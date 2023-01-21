موجز "سبق" الأسبوعي.. إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري دعمًا للثقافة والترفيه والرياضة

أعرب الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص عن توقعاته أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، مشيرًا إلى ترجح أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميًا.