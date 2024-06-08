موجز "سبق" الأسبوعي: المفتي يؤكد عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح.. ومعاقبة منشآت نقل لرفعها الأسعار

ومن الأخبار المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لقرائها، اتفاق تحالف "أوبك بلس" على تمديد بعض التخفيضات الطوعية في الربع الثالث من 2024، وعلى تمديد تخفيضات الإنتاج الإلزامية في عام 2025، وموافقة مجلس الوزراء على تحمُّل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية إلى نهاية موسم الحج، وإطلاق محفظة رقمية دولية، هي الأولى من نوعها في العالم؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين، وإجراء أول عملية قلب مفتوح بنجاح في السعودية باستخدام الروبوت الجراحي، والعثور على جثمان الشاب السعودي المختفي في القاهرة هتان شطا، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية المتعلقة بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.