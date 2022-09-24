موجز "سبق" الأسبوعي: احتفالات شعبية واسعة بـ"يوم الوطن".. وردود فعل عالمية بعد نجاح وساطة ولي العهد

تربَّعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه متابعة واسعة في أوساط القراء، فيما حرصت "سبق" على نقل تفاصيل تلك الأحداث كافة، التي كان أبرزها ما يأتي:.خادم الحرمين الشريفين يغرد عن اليوم الوطني: ذكرى تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن.احتفالاً باليوم الوطني الـ92.. قافلة الإبل تعبر ممشى الألوان في جدة.عروض عسكرية بحرية ضمن احتفالات حرس الحدود باليوم الوطني بجازان.شاهد.. سماء جازان تزينها الألعاب النارية في يوم الوطن والأهالى يوثقون.فعاليات متنوعة بكورنيش الدمام في يوم الوطن بتوقيع "الترفيه"."أمانة العاصمة المقدسة" تحتفل بيوم الوطن بالألعاب الشعبية وعروض الأطفال والليزر."الخارجية": نجاح وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى من 5 دول في إطار عملية تبادل للأسرى على خلفية الأزمة الروسية- الأوكرانية.البيت الأبيض يشكر ولي العهد على وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. البحرين تُرحِّب بجهود ولي العهد في نجاح عملية تبادُل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وزير الخارجية يُطمئن "آن ليند" و"كليفرلي" على سلامة الأسرى البريطانيين والسويديين.ولي العهد يستقبل المستشار الاتحادي الألماني في قصر السلام بجدة.برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات هذه تفاصليها.أمير مكة المكرمة ونائبه يشكران القيادة على صدور القرار بإنشاء "هيئة تطوير جدة".جدة.. "بوابة الحرمين" من مكتبٍ لمتابعة المشاريع لهيئةٍ تطويرية برئاسة ولي العهد."التركي" يشكر القيادة لتحويل مكتب مشروعات جدة إلى هيئة تطوير المحافظة.نيابة عن الملك.. "تركي بن محمد" يشارك في مراسم عزاء الملكة إليزابيث.للمعتمرين القادمين من الخارج.. السعودية تتيح إتمام إجراءات تأشيرة العُمرة في دقائق عبر "مقام"."الحياة الفطرية": هذه الحيوانات يحظر صيدها بشكل دائم بالمملكة."بايدن" يحذر "بوتين" من مغبة استخدام أسلحة نووية.احتجاجاتٌ غاضبة تهز طهران ليلًا ومقتل 35 شخصًا على الأقل منذ بدء التظاهرات