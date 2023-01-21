محليات

موجز "سبق" الأسبوعي.. إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري دعمًا للثقافة والترفيه والرياضة

رونالدو يقود نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.. والعراق بطلاً لـ"خليجي"
الرياض
الرياض
زيد الخمشي
زيد الخمشي

أطلق ولي العهد صندوق الفعاليات الاستثماري لتطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، فيما عبّرت مديرة صندوق النقد عن إعجابها بطريقة تنفيذ برامج "رؤية 2030" في السعودية.

وتوج فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض أمام نظيره نجوم موسم الرياض (المطعم بنجوم فريق الهلال والنصر) وفاز رونالدو بلقب رجل المباراة، وبعد نهائي الجنون نجح العراق في تحقيق لقب خليجي ٢٥ عامًا، وفي ختام الموجز تشاهدون صورًا مدهشة بالسعودية للإبل في عالم بنفسجي.

بموافقة ملكية.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لـ 100 متبرع بالأعضاء، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

الرياض
بموافقة ملكية.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح - رحمه الله -.

الرياض
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية، من الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

الرياض
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

القيادة تعزي رئيسة نيبال في ضحايا سقوط طائرة ركاب مدنيّة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسيدة بيديا ديفي بهانداري، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.

الرياض
القيادة تعزي رئيسة نيبال في ضحايا سقوط طائرة ركاب مدنيّة

مجلس الوزراء .. إشادة بتمديد "حساب المواطن" و 13 قرارًا أبرزها تحويل "الحبوب" إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي"

وافق مجلس الوزراء على تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي)، فيما عدّ المجلس تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، امتدادًا لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

الرياض
مجلس الوزراء .. إشادة بتمديد "حساب المواطن" و 13 قرارًا أبرزها تحويل "الحبوب" إلى "الهيئة العامة للأمن الغذائي"

ولي العهد يُطلق صندوق الفعاليّات الاستثماري لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق الفعاليّات الاستثماري برئاسة سموه، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة، وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.

الرياض
ولي العهد يُطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة

المملكة تقدم دعمًا ماليًا لـ"المكتب الأممي" لصالح مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا، لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.

الرياض
المملكة تقدم دعماً مالياً لـ"المكتب الأممي" لصالح مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في هيران بالصومال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى إداري في منطقة هيران في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

الرياض
المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في هيران بالصومال

كيف أصبحت السعودية "أسرع اقتصاد بـG20"؟ صورة يبرزها 4 وزراء بـ"دافوس"

أبرز الوفد السعودي المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، خط مسيرة المملكة مقارنة بدول مجموعة العشرين، عبر إيضاحات قدّمها 4 وزراء.

الرياض
كيف أصبحت السعودية "أسرع اقتصاد بـG20"؟ صورة يبرزها 4 وزراء بـ"دافوس"

إليكم أسماء 82 دولة تسمح للسعوديين بالوصول إليها بلا فيزا مسبقة

جاءت السعودية في المركز الـ65 بمؤشر هانلي العالمي لترتيب جوازات سفر دول العالم من حيث دخول الدول بلا تأشيرة مسبقة، وأعلن المؤشر أن المواطنين السعوديين يمكنهم دخول 82 وجهة عالمية دون تأشيرة مسبقة.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن السعودية لها دور مهم في ضمان أمن الطاقة و"رؤية 2030" نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي.

الرياض
إليكم أسماء 82 دولة تسمح للسعوديين بالوصول إليها بلا فيزا مسبقة

أمين "أوبك": رفع قيود كورونا بالصين سيحفز الطلب على النفط في العام الحالي

أعرب الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص عن توقعاته أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، مشيرًا إلى ترجح أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميًا.

الرياض
أمين "أوبك": رفع قيود كورونا بالصين سيحفز الطلب على النفط في العام الحالي

مع التحولات الرقمية.. تعرَّف على أكثر من 10 وظائف مطلوبة في السعودية خلال 2023

ارتفع التوظيف في القطاع غير النفطي بالمملكة في ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام 2018، مدفوعًا بنشاط الأعمال "القوي".

الرياض
مع التحولات الرقمية.. تعرَّف على أكثر ١٠ وظائف مطلوبة في السعودية خلال ٢٠٢٣

ضباب كثيف يغطي سماء الكويت وانعدام شديد للرؤية على الطرقات العامة

غطى الضباب الكثيف معظم مناطق الكويت، صباح السبت، ومن المتوقع أن يستمر حتى الأحد.

الرياض
شاهد.. ضباب كثيف يغطي سماء الكويت وانعدام شديد للرؤية على الطرقات العامة

"الثراء الحرام".. محكمة سودانية تدين زوجة البشير وتصادر منها ممتلكات وأموالاً ومشغولات ذهبية

قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد في السودان، إدانة زوجة عمر البشير بتهم الثراء الحرام، وقررت مصادرة أراضٍ زراعية وسكنية وعقارات ومشغولات ذهبية من زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، السيدة وداد بابكر.

الرياض
"الثراء الحرام".. محكمة سودانية تدين زوجة البشير وتصادر منها ممتلكات وأموالًا ومشغولات ذهبية

"كارثة وشيكة غير قابلة للمنع" تهدد اقتصاد العالم.. "ميرابي" 4 سيناريوهات وتحذير!

حذّر باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية، من "دمار عالمي قد يحل قريبًا"، وذلك في حال انفجر بركان جبل ميرابي في إندونيسيا.

الرياض
"كارثة وشيكة غير قابلة للمنع" تهدّد اقتصاد العالم.. "ميرابي" 4 سيناريوهات وتحذير!

5 تريليونات جالون من مياه الأمطار هطلت على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واجهت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سلسلة من العواصف القاتلة التي تسبّبت في فيضانات وانقطاع الكهرباء كما لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، ولا يزال طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مفقودًا.

الرياض
25 تريليون جالون من مياه الأمطار هطلت على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كأس موسم الرياض.. كتيبة باريس سان جيرمان تتوج باللقب

توج فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض ، في كرنفال عالمي وتاريخي ، وذلك من أمام نظيره نجوم موسم الرياض ( المطعم بنجوم فريق الهلال والنصر ) بنتيجة 5-4.

الرياض
كأس موسم الرياض .. كتيبة باريس سان جيرمان تتوج باللقب  .. على حساب نجوم الهلال والنصر

"كريستيانو رونالدو" .. رجل مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

حصل مهاجم فريق نجوم موسم الرياض ( لاعب النصر) البرتغالي "كريستيانو رونالدو" على جائزة "رجل المباراة" في لقاء فريق نجوم موسم الرياض (المكون من لاعبي الهلال والنصر ) أمام باريس سان جيرمان.

الرياض
"كريستيانو رونالدو " .. رجل مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

"رونالدو" يرفع تذاكر مباراة النصر والاتفاق 500 %

على الرغم من إعلان ملعب مرسول بارك عن نفاد تذاكر مباراة "النصر والاتفاق"، رصدت "سبق" عرض تذاكر في السوق السوداء بشكل مخالف وغير قانوني بأسعار مرتفعة وصلت إلى 500 %.

الرياض
"رونالدو" يرفع تذاكر مباراة النصر والاتفاق 500%.. وقانونيّ: هذه عقوبة السماسرة

قائد برشلونة يرفض الانتقال للنصر رغم ضخامة المبلغ

رفض قائد برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس (٣٤ عامًا)، عرض نادي النصر السعودي مقابل ٢٠ مليون يورو (٨١ مليون ريال) للموسم.

الرياض
قائد برشلونة يرفض الانتقال للنصر رغم ضخامة المبلغ

مدرب إنتر ميلان "إنزاغي": شكرًا للسعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي

قدّم مدرب إنتر ميلان سيميوني إنزاغي شكره للمملكة العربية السعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي، وتوِّج بها فريقه بفوزه على منافسه إي سي ميلان بنتيجة 3-0.

الرياض
مدرب إنتر ميلان "إنزاغي" : شكرًا للسعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي

بعد نهائي الجنون.. "العراق" بطلاً لـ "خليجي 25" على حساب "عمان"

نجح المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في تحقيق لقب خليجي 25 عقب تغلبه على المنتخب العماني في المباراة التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي.

الرياض
بعد نهائي الجنون.. "العراق" بطلاً لـ "خليجي 25" على حساب "عمان"

دعك من الصور التقليدية.. "الإبل في عالم بنفسجي".. المدهش في أرض المملكة

أدهشت الصور التي التقطها المصور السعودي عبدالعزيز الشمري، الأشخاص عبر الإنترنت و تظهر فيها الإبل في رقعة زاهية في المناطق الشمالية للمملكة العربية السعودية.

الرياض
دعك من الصور التقليدية.. "الإبل في عالم بنفسجي".. المدهش في أرض المملكة
صندوق الفعاليات الاستثماري

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org