موجز "سبق" الأسبوعي: احتفالات شعبية واسعة بـ"يوم الوطن".. وردود فعل عالمية بعد نجاح وساطة ولي العهد

تربَّعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه متابعة واسعة في أوساط القراء، فيما حرصت "سبق" على نقل تفاصيل تلك الأحداث كافة، التي كان أبرزها ما يأتي: