جدة
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة محليًّا وخليجيًّا ودوليًّا، رصدتها "سبق" في حينها، ومن أبرزها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يُصدر 15 قرارًا، فيما شكر -حفظه الله- أبناء الوطن على مشاعرهم ودعواتهم، وسمو ولي العهد يشرف المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024 بين فريقَي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويُتوِّج الهلال بطلاً.

كما تابعت "سبق" صدور أمر الملك باستضافة 2322 حاجًّا وحاجة من أكثر من 88 دولة، وتكليف المعيقلي بخطبة عرفة، ومباشرة الدفاع المدني انهيار مبنى في جدة، كما تابعت اختفاء السعودي في القاهرة، ومحاكمة ترامب، ومتابعات الانتخابات الرئاسية الإيرانية والانتهاء من التحقيقات، وتوجيه الاتهام في واقعة المتحرشين بالوافد.. وغيرها من الأحداث.

موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
المجلس أصدر 15 قرارًا.. خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء" ويشكر أبناء الوطن على مشاعرهم ودعواتهم
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
ولي العهد يصل لملعب "الجوهرة المشعة" لحضور نهائي "كأس الملك" بين الهلال والنصر
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
السعودية تُدين محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
"أمانة حفر الباطن" تُغـلق منشأة تجارية بعد رصد حالات اشتـباه بتسمُّم غـذائي
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
"بوينغ 787 دريملاينر".. إصابة 12 مسافراً برحلة للخطوط القطرية إلى دبلن بسبب اضطرابات جوية
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
صدور الموافقة الملكية على تولي الشيخ ماهر المعيقلي إلقاء خطبة عرفة
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
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موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
تنفيذ حُكم القتل في مواطن انضم لتنظيم إرهابي وبايع زعيمه واشترك بقتل أحد رجال الأمن
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
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موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
"الزعيم" يضم "أغلى الكؤوس" إلى لقب الدوري في موسم عالمي استثنائي "2023-2024"
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا لعهد الكويت
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
ارتفاع أسعار النفط مدفوعًا ببيانات التضخم الأمريكية وترقب اجتماع "أوبك+"
موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
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موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
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موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
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موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
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موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر
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