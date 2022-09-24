محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: احتفالات شعبية واسعة بـ"يوم الوطن".. وردود فعل عالمية بعد نجاح وساطة ولي العهد

المملكة تُطلق برنامج روَّاد الفضاء.. وتتيح إتمام إجراءات تأشيرة العمرة في دقائق عبر "مقام"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
محمد حضاض
محمد حضاض

تربَّعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه متابعة واسعة في أوساط القراء، فيما حرصت "سبق" على نقل تفاصيل تلك الأحداث كافة، التي كان أبرزها ما يأتي:

تغريدة الملك سلمان

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين يغرد عن اليوم الوطني: ذكرى تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن

احتفالات ضخمة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
احتفالاً باليوم الوطني الـ92.. قافلة الإبل تعبر ممشى الألوان في جدة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
عروض عسكرية بحرية ضمن احتفالات حرس الحدود باليوم الوطني بجازان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
شاهد.. سماء جازان تزينها الألعاب النارية في يوم الوطن والأهالى يوثقون
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
فعاليات متنوعة بكورنيش الدمام في يوم الوطن بتوقيع "الترفيه"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"أمانة العاصمة المقدسة" تحتفل بيوم الوطن بالألعاب الشعبية وعروض الأطفال والليزر

وساطة ولي العهد

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الخارجية": نجاح وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى من 5 دول في إطار عملية تبادل للأسرى على خلفية الأزمة الروسية- الأوكرانية
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
البيت الأبيض يشكر ولي العهد على وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
البحرين تُرحِّب بجهود ولي العهد في نجاح عملية تبادُل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
وزير الخارجية يُطمئن "آن ليند" و"كليفرلي" على سلامة الأسرى البريطانيين والسويديين

المستشار الألماني

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد يستقبل المستشار الاتحادي الألماني في قصر السلام بجدة

قرارات مجلس الوزارء

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات هذه تفاصليها
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أمير مكة المكرمة ونائبه يشكران القيادة على صدور القرار بإنشاء "هيئة تطوير جدة"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
جدة.. "بوابة الحرمين" من مكتبٍ لمتابعة المشاريع لهيئةٍ تطويرية برئاسة ولي العهد
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"التركي" يشكر القيادة لتحويل مكتب مشروعات جدة إلى هيئة تطوير المحافظة

عزاء الملكة إليزابيث

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
نيابة عن الملك.. "تركي بن محمد" يشارك في مراسم عزاء الملكة إليزابيث

تأشيرة العُمرة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
للمعتمرين القادمين من الخارج.. السعودية تتيح إتمام إجراءات تأشيرة العُمرة في دقائق عبر "مقام"

حظر الصيد

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الحياة الفطرية": هذه الحيوانات يحظر صيدها بشكل دائم بالمملكة

السلاح النووي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"بايدن" يحذر "بوتين" من مغبة استخدام أسلحة نووية

مظاهرات إيران

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
احتجاجاتٌ غاضبة تهز طهران ليلًا ومقتل 35 شخصًا على الأقل منذ بدء التظاهرات

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