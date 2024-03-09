موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يعلن إتمام نقل 8% من أسهم "أرامكو" لـ"صندوق الاستثمارات".. وتطبيق "إيقاف الخدمات" أول رمضان

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بفوز المنتخب السعودي للخماسي الحديث بـ 14 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات وميداليتين برونزيتين) في بطولة "الليزر رن" العالمية التي اُختتمت في الكويت، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة UIPM، بمشاركة 22 لاعبًا ولاعبة من لاعبي الأخضر السعودي من فئة تحت 13 عامًا حتى الماستر 40 عامًا والماستر 50 عامًا، فيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م.