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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يعلن إتمام نقل 8% من أسهم "أرامكو" لـ"صندوق الاستثمارات".. وتطبيق "إيقاف الخدمات" أول رمضان

إحباط تهريب مخدرات مُخبَّأة في أحشاء مسافرين.. وإقامة كأس السوبر السعودي 2024 في "أبوظبي"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بتقاليدها المهنية الرصينة، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية إلى قرائها ومتابعيها أهم الأحداث التي تمخض عنها الأسبوع الماضي ومنها، إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إتمام نقل 8 % من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ووصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جدة قادمًا من الرياض، وبدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات ابتداءً من أول شهر رمضان المقبل، وفوز المنتخب السعودي للخماسي الحديث بـ 14 ميدالية في بطولة "الليزر رن" الكويت، وإغلاق 39 محطة وقود مخالفة ركّبت أجهزة تغيير كميات الوقود المبيعة بالمضخات، وإقامة كأس السوبر السعودي لعام 2024 في أبو ظبي.

ومن الأحداث المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لقرائها، الاحتفاء بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023 قبل 7 سنوات من المدة المحددة لتحقيق هذا الهدف، وتأجيل إجراء قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرميـن الشريفين إلى 13 مارس، وإحباط تهريب مخدرات إلى المملكة خُبئت في أحشاء مسافرين، وفوز فريق الأهلي المصري بكأس مصر في مباراة جمعته بمنافسه التاريخي نادي الزمالك على أرض ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ودعوة وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى الحصول على التصريح عبر تطبيق "نسك" مسبقًا.

ميداليات أخضر الخماسي

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بفوز المنتخب السعودي للخماسي الحديث بـ 14 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات وميداليتين برونزيتين) في بطولة "الليزر رن" العالمية التي اُختتمت في الكويت، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة UIPM، بمشاركة 22 لاعبًا ولاعبة من لاعبي الأخضر السعودي من فئة تحت 13 عامًا حتى الماستر 40 عامًا والماستر 50 عامًا، فيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
في الكويت.. أخضر الخماسي الحديث يحصد 14 ميدالية في بطولة "الليزر رن" العالمية
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الطاقة" تعلن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية يوليو حتى يونيو 2024

وانطلق الاثنين، النسخة الثالثة من مؤتمر التكنولوجيا الدولي "ليب 24" الأكثر حضورًا في العالم، في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 38 جهة حكومية في معرض السعودية الرقمية، فيما أعلنت شركة أرامكو، خلال مشاركتها في المؤتمر إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي، بينما احتفت وزارة السياحة، بتحقيق أحد أهم منجزات رؤية المملكة 2030م، بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023، وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقًا لتحقيق هذا الهدف، وذلك بقصر طويق في الحي الدبلوماسي.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
فيديو.. انطلاق فعاليات مؤتمر ليب 3 بمشاركة أكثر من 38 جهة حكومة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"أرامكو" تعلن إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
هدفٌ أُنجز قبل مدته بـ 7 سنوات.. "السياحة" تحتفل بإنجاز الـ 100 مليون سائح

السعودية الرقمية

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القـدم، الاثنين، تأجيل إجراء قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرميـن الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، لتُقام يوم الأربعاء 13 مارس الجاري في الرياض بدلاً من موعدها المقرر سابقًا الأربعاء 6 مارس، فيما انطلقت مشاركة معرض السعودية الرقمية - المنصة الدولية الرائدة-، تحت شعار "وطنٌ مُبتكِر"؛ لاستعراض النجاحات الرقمية للمملكة على المستوى العالمي، وذلك بالتزامن مع مؤتمر "ليب 24"، وشهد اليوم الأول إطلاق 10 منتجات وخدمات رقمية حكومية جديدة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"المسابقات" تؤجل قرعة نصف نهائي كأس الملك إلى 13 مارس الجاري
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
تحت شعار "وطنٌ مبتكر".. انطلاق معرض السعودية الرقمية في "ليب 24"

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة، وعلى إنشاء برنامج باسم "برنامج دعم الإدارات القانونية"، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها، وعدّ المجلس احتفاء المملكة بـ"يوم العَلَم" في الحادي عشر من شهر مارس الحالي؛ تشديدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، فيما انطلقت وعلى مدى ثلاثة أيام، مشاركة المملكة في معرض ITB برلين، وهو الحدث الأكبر والأهم في أجندة السياحة العالمية، وذلك من خلال جناح "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"يوم العَلَم" والموافقة على هيكل "الثقافة" وإنشاء برنامج "الإدارات القانونية".. 17 قرارًا ضمن جلسة مجلس الوزراء
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
وزير السياحة يترأس وفد المملكة المشارك في معرض ITB برلين 2024 بمشاركة أكثر من 55 جهة تمثل القطاع السياحي السعودي

نقلة تشريعية

وأكد وزير الاتصالات عبدالله السواحة، الأربعاء، أن السوق الرقمي والتقني في السعودية ينمو بوتيرة عالية من 113 مليار ريال إلى 183 مليار ريال في 3 سنوات؛ واصفًا ذلك بأنه "إنجاز تاريخي"، وفيما أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مبينًا خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف، دانت المملكة بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
السواحة: الاقتصاد الرقمي السعودي تَضاعف 3 مرات وقفز إلى أكثر من 460 مليار ريال
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الصمعاني": السعودية تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين عبر محاكم التنفيذ والاستئناف
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الخارجية": السعودية تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إتمام نقل 8 % من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو السعودية، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة، وفيما أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، افتتاح حلبة جديدة للكارتنيج حلبة كورنيش جدة، الواقعة بين حلبة كورنيش جدة وطريق الحرمين، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا عن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات ابتداءً من 1 / 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد يُعلن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم "أرامكو" إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"خالد بن سلطان": تدشين مضمار الكارتينج في حلبة كورنيش جدة دليل على التزامنا الراسخ برياضة المحركات
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
من 1/ 9/ 1445هـ .. منع إيقاف خدمات العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية

إغلاق محطات وقود

وأحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الجمعة، عددًا من المحاولات لتهريب أكثر من كيلوجرامين من الكوكايين و878.2 جرام من الهيرويين، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء مسافرين قدموا إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومساء اليوم نفسه، تُوِّج فريق الأهلي المصري بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم البرازيلي "أندرسون بارونكو".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
كيلوجرامان من الكوكايين و878 جرام هيروين في قبضة "الزكاة والضريبة والجمارك"
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
في العاصمة السعودية الرياض ومن أمام الزمالك.. الأهلي يُتوَّج بكأس مصر

وأعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، السبت، أنها أغلقت مضخات 39 محطة وقود مخالفة قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المبيعة بالمضخات في 19 مدينة ومحافظة، فيما وقّع الاتحاد السعودي للكرة عقد رعاية مع "دائرة الثقافة والسياحة- أبو ظبي"، لتكون بموجبه شريكًا رسميًا لاستضافة كأس السوبر السعودي لعام 2024، وتَضمنت أهم مزايا الرعاية إقامة البطولة في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك خلال الفترة من 8- 11 إبريل المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
إغلاق 39 محطة وقود قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الهلال يصطدم بالنصر والاتحاد يواجه الوحدة.. اتحاد الكرة يعلن إقامة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جدة، السبت، قادمًا من الرياض، بينما دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى الحصول على التصريح عبر تطبيق "نسك" مسبقًا، والحضور في الوقت المحدد، والالتزام بالنظام؛ لأداء المناسك بيُسر في رمضان، مبيّنة أن الحصول على التصريح يوفّر خيارات مرنة لتفادي الازدحام، ويضمن الفرصة لأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
"الحج" للمعتمرين: اختيار الأوقات المناسبة والحجز المسبق عبر "نسك" يسهّل من أداء العمرة

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