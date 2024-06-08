موجز "سبق" الأسبوعي: المفتي يؤكد عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح.. ومعاقبة منشآت نقل لرفعها الأسعار

بقيمها المعهودة في سرعة نقل الأخبار، وتحري مصداقيتها، وضعت صحيفة "سبق" الإلكترونية قُراءها ومتابعيها في أجواء الأحداث والتطورات المهمة، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي تأكيد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن الحج دون تصريح يأثم فاعله، ولا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، وكذلك معاقبة الهيئة العامة للمنافسة عددًا من المنشآت العاملة بقطاع نقل السيارات والبضائع؛ لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات، ونجاح صندوق الاستثمارات العامة في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني، وتوفير خدمة "التاكسي الطائر" وخدمة توصيل الطلبات لحجاج بيت الله الحرام.
ومن الأخبار المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لقرائها، اتفاق تحالف "أوبك بلس" على تمديد بعض التخفيضات الطوعية في الربع الثالث من 2024، وعلى تمديد تخفيضات الإنتاج الإلزامية في عام 2025، وموافقة مجلس الوزراء على تحمُّل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية إلى نهاية موسم الحج، وإطلاق محفظة رقمية دولية، هي الأولى من نوعها في العالم؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين، وإجراء أول عملية قلب مفتوح بنجاح في السعودية باستخدام الروبوت الجراحي، والعثور على جثمان الشاب السعودي المختفي في القاهرة هتان شطا، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية المتعلقة بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، بإعلان النيابة العامة، الأحد، صدور حكم من المحكمة المختصة، يقضي بإدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تُقدر بأكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية، كان قد ادعى أنها أعمال عقد لصيانة مشروعات تابعة للجمعية؛ حيث صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300.000 ريال سعودي، فيما استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح؛ لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبًا للأمير.
واتفق تحالف "أوبك بلس"، الأحد، على تمديد بعض التخفيضات الطوعية في الربع الثالث من 2024، على أن تصل التخفيضات الطوعية المقرر تمديدها حتى نهاية سبتمبر المقبل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، فيما أعلن "أوبك بلس" تمديد تخفيضات الإنتاج الإلزامية في عام 2025، مبينًا أن مستوى الإنتاج المستهدف لدول "أوبك بلس" في 2025 هو 39.752 مليون برميل يوميًا.
وعلمت "سبق" من مصادر داخل وزارة المالية، الاثنين، بأن الوزارة طلبت من الجهات الحكومية الخاضعة لرقابتها تقارير مالية بهدف الرقابة المالية على الأموال، على أن تنفذ الوزارة - بعد استلام التقارير- عددًا من التحاليل المالية؛ للتأكد من كفاءة الرقابة المالية للجهة، فيما أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي اليوم، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين Nusuk Wallet.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية ابتداءً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ، كما وافق المجلس على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، وتنظيمات 11 هيئة من بينها الأدب والنشر والترجمة، وبينما دشّن وزير السياحة أحمد الخطيب، مبادرة المعايير المهنية الوطنية للمهارات في القطاع السياحي، وتعد إحدى مبادرات برنامج "أهلها"، وتهدف إلى وضع معايير الأداء لمختلف المهن في قطاع السياحة، تمكّن الفريق الطبي في مركز القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من إجراء أول عملية قلب مفتوح بنجاح في المملكة باستخدام الروبوت الجراحي.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، الأربعاء، نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (3.1 مليار ريال)، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله، فيما أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عقوبات بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع نقل السيارات والبضائع؛ لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات.
ودشنت المملكة، الأربعاء، فعاليّات اليوم العالمي للبيئة 2024، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومشاركة أكثر من 150 دولة بجانب الشركات والمنظمات المحلية والعالمية وملايين المهتمين، وذلك تحت شعار "أرضنا مستقبلنا" الذي شدد على أهمية الحفاظ على الأراضي التي تعد ركيزة أساسية للحياة على كوكب الأرض، فيما أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانًا، حول العثور على جثمان الشاب السعودي المختفي في القاهرة هتان شطا -رحمه الله-، وذلك بعد التأكد من عينة "دي إن أيه"، مع عدم وجود شبهة جنائية لوفاته.
وأعلن وزير النقل المهندس صالح الجاسر، الخميس، توفير خدمة "التاكسي الطائر" وخدمة توصيل الطلبات لحجاج بيت الله الحرام، لافتًا خلال استعراض وزارة النقل خطتها والخدمات اللوجستية المقدمة أثناء موسم الحج، إلى أنه من أجل راحة الحجاج أثناء المشي جرى استخدام تقنية خلط المطاط مع الأسفلت لأول مرة في الطرق، فيما صدر قرار دائرة الأهلّة بالمحكمة العليا، الذي أفاد بأن يوم الجمعة 1 / 12 / 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو (حزيران) 2024م؛ هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة السبت 9 / 12 / 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
وأكد سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الجمعة، أن الحج دون تصريحٍ يأثم فاعله ولا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريحٍ، مبينًا أن ذلك يتفق مع المصالح المطلوبة شرعًا مما تضمنته الشريعة التي اعتنت بتحسين المصالح ودرء المفاسد، فيما أوضح إمام وخطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري أن الحجَّ واجبٌ مرة واحدة في العمر على كلِّ مسلم مُستطيعٍ، ومِنَ الاستطاعة في هذَا الزمان الحصول على تصريحِ الحج، الذي اشترطتْهُ الجهات المختصة تحقيقًا للمصالح الشرعية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السبت، خدمتي "أجير الحج" و"التأشيرات الموسمية"، وذلك في إطار جهودها المبذولة في تمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد الراغبين في العمل خلال موسم حج 1445هـ، وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين، بشكل مؤقت، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها، فيما تُوّج البطل العالمي السعودي يزيد الراجحي بلقب النسخة الثانية من رالي ديسافيو روتا 40 الأرجنتيني لموسم 2024، الذي شكل الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC ليكون بذلك أول سائق سعودي وثالث سائق غير أرجنتيني يحقق الفوز في الأراضي الأرجنتينية منذ عام 2010 على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السبت، تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة؛ وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، استدعت شاعرًا تعمد الإساءة لدول وشعوب شقيقة، بينما استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام اليوم مشهورين على سناب شات؛ نشرا مقاطع مسيئة، تحمل إيحاءات جنسية.