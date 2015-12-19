موجز "سبق" الأسبوعي: الرياض تحتضن زعماء الخليج.. وإعلان الميزانية العامة 2022.. ووجهة عالمية في جدة

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا كبيرة ومهمة، فبعد الجولة الخليجية لولي العهد، عقدت القمة الخليجية الـ 42 يوم الثلاثاء الماضي بالرياض، فيما أعلنت المملكة ميزانيتها العامة لعام 2022م بفائض لأول مرة منذ ثماني سنوات، وأطلق ولي العهد المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة. وأكدت المملكة عبر مندوبها في الأمم المتحدة أن الرياض لا تقبل مصطلحات "الميول الجنسية"، وممارسة الديمقراطية الدولية تقوم على أساس أخلاقي يحترم قيم الشعوب وثقافاتها، فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا، وتعافي 96 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانطلاق "ميدل بيست" المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط. القمة الخليجية الثانية والأربعون نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قمة زعماء الدول الخليجية في دورتها الثانية والأربعين، والتي شدد بيانها الختامي على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء. وشدد ولي العهد في كلمته على ضرورة الحل السياسي في اليمن، واستكمال الوحدة الخليجية، فيما نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة أول اجتماع لدول الخليج عمرها 40 عامًا. https://sabq.org/JvX9gk https://sabq.org/fSFzPG https://sabq.org/P5jrwp https://sabq.org/BYfNvr https://sabq.org/DtFHhp المملكة تعلن ميزانية 2022: إنفاق 955 مليار ريال.. والإيرادات 1045 مليارًا أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- يوم الأحد الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1045 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال، وأوضح سمو ولي العهد أن ميزانية 2022م تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة وتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة. ورفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن ميزانية 2022 داعمة لتطوير الخدمات والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص. https://sabq.org/b97YGp https://sabq.org/mBFCNq https://sabq.org/cGNPVg https://sabq.org/7K6sry https://sabq.org/7vqTVC "الصحة": 116 حالة إصابة بكورونا أعلنت وزارة الصحة أمس السبت 18 ديسمبر 2021 تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550738 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539981 حالة، وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة. https://sabq.org/rSzyYg ولي العهد يطلق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة"، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع. https://sabq.org/Fpjs5K ولي العهد يستقبل أبطال آسيا استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتأهل لكأس العالم القادم للأندية. https://sabq.org/nhLc7z السعودية للأمم المتحدة: لا نقبل مصطلحات "الميول الجنسية" أكّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في بيان المملكة أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة"، أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم الشعوب الأخرى وثقافاتها. وأشار "المعلمي" إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية"، كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعد أمرًا مرفوضًا، ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. https://sabq.org/WHhtQC 19 عملية للتحالف تنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًا أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية. https://sabq.org/jCHf9Q السعودية تستضيف أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تستضيف المملكة الأسبوع المقبل أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في الرياض، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر 2021. https://sabq.org/5NCXk9 "عبدالعزيز بن فهد" يتبرع بمليوني ريال للفقيد "محمد الشمري" أعلن الفنان فايز المالكي أن الأمير عبدالعزيز بن فهد، تكفل بمبلغ مليوني ريال لسداد دين عن مؤثر الراوي والسنابي محمد الشمري، وزار "فايز المالكي" أبناء الفقيد محمد الشمري في مستشفى رفحاء، بعد زيارته لمقر العزاء في عرعر وتقديم واجب العزاء. https://sabq.org/P7rd5L أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز "تويوتا هايلكس 2021" فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله". https://sabq.org/cWpMC6 المملكة تُقدِّم ملف استضافتها معرض "إكسبو" الدولي 2030 قدَّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف استضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في شهر أكتوبر الماضي. https://sabq.org/7PBY9q الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد كورونا لا يزال مبكرًا أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد فيروس كورونا لا يزال مبكرًا. https://sabq.org/kyC8LD الجوف.. إحباط تحبط محاولة ترويج 59,400 قرص مخدر أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، عن إحباط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الجوف، ضبطت بحوزة مواطن، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية. https://sabq.org/NLZxnD انهيار سقف مقهى بالخُبر يخلف إصابات.. و"أمير الشرقية" يتابع انهار سقف لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، أدى لإصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم، وفور وقوع الحادثة وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية-، بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين. https://sabq.org/sK4Rtq الراحل "المؤثر" محمد الشمري.. غادر "الزراعة" وزرع محبته في القلوب كان وقع وفاة الراوي و"السنابي" محمد غانم الشمري كبيرًا على محبيه وأقاربه، وعلى متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي داخل وخارج السعودية؛ إذ أكد محبوه ومتابعوه على المنصات أن سيرته العطرة ومحتواه الهادف الذي كان يقدمه، وتنوعه بين القصص ذات العظة والعبرة والألغاز والنكت، ويومياته المغلفة بالعفوية، سر محبته بين الناس. https://sabq.org/Lbs2nB انطلاق "ميدل بيست".. المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط انطلق يوم الخميس في الرياض مهرجان "ميدل بيست" بفعاليّات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، والذي ينظم على مسارح "ميدل بيست"، ضمن فعاليّات موسم الرياض، في الفترة ما بين 16 إلى 19 ديسمبر الحالي. https://sabq.org/C9THsw في "ديربي" العصر.. "الهلال" يتذوق أول خسارة من "النصر" أذاق "النصر" غريمه التقليدي "الهلال" أول خسارة في الدوري هذا الموسم بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر يوم الخميس (مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم)، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. https://sabq.org/Nz8D7V "حمد الله" يعود للدوري السعودي.. ويتعاقد مع "الاتحاد" أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام. https://sabq.org/7cjdty 3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق للسيدات انطلقت الجمعة الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق السعودي للسيدات بإقامة ثلاث مباريات نتائجها سترسم ملامح المنافسة على خطف بطاقة التأهل لبطولة المملكة المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. https://sabq.org/TVZDNv خلال "مهرجان الإبل".. اختتام منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير أُسدل الستار على منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها السادسة، بعد استعراض جميع الألوان أمام لجنة التحكيم النهائية. https://sabq.org/sBxzCD سعودي يفوز بربع مليون ريال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور فاز الصقار السعودي عبدالعزيز فهد الموسى، بقرابة 300 ألف ريال، بعدما حصد المركزين الأول والثاني في نهائي شوط "جير بيور فرخ مُلاك سعوديين" المقام في اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور. https://sabq.org/PfSG5F "الجزائر" تُتوَّج بلقب كأس العرب بهدفَيْن في مرمى "تونس" تُوِّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا" قطر2021؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه المنتخب التونسي في مباراة النهائي التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفَيْن نظيفَيْن، سجلهما اللاعب أمير سعيود محترف الطائي في الدقيقة الـ99، واللاعب ياسين إبراهيمي في الدقيقة الـ125 من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَّيْن. https://sabq.org/cLjRJq https://sabq.org/GWS7hp

