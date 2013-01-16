موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وولي العهد "الشخصية العربية لـ2021م".. وعودة الدراسة الحضورية لـ"الابتدائي" و"رياض الأطفال"

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تتضمن تعيينات وإعفاء بمرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وحصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على لقب "الشخصية العربية الأبرز في 2021م"، بحسب موقع روسيا اليوم. ويواصل تحالف دعم الشرعية مع الجيش اليمني ضرب الحوثيين وإلحاق أضرار جسيمة بهم، فيما أعلنت وزارتا التعليم والصحة عودة التعليم الحضوري لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ابتداءً من 23 يناير 2022م، وأكد مؤشر عالمي أن السعودية أقل الدول إصابة بكورونا ومتحور أوميكرون، وتوج القطري "العطية" أولاً والسعودي "الراجحي" ثانيًا برالي داكار السعودية الدولي 2022م. أوامر ملكية.. "عصام بن سعيد" وزير دولة لشؤون "الشورى" و"قطان" مستشارًا بالديوان الملكي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا الأسبوع، أوامر ملكية تضمنت تعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وإعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير. https://sabq.org/GnhN7b ولي العهد يحصل على لقب "الشخصية العربية الأبرز في 2021" أعلن موقع "روسيا اليوم"، حصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021، وفق استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع خلال الأيام الماضية . https://sabq.org/f42Kqr وزير الطاقة: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75 % بحلول عام 2030م. https://sabq.org/MLzHxR https://sabq.org/ktMWpd "التحالف": الطرق القادمة من "مأرب والبيضاء" إلى "حريب وعين وبيحان وعسيلان" مناطق عمليات أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتَي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) باعتبارها مناطق عمليات. ونفذ "التحالف" خلال الأيام الماضية عددًا من العمليات أسفرت عن تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء، وتنفيذ 33 استهدافًا لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر، وتدمير 36 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب وشبوة وقتل 270 عنصرًا، وتنفيذ 59 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي وتدمير 39 آلية عسكرية ومقتل 350 عنصرًا. https://sabq.org/TCxVjM https://sabq.org/fDMS79 https://sabq.org/vX2CpN https://sabq.org/qFvBYP https://sabq.org/dsqw37 "الصحة": تسجيل 5281 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 يناير 2022، تسجيل 5281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 609953 حالة. https://sabq.org/NgT68q مؤشر عالمي: السعودية أقل الدول إصابة بـ"كورونا" و"متحور أوميكرون" أوضح مؤشر عالمي جديد أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" التي سجلتها المملكة العربية السعودية، منخفضة مقارنة بالمعدلات التي تشهدها العديد من الدول في هذه الموجة من انتشار فيروس كورونا، خاصة بالمتحور (أوميكرون) حول العالم؛ إذ تبيَّن نجاح السعودية وريادتها. https://sabq.org/NLHXms "التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال 23 يناير تأكيدًا لاستمرار تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية؛ فقد تقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية. https://sabq.org/TXqVCj "التعليم": عودة الدراسة حضوريًا للابتدائية ورياض الأطفال تتوافق مع "اليونيسيف" أفادت وزارة التعليم بأن قرار عودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءًا من 23 يناير؛ يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا. https://sabq.org/d6Gf4b "أمانة مكة" تُصدِر أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونيًا تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تقوم كتابات العدل بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل تاريخ الأمر الملكي رقم 20562 في 2 / 6 / 1434 وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين؛ فقد وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص باستحداث نظام إلكتروني يعمل في مسار مقنن آليًا لإصدار الوثائق. وبالفعل أصدرت الأمانة أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونيًا. https://sabq.org/LSgtzB "العطية" أولاً و"الراجحي" ثالثًا.. إسدال الستار على رالي "داكار 2022" بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أُسدل الستار اليوم الجمعة في حلبة كورنيش جدة على رالي "داكار السعودية 2022"، الذي أُقيم في السعودية للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 2-14 يناير 2022م، وعبّر خلاله المتسابقون 12 مرحلة بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية، وتوج القطري "العطية" بلقب رالي دكار السعودية 2022م وجاء السعودي يزيد الراجحي "ثالثًا" ليصبح أول سعودي يصعد لمنصة التتويج في رالي داكار. https://sabq.org/LhYyxK https://sabq.org/vk9JsK https://sabq.org/ByDhkp "الربيعة": المملكة الثالثة عالميًّا في تقديم المساعدات الإنسانية أكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية حافظت على المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم خلال العام 2021م، إلى جانب تصدّرها أكبر المانحين لليمن، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS). https://sabq.org/NVyh56 "صندوق الاستثمارات" يضخ 10 مليارات دولار في أسواق الأسهم يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ". ويأتي توجّه صندوق الاستثمارات العامة كخطوة لمضاعفة أصول الصندوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2025. https://sabq.org/WPkD69 4 مطارات سعودية ضمن الـ10 الأفضل تحسنًا في العالم حَقّق قطاع الطيران المدني في المملكة خلال عام 2021م سلسلةً من الإنجازات غير المسبوقة في زمن قياسي، حَلَّقت في آفاق الريادة عالميًّا، وأسهمت في تطوير صناعة النقل الجوي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. https://sabq.org/4SH2Jj "القانونية" توثق 201 عقد إيجار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وثقت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، 201 عقد إيجار للفرديات، حيث حقق النصيب الأكبر المتسابق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس. https://sabq.org/RvL9zY حساب المواطن لن يُحتسب مع دخل المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور أوضح سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لـ"سبق" أن الدخل الوارد من الراتب التقاعدي للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور سيُعد دخلاً مكتسبًا؛ وبذلك عند الاحتساب يُكتفي فقط بـ50% من مجموعه. https://sabq.org/sZGtF4 المسرحي "علي الهويريني" في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى المفكر والممثل المخرج المسرحي علي الهويريني، بعد معاناة مع المرض. ونعى مغردون على "تويتر" الراحل الذي يعد أحد رواد المسرح السعودي. https://sabq.org/pL6zmC "طارق صالح" مخاطبًا السياسيين: من يريد تحرير اليمن فليأتِ إلى هنا تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد ألوية حراس الجمهورية اليمنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، يقول فيه: إن المعركة الحقيقية والحاسمة آتية، وسيتحقق النصر ببسالة الأبطال من أبناء اليمن الصادقين الشرفاء، مشيدًا بمساندة السعودية والإمارات التي قدمت المال والرجال والأبطال؛ من أجل عزة وكرامة اليمن والعرب. https://sabq.org/653cC8

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وولي العهد "الشخصية العربية لـ2021م".. وعودة الدراسة الحضورية لـ"الابتدائي" و"رياض الأطفال" زيد الخمشي سبق 2022-01-16 شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تتضمن تعيينات وإعفاء بمرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وحصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على لقب "الشخصية العربية الأبرز في 2021م"، بحسب موقع روسيا اليوم.



ويواصل تحالف دعم الشرعية مع الجيش اليمني ضرب الحوثيين وإلحاق أضرار جسيمة بهم، فيما أعلنت وزارتا التعليم والصحة عودة التعليم الحضوري لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ابتداءً من 23 يناير 2022م، وأكد مؤشر عالمي أن السعودية أقل الدول إصابة بكورونا ومتحور أوميكرون، وتوج القطري "العطية" أولاً والسعودي "الراجحي" ثانيًا برالي داكار السعودية الدولي 2022م.



أوامر ملكية.. "عصام بن سعيد" وزير دولة لشؤون "الشورى" و"قطان" مستشارًا بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا الأسبوع، أوامر ملكية تضمنت تعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وإعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.

https://sabq.org/GnhN7b



ولي العهد يحصل على لقب "الشخصية العربية الأبرز في 2021"

أعلن موقع "روسيا اليوم"، حصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021، وفق استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع خلال الأيام الماضية .

https://sabq.org/f42Kqr



وزير الطاقة: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75 % بحلول عام 2030م.

https://sabq.org/MLzHxR

https://sabq.org/ktMWpd



"التحالف": الطرق القادمة من "مأرب والبيضاء" إلى "حريب وعين وبيحان وعسيلان" مناطق عمليات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتَي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) باعتبارها مناطق عمليات.

ونفذ "التحالف" خلال الأيام الماضية عددًا من العمليات أسفرت عن تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء، وتنفيذ 33 استهدافًا لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر، وتدمير 36 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب وشبوة وقتل 270 عنصرًا، وتنفيذ 59 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي وتدمير 39 آلية عسكرية ومقتل 350 عنصرًا.

https://sabq.org/TCxVjM

https://sabq.org/fDMS79

https://sabq.org/vX2CpN

https://sabq.org/qFvBYP

https://sabq.org/dsqw37



"الصحة": تسجيل 5281 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 يناير 2022، تسجيل 5281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 609953 حالة.

https://sabq.org/NgT68q



مؤشر عالمي: السعودية أقل الدول إصابة بـ"كورونا" و"متحور أوميكرون"

أوضح مؤشر عالمي جديد أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" التي سجلتها المملكة العربية السعودية، منخفضة مقارنة بالمعدلات التي تشهدها العديد من الدول في هذه الموجة من انتشار فيروس كورونا، خاصة بالمتحور (أوميكرون) حول العالم؛ إذ تبيَّن نجاح السعودية وريادتها.

https://sabq.org/NLHXms



"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال 23 يناير

تأكيدًا لاستمرار تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية؛ فقد تقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

https://sabq.org/TXqVCj



"التعليم": عودة الدراسة حضوريًا للابتدائية ورياض الأطفال تتوافق مع "اليونيسيف"

أفادت وزارة التعليم بأن قرار عودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءًا من 23 يناير؛ يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا.

https://sabq.org/d6Gf4b



"أمانة مكة" تُصدِر أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونيًا

تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تقوم كتابات العدل بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل تاريخ الأمر الملكي رقم 20562 في 2 / 6 / 1434 وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين؛ فقد وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص باستحداث نظام إلكتروني يعمل في مسار مقنن آليًا لإصدار الوثائق. وبالفعل أصدرت الأمانة أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونيًا.

https://sabq.org/LSgtzB



"العطية" أولاً و"الراجحي" ثالثًا.. إسدال الستار على رالي "داكار 2022"

بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أُسدل الستار اليوم الجمعة في حلبة كورنيش جدة على رالي "داكار السعودية 2022"، الذي أُقيم في السعودية للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 2-14 يناير 2022م، وعبّر خلاله المتسابقون 12 مرحلة بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية، وتوج القطري "العطية" بلقب رالي دكار السعودية 2022م وجاء السعودي يزيد الراجحي "ثالثًا" ليصبح أول سعودي يصعد لمنصة التتويج في رالي داكار.

https://sabq.org/LhYyxK

https://sabq.org/vk9JsK

https://sabq.org/ByDhkp



"الربيعة": المملكة الثالثة عالميًّا في تقديم المساعدات الإنسانية

أكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية حافظت على المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم خلال العام 2021م، إلى جانب تصدّرها أكبر المانحين لليمن، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS).

https://sabq.org/NVyh56



"صندوق الاستثمارات" يضخ 10 مليارات دولار في أسواق الأسهم

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ".

ويأتي توجّه صندوق الاستثمارات العامة كخطوة لمضاعفة أصول الصندوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.

https://sabq.org/WPkD69



4 مطارات سعودية ضمن الـ10 الأفضل تحسنًا في العالم

حَقّق قطاع الطيران المدني في المملكة خلال عام 2021م سلسلةً من الإنجازات غير المسبوقة في زمن قياسي، حَلَّقت في آفاق الريادة عالميًّا، وأسهمت في تطوير صناعة النقل الجوي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

https://sabq.org/4SH2Jj



"القانونية" توثق 201 عقد إيجار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وثقت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، 201 عقد إيجار للفرديات، حيث حقق النصيب الأكبر المتسابق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس.

https://sabq.org/RvL9zY



حساب المواطن لن يُحتسب مع دخل المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور

أوضح سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لـ"سبق" أن الدخل الوارد من الراتب التقاعدي للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور سيُعد دخلاً مكتسبًا؛ وبذلك عند الاحتساب يُكتفي فقط بـ50% من مجموعه.

https://sabq.org/sZGtF4



المسرحي "علي الهويريني" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى المفكر والممثل المخرج المسرحي علي الهويريني، بعد معاناة مع المرض. ونعى مغردون على "تويتر" الراحل الذي يعد أحد رواد المسرح السعودي.

https://sabq.org/pL6zmC



"طارق صالح" مخاطبًا السياسيين: من يريد تحرير اليمن فليأتِ إلى هنا

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد ألوية حراس الجمهورية اليمنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، يقول فيه: إن المعركة الحقيقية والحاسمة آتية، وسيتحقق النصر ببسالة الأبطال من أبناء اليمن الصادقين الشرفاء، مشيدًا بمساندة السعودية والإمارات التي قدمت المال والرجال والأبطال؛ من أجل عزة وكرامة اليمن والعرب.

https://sabq.org/653cC8

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 02:00 AM

موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وولي العهد "الشخصية العربية لـ2021م".. وعودة الدراسة الحضورية لـ"الابتدائي" و"رياض الأطفال" "التحالف" يدكُّ الحوثيين.. و"العطية" أولاً و"الراجحي" ثالثًا في "رالي داكار السعودية".. والسعودية من أقل الدول إصابة بـ"كورونا أوميكرون"





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شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تتضمن تعيينات وإعفاء بمرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وحصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على لقب "الشخصية العربية الأبرز في 2021م"، بحسب موقع روسيا اليوم.



ويواصل تحالف دعم الشرعية مع الجيش اليمني ضرب الحوثيين وإلحاق أضرار جسيمة بهم، فيما أعلنت وزارتا التعليم والصحة عودة التعليم الحضوري لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ابتداءً من 23 يناير 2022م، وأكد مؤشر عالمي أن السعودية أقل الدول إصابة بكورونا ومتحور أوميكرون، وتوج القطري "العطية" أولاً والسعودي "الراجحي" ثانيًا برالي داكار السعودية الدولي 2022م.



أوامر ملكية.. "عصام بن سعيد" وزير دولة لشؤون "الشورى" و"قطان" مستشارًا بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا الأسبوع، أوامر ملكية تضمنت تعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وإعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.

https://sabq.org/GnhN7b



ولي العهد يحصل على لقب "الشخصية العربية الأبرز في 2021"

أعلن موقع "روسيا اليوم"، حصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021، وفق استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع خلال الأيام الماضية .

https://sabq.org/f42Kqr



وزير الطاقة: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75 % بحلول عام 2030م.

https://sabq.org/MLzHxR

https://sabq.org/ktMWpd



"التحالف": الطرق القادمة من "مأرب والبيضاء" إلى "حريب وعين وبيحان وعسيلان" مناطق عمليات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتَي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) باعتبارها مناطق عمليات.

ونفذ "التحالف" خلال الأيام الماضية عددًا من العمليات أسفرت عن تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء، وتنفيذ 33 استهدافًا لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر، وتدمير 36 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب وشبوة وقتل 270 عنصرًا، وتنفيذ 59 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي وتدمير 39 آلية عسكرية ومقتل 350 عنصرًا.

https://sabq.org/TCxVjM

https://sabq.org/fDMS79

https://sabq.org/vX2CpN

https://sabq.org/qFvBYP

https://sabq.org/dsqw37



"الصحة": تسجيل 5281 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 يناير 2022، تسجيل 5281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 609953 حالة.

https://sabq.org/NgT68q



مؤشر عالمي: السعودية أقل الدول إصابة بـ"كورونا" و"متحور أوميكرون"

أوضح مؤشر عالمي جديد أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" التي سجلتها المملكة العربية السعودية، منخفضة مقارنة بالمعدلات التي تشهدها العديد من الدول في هذه الموجة من انتشار فيروس كورونا، خاصة بالمتحور (أوميكرون) حول العالم؛ إذ تبيَّن نجاح السعودية وريادتها.

https://sabq.org/NLHXms



"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال 23 يناير

تأكيدًا لاستمرار تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية؛ فقد تقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

https://sabq.org/TXqVCj



"التعليم": عودة الدراسة حضوريًا للابتدائية ورياض الأطفال تتوافق مع "اليونيسيف"

أفادت وزارة التعليم بأن قرار عودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءًا من 23 يناير؛ يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا.

https://sabq.org/d6Gf4b



"أمانة مكة" تُصدِر أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونيًا

تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تقوم كتابات العدل بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل تاريخ الأمر الملكي رقم 20562 في 2 / 6 / 1434 وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين؛ فقد وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص باستحداث نظام إلكتروني يعمل في مسار مقنن آليًا لإصدار الوثائق. وبالفعل أصدرت الأمانة أكثر من 4500 وثيقة منح إلكترونيًا.

https://sabq.org/LSgtzB



"العطية" أولاً و"الراجحي" ثالثًا.. إسدال الستار على رالي "داكار 2022"

بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أُسدل الستار اليوم الجمعة في حلبة كورنيش جدة على رالي "داكار السعودية 2022"، الذي أُقيم في السعودية للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 2-14 يناير 2022م، وعبّر خلاله المتسابقون 12 مرحلة بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية، وتوج القطري "العطية" بلقب رالي دكار السعودية 2022م وجاء السعودي يزيد الراجحي "ثالثًا" ليصبح أول سعودي يصعد لمنصة التتويج في رالي داكار.

https://sabq.org/LhYyxK

https://sabq.org/vk9JsK

https://sabq.org/ByDhkp



"الربيعة": المملكة الثالثة عالميًّا في تقديم المساعدات الإنسانية

أكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية حافظت على المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم خلال العام 2021م، إلى جانب تصدّرها أكبر المانحين لليمن، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS).

https://sabq.org/NVyh56



"صندوق الاستثمارات" يضخ 10 مليارات دولار في أسواق الأسهم

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ".

ويأتي توجّه صندوق الاستثمارات العامة كخطوة لمضاعفة أصول الصندوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.

https://sabq.org/WPkD69



4 مطارات سعودية ضمن الـ10 الأفضل تحسنًا في العالم

حَقّق قطاع الطيران المدني في المملكة خلال عام 2021م سلسلةً من الإنجازات غير المسبوقة في زمن قياسي، حَلَّقت في آفاق الريادة عالميًّا، وأسهمت في تطوير صناعة النقل الجوي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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"القانونية" توثق 201 عقد إيجار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وثقت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، 201 عقد إيجار للفرديات، حيث حقق النصيب الأكبر المتسابق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس.

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حساب المواطن لن يُحتسب مع دخل المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور

أوضح سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لـ"سبق" أن الدخل الوارد من الراتب التقاعدي للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور سيُعد دخلاً مكتسبًا؛ وبذلك عند الاحتساب يُكتفي فقط بـ50% من مجموعه.

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المسرحي "علي الهويريني" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى المفكر والممثل المخرج المسرحي علي الهويريني، بعد معاناة مع المرض. ونعى مغردون على "تويتر" الراحل الذي يعد أحد رواد المسرح السعودي.

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"طارق صالح" مخاطبًا السياسيين: من يريد تحرير اليمن فليأتِ إلى هنا

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد ألوية حراس الجمهورية اليمنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، يقول فيه: إن المعركة الحقيقية والحاسمة آتية، وسيتحقق النصر ببسالة الأبطال من أبناء اليمن الصادقين الشرفاء، مشيدًا بمساندة السعودية والإمارات التي قدمت المال والرجال والأبطال؛ من أجل عزة وكرامة اليمن والعرب.

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