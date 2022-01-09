موجز "سبق" الأسبوعي: الحوثيون يتساقطون.. ودعم لمستفيدي الإسكان.. والهلال "سوبر".. وهذه عقوبة المخالف للتباعد

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة. وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، فيما واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن دك حصون "الحوثي" مكبدًا الميليشيا خسائر فادحة. كما شهد الأسبوع وفاة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، فيما أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال. وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي: دعم لمستفيدي الإسكان أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أن الإعلان عنها سيكون قريبًا، لافتة إلى أن البرنامج سيشمل جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقًا. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/2ZdbgR الحوثيون يتساقطون واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية وألوية العمالقة في تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة، فقد أعلنت ألوية العمالقة تحريرها مديرية بيحان مدينة العليا، فيما دمر "التحالف" منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي الإيرانية لقصف الأحياء السكنية. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/mkbLdf https://sabq.org/Kzw65m https://sabq.org/BTPhqj https://sabq.org/KBfWQh https://sabq.org/Jmd38c https://sabq.org/FM7bmh دور "إيرلو" الخبيث كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عبر متحدثه الرسمي عن الدور الذي كان يلعبه السفير الإيراني السابق حسن إيرلو، حيث كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/G3nPSp "الحوثي" يختطف "روابي" أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن ميليشيات الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة الحديدة، وكانت السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/JrVn2C هل نعود للمربع "صفر"؟ قال المتحدث الرسمي لوزارة "ألصحة" إن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جدًا في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات، في الوقت الذي حذر فيه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية من العودة إلى الخف، لافتًا إلى أنه ما زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/KhvdLk https://sabq.org/FnbSLX عقوبة المخالف للتباعد قالت وزارة الداخلية إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص؛ مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/qy5v2b "غسل الأموال" يكلف مرتكبيه السجن والغرامة أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/5QcnS6 قرار سريع من أمير جازان أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/ftN87C وفاة "اللحيدان" تُوفي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان؛ الأربعاء الماضي، عن عمرٍ ناهز التسعين عامًا، وذلك بعد معاناةٍ طويلة مع المرض؛ ما أدخله العناية المركزة أخيرًا. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/BMWSbj الهلال "سوبر" حقق الهلال لقب كأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان عقب نهاية المباراة، التي جرت الخميس الماضي، بالتعادل. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/GZKm4V كازاخستان تحترق تعيش كازاخستان في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن إثر اشتعال المظاهرات ضد الرئيس والحكومة، التي شابها عنف وهرج مرج؛ أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. لتفاصيل أكثر: https://sabq.org/hp5jdL

موجز "سبق" الأسبوعي: الحوثيون يتساقطون.. ودعم لمستفيدي الإسكان.. والهلال "سوبر".. وهذه عقوبة المخالف للتباعد ياسر نجدي سبق 2022-01-09 واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.



وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، فيما واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن دك حصون "الحوثي" مكبدًا الميليشيا خسائر فادحة.



كما شهد الأسبوع وفاة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، فيما أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال.



وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:



دعم لمستفيدي الإسكان

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أن الإعلان عنها سيكون قريبًا، لافتة إلى أن البرنامج سيشمل جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقًا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/2ZdbgR



الحوثيون يتساقطون

واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية وألوية العمالقة في تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة، فقد أعلنت ألوية العمالقة تحريرها مديرية بيحان مدينة العليا، فيما دمر "التحالف" منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي الإيرانية لقصف الأحياء السكنية.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/mkbLdf

https://sabq.org/Kzw65m

https://sabq.org/BTPhqj

https://sabq.org/KBfWQh

https://sabq.org/Jmd38c

https://sabq.org/FM7bmh



دور "إيرلو" الخبيث

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عبر متحدثه الرسمي عن الدور الذي كان يلعبه السفير الإيراني السابق حسن إيرلو، حيث كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/G3nPSp



"الحوثي" يختطف "روابي"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن ميليشيات الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة الحديدة، وكانت السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/JrVn2C



هل نعود للمربع "صفر"؟

قال المتحدث الرسمي لوزارة "ألصحة" إن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جدًا في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات، في الوقت الذي حذر فيه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية من العودة إلى الخف، لافتًا إلى أنه ما زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/KhvdLk

https://sabq.org/FnbSLX



عقوبة المخالف للتباعد

قالت وزارة الداخلية إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص؛ مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/qy5v2b



"غسل الأموال" يكلف مرتكبيه السجن والغرامة

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/5QcnS6



قرار سريع من أمير جازان

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/ftN87C



وفاة "اللحيدان"

تُوفي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان؛ الأربعاء الماضي، عن عمرٍ ناهز التسعين عامًا، وذلك بعد معاناةٍ طويلة مع المرض؛ ما أدخله العناية المركزة أخيرًا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/BMWSbj



الهلال "سوبر"

حقق الهلال لقب كأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان عقب نهاية المباراة، التي جرت الخميس الماضي، بالتعادل.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/GZKm4V



كازاخستان تحترق

تعيش كازاخستان في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن إثر اشتعال المظاهرات ضد الرئيس والحكومة، التي شابها عنف وهرج مرج؛ أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/hp5jdL

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 02:00 AM

موجز "سبق" الأسبوعي: الحوثيون يتساقطون.. ودعم لمستفيدي الإسكان.. والهلال "سوبر".. وهذه عقوبة المخالف للتباعد لا عودة للمربع صفر.. ووفاة الشيخ "اللحيدان"





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واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.



وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، فيما واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن دك حصون "الحوثي" مكبدًا الميليشيا خسائر فادحة.



كما شهد الأسبوع وفاة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، فيما أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال.



وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:



دعم لمستفيدي الإسكان

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها بصدد إطلاق مبادرة جديدة بهدف تمكين المواطن من تملك مسكن بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أن الإعلان عنها سيكون قريبًا، لافتة إلى أن البرنامج سيشمل جميع المستحقين الذين لم يستفيدوا من الدعم مسبقًا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/2ZdbgR



الحوثيون يتساقطون

واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية وألوية العمالقة في تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة، فقد أعلنت ألوية العمالقة تحريرها مديرية بيحان مدينة العليا، فيما دمر "التحالف" منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي الإيرانية لقصف الأحياء السكنية.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/mkbLdf

https://sabq.org/Kzw65m

https://sabq.org/BTPhqj

https://sabq.org/KBfWQh

https://sabq.org/Jmd38c

https://sabq.org/FM7bmh



دور "إيرلو" الخبيث

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عبر متحدثه الرسمي عن الدور الذي كان يلعبه السفير الإيراني السابق حسن إيرلو، حيث كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/G3nPSp



"الحوثي" يختطف "روابي"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن ميليشيات الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة الحديدة، وكانت السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/JrVn2C



هل نعود للمربع "صفر"؟

قال المتحدث الرسمي لوزارة "ألصحة" إن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جدًا في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات، في الوقت الذي حذر فيه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية من العودة إلى الخف، لافتًا إلى أنه ما زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/KhvdLk

https://sabq.org/FnbSLX



عقوبة المخالف للتباعد

قالت وزارة الداخلية إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص؛ مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/qy5v2b



"غسل الأموال" يكلف مرتكبيه السجن والغرامة

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/5QcnS6



قرار سريع من أمير جازان

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/ftN87C



وفاة "اللحيدان"

تُوفي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان؛ الأربعاء الماضي، عن عمرٍ ناهز التسعين عامًا، وذلك بعد معاناةٍ طويلة مع المرض؛ ما أدخله العناية المركزة أخيرًا.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/BMWSbj



الهلال "سوبر"

حقق الهلال لقب كأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان عقب نهاية المباراة، التي جرت الخميس الماضي، بالتعادل.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/GZKm4V



كازاخستان تحترق

تعيش كازاخستان في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن إثر اشتعال المظاهرات ضد الرئيس والحكومة، التي شابها عنف وهرج مرج؛ أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

لتفاصيل أكثر:

https://sabq.org/hp5jdL