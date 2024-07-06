موجز "سبق" الأسبوعي: انخفاض بطالة السعوديين لأدنى مستوى تاريخي.. والمملكة تكتشف حقول بترول وغاز جديدة

نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية إلى قُرائها ومتابعيها عبر منصاتها المختلفة كلَّ الأحداث المهمة، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي، بالتزامن مع حدوثها، منها انخفاض مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين لأدنى مستوى تاريخي، وتوقيف 155 متهمًا؛ تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال والتزوير، واكتشاف "أرامكو" حقولاً ومكامن جديدة للبترول والغاز، وإقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، وإعلان صندوق الاستثمارات العامة تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال خلال العام الماضي، وموافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وتنفيذ السعودية عملية إسقاط جوي لمساعدات غذائية نوعية على قطاع غزة.
ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لقرائها، بلوغ الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة مستوى 889.558 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، وانطلاق فعاليات النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والموافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، وإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة لإجمالي السعوديين انخفض إلى 7.6 % في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ7.8 % في الربع الرابع من عام 2023م، وهو أدنى مستوى تسجله تاريخيًا، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م؛ حيث بلغ 14.2 % مقارنةً بـ13.9 % في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2 % مقارنة بـ4.6 % في الربع السابق، فيما أرست شركة أرامكو السعودية، عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي لمواصلة توسعتها الاستراتيجية في مجال الغاز، التي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60 % بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، الاثنين، إنهاء التحقيق مع "382" مشتبهًا فيهم خلال شهر يونيو الماضي؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: الداخلية، والحرس الوطني، والتجارة، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، وأوقفت 155 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ لتورُّطهم في تهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، فيما بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.
وأعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاثنين، بأنَّ شركة أرامكو السعودية اكتشفت حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي، في المنطقة الشرقية، وبينما أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا ينص على تسمية يوم 24 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة، وذلك بمبادرة من المملكة مع مجموعة النواة للمشروع وهي: البحرين، والمغرب، وقطر، واليمن.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، عن تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، خلال العام الماضي، ليصل صافي دخل الصندوق، بما في ذلك الدخل الشامل، 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار)، فيما حققت المملكة نموًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من عام 2024م بنسبة 22.9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023م؛ حيث تجاوز إجمالي إنفاقهم مبلغ 45 مليار ريال، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات، فيما بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتسجل مستوى 889,558 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2024، محققة نموًا سنويًا تُقدر نسبته بـ23.4 %، وبزيادة بلغت قيمتها 168,789 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام السابق، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء، عن صدور حكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال، على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي؛ حيث كان يوهم ضحاياه بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، فيما انطلقت، بمدينة الرياض فعاليّات النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأبرز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إطلاقه في العام الماضي ليكون أكبر احتفاء بالابتكار والإبداع والتنافس.
وصدرت الموافقة السامية الكريمة، الخميس، على منح الجنسية السعودية لعددٍ من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، وذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيًا مع رؤية 2030، فيما أعلنت هيئة السوق المالية، إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عبر معرفاتهما في منصة "إكس" وتغريمهما 11.1 مليون ريال.
وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، الجمعة، لكير ستارمر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده، بينما تعهد "ستارمر"، بإعادة بناء البلاد وتوحيدها، بعد تحقيق حزب العمال الذي يتزعمه فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية، فيما نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية، الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ سريانه الأربعاء 3 يوليو 2024م.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة؛ السبت، أن المملكة نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات غذائية نوعية على قطاع غزة، بينما كشفت أرقام جديدة لحصيلة الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 62.158 مخالفًا ما بين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والحدود، بينهم من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، إضافة إلى المحالين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، والمحالين لاستكمال حجوزات سفرهم، والمرحّلين.