موجز "سبق" الأسبوعي: الرياض تحتضن زعماء الخليج.. وإعلان الميزانية العامة 2022.. ووجهة عالمية في جدة زيد الخمشي سبق 2021-12-19 شهد الأسبوع الماضي أحداثًا كبيرة ومهمة، فبعد الجولة الخليجية لولي العهد، عقدت القمة الخليجية الـ 42 يوم الثلاثاء الماضي بالرياض، فيما أعلنت المملكة ميزانيتها العامة لعام 2022م بفائض لأول مرة منذ ثماني سنوات، وأطلق ولي العهد المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة.



وأكدت المملكة عبر مندوبها في الأمم المتحدة أن الرياض لا تقبل مصطلحات "الميول الجنسية"، وممارسة الديمقراطية الدولية تقوم على أساس أخلاقي يحترم قيم الشعوب وثقافاتها، فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا، وتعافي 96 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانطلاق "ميدل بيست" المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط.



القمة الخليجية الثانية والأربعون

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قمة زعماء الدول الخليجية في دورتها الثانية والأربعين، والتي شدد بيانها الختامي على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

وشدد ولي العهد في كلمته على ضرورة الحل السياسي في اليمن، واستكمال الوحدة الخليجية، فيما نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة أول اجتماع لدول الخليج عمرها 40 عامًا.

https://sabq.org/JvX9gk

https://sabq.org/fSFzPG

https://sabq.org/P5jrwp

https://sabq.org/BYfNvr

https://sabq.org/DtFHhp



المملكة تعلن ميزانية 2022: إنفاق 955