موجز "سبق": "فلسطين" تتصدر كلمة ولي العهد في "قمة العرب".. ومواطن موَّل الإرهاب فتلقى العقاب.. والسعوديون يتألقون في "آيسف 24"

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبّاقة في وضع قرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها تشديد ولي العهد على أهمية القضية الفلسطينية للأمة العربية والإسلامية في القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة، فيما استقبل سموه الأمراء والعلماء والمسؤولين وجمعًا من المواطنين في قصر الخليج بالدمام.
ومن بين الأحداث التي شهدها الأسبوع صدور عدد من الأوامر الملكية، فيما نفَّذت وزارة الداخلية حكم القتل بحق مواطن سعودي؛ ارتبط بالإرهاب وعناصره.
كما حقق طلاب وطالبات السعودية، للعام الـ18 على التوالي، 27 جائزة، منها: 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
سلّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئاسة القمة العربية إلى البحرين، مؤكدًا سموه في كلمة له أن المملكة أولت أهمية بالغة بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك. وأكد ولي العهد أن المملكة أطلقت حملة شعبية تجاوزت 700 مليون سعودي وسيرت جسورًا جوية وبحرية، ودعمت الجهود الدولية لمساعدة الأشقاء في فلسطين.
استقبل سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قصر الخليج في الدمام، الأمراء والعلماء والمسؤولين، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الأربعاء عددًا من الأوامر الملكية التي تضمنت تعيينات جديدة وإعفاءات في الدوائر الحكومية المختلفة.
وجّه خادم الحرمين -حفظه الله- خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.
نفّذت وزارةُ الداخلية، اليوم، حكمَ القتل بحق "حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر"؛ سعودي الجنسية؛ لارتكابه جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية.
حقّق طلاب وطالبات المملكة وللعام الـ 18 على التوالي، 27 جائزة منهم: 18 جائزة كبرى، 9 جوائز خاصة خلال مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي أُقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10 –81 مايو الجاري، وذلك برعاية من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم.
أسدل مركز الملك عبدالله العالمي للحوار (كايسيد) الستار على منتداه الدولي للحوار والذي استمر على مدار يومين (14-16 مايو 2024م) وسط حضور نخبوي عالمي من سائر الأديان والمؤثرين والسياسيين وغيرهم، حيث قام وبالنيابة عن سعادة الدكتور زهير الحارثي السفير أنطونيو دي ألميدا ريبيرو، نائب الأمين العام لكايسيد، بإلقاء الكلمة الختامية في الجلسة العامة النهائية.
أقيمت الخميس في العاصمة البحرينية المنامة الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، والتي جاءت في ظل ظروف وتحديات جسمية تمر بها الأمة العربية.
أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أنه لن يكون هناك حج دون الحصول على تصريح، وأن الأنظمة سوف يتم تطبيقها بحزم بحق أي مخالف للتعليمات. كما أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية.
أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن المملكة تطوّرت بشكلٍ كبيرٍ، والناتج المحلي الإجمالي ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية 2030.
تتقدَّم أعمال إنشاء حديقة الملك سلمان، التي ستصبح أكبر حديقة حضرية في العالم عند اكتمالها، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
ووفقًا لتقرير مجلة "ميد" المتخصصة في شؤون البناء والاقتصاد، تم تحقيق تقدُّم مهم في أعمال البناء في الموقع، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل في المجمع الملكي للفنون بنسبة 48 %.
تستعد شركة سودة للتطوير في المملكة العربية السعودية للبدء في أعمال البناء في مشروع قمم السودة (Soudah Peaks)، بعد الحصول على الموافقة على المخطط الرئيسي للمشروع في العام الماضي.
شاهد سكان القصيم والرياض فجر الاثنين سقوط حطام مركبة دارجون التابعة لشركة SpaceXالتي تقوم بإيصال المؤونة والأدوات لمحطة الفضاء الدولية ما أثار تساؤلاتهم وحيرتهم.
استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والوزراء، لأداء اليمين الدستورية. وقال أمير الكويت، مخاطبًا رئيس الوزراء والوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية: "مواصلة للسير في سُبل الإصلاح التي ارتضيناها وترسيخًا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها، فإننا نؤكّد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللامحدود لوطنٍ له حقوقٌ علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم".