موجز "سبق" الأسبوعي.. إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري دعمًا للثقافة والترفيه والرياضة

أطلق ولي العهد صندوق الفعاليات الاستثماري لتطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، فيما عبّرت مديرة صندوق النقد عن إعجابها بطريقة تنفيذ برامج "رؤية 2030" في السعودية.
وتوج فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض أمام نظيره نجوم موسم الرياض (المطعم بنجوم فريق الهلال والنصر) وفاز رونالدو بلقب رجل المباراة، وبعد نهائي الجنون نجح العراق في تحقيق لقب خليجي ٢٥ عامًا، وفي ختام الموجز تشاهدون صورًا مدهشة بالسعودية للإبل في عالم بنفسجي.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لـ 100 متبرع بالأعضاء، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح - رحمه الله -.
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية، من الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسيدة بيديا ديفي بهانداري، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.
وافق مجلس الوزراء على تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي)، فيما عدّ المجلس تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، امتدادًا لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق الفعاليّات الاستثماري برئاسة سموه، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة، وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا، لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى إداري في منطقة هيران في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
أبرز الوفد السعودي المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، خط مسيرة المملكة مقارنة بدول مجموعة العشرين، عبر إيضاحات قدّمها 4 وزراء.
جاءت السعودية في المركز الـ65 بمؤشر هانلي العالمي لترتيب جوازات سفر دول العالم من حيث دخول الدول بلا تأشيرة مسبقة، وأعلن المؤشر أن المواطنين السعوديين يمكنهم دخول 82 وجهة عالمية دون تأشيرة مسبقة.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن السعودية لها دور مهم في ضمان أمن الطاقة و"رؤية 2030" نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي.
أعرب الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص عن توقعاته أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، مشيرًا إلى ترجح أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميًا.
ارتفع التوظيف في القطاع غير النفطي بالمملكة في ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام 2018، مدفوعًا بنشاط الأعمال "القوي".
غطى الضباب الكثيف معظم مناطق الكويت، صباح السبت، ومن المتوقع أن يستمر حتى الأحد.
قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد في السودان، إدانة زوجة عمر البشير بتهم الثراء الحرام، وقررت مصادرة أراضٍ زراعية وسكنية وعقارات ومشغولات ذهبية من زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، السيدة وداد بابكر.
حذّر باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية، من "دمار عالمي قد يحل قريبًا"، وذلك في حال انفجر بركان جبل ميرابي في إندونيسيا.
واجهت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سلسلة من العواصف القاتلة التي تسبّبت في فيضانات وانقطاع الكهرباء كما لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، ولا يزال طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مفقودًا.
توج فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض ، في كرنفال عالمي وتاريخي ، وذلك من أمام نظيره نجوم موسم الرياض ( المطعم بنجوم فريق الهلال والنصر ) بنتيجة 5-4.
حصل مهاجم فريق نجوم موسم الرياض ( لاعب النصر) البرتغالي "كريستيانو رونالدو" على جائزة "رجل المباراة" في لقاء فريق نجوم موسم الرياض (المكون من لاعبي الهلال والنصر ) أمام باريس سان جيرمان.
على الرغم من إعلان ملعب مرسول بارك عن نفاد تذاكر مباراة "النصر والاتفاق"، رصدت "سبق" عرض تذاكر في السوق السوداء بشكل مخالف وغير قانوني بأسعار مرتفعة وصلت إلى 500 %.
رفض قائد برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس (٣٤ عامًا)، عرض نادي النصر السعودي مقابل ٢٠ مليون يورو (٨١ مليون ريال) للموسم.
قدّم مدرب إنتر ميلان سيميوني إنزاغي شكره للمملكة العربية السعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي، وتوِّج بها فريقه بفوزه على منافسه إي سي ميلان بنتيجة 3-0.
نجح المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في تحقيق لقب خليجي 25 عقب تغلبه على المنتخب العماني في المباراة التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي.
أدهشت الصور التي التقطها المصور السعودي عبدالعزيز الشمري، الأشخاص عبر الإنترنت و تظهر فيها الإبل في رقعة زاهية في المناطق الشمالية للمملكة العربية السعودية.