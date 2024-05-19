موجز "سبق": "فلسطين" تتصدر كلمة ولي العهد في "قمة العرب".. ومواطن موَّل الإرهاب فتلقى العقاب.. والسعوديون يتألقون في "آيسف 24"

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أنه لن يكون هناك حج دون الحصول على تصريح، وأن الأنظمة سوف يتم تطبيقها بحزم بحق أي مخالف للتعليمات. كما أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية.