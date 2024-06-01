موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يشكر أبناء الوطن.. وولي العهد يُتوِّج الهلال بطلاً.. وإعلان انتخابات إيران.. والمواطن المختفي في مصر

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة محليًّا وخليجيًّا ودوليًّا، رصدتها "سبق" في حينها، ومن أبرزها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يُصدر 15 قرارًا، فيما شكر -حفظه الله- أبناء الوطن على مشاعرهم ودعواتهم، وسمو ولي العهد يشرف المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024 بين فريقَي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويُتوِّج الهلال بطلاً.