موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تدين الاستهداف العسكري لإيران وتؤكد وقوفها إلى جانب لبنان.. وموسوعة "جينيس" تُسجِّل منجزًا سعوديًّا جديدًا

وأكدت السعودية وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يمرُّ بها، والتزامها الكامل بدعم جميع الجهود لإحلال السلام في لبنان، والحفاظ على استقراره، واحترام سيادته، كما أكده نائب وزير الخارجية في المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته بباريس.