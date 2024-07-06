موجز "سبق" الأسبوعي: انخفاض بطالة السعوديين لأدنى مستوى تاريخي.. والمملكة تكتشف حقول بترول وغاز جديدة

وأعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاثنين، بأنَّ شركة أرامكو السعودية اكتشفت حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي، في المنطقة الشرقية، وبينما أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا ينص على تسمية يوم 24 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة، وذلك بمبادرة من المملكة مع مجموعة النواة للمشروع وهي: البحرين، والمغرب، وقطر، واليمن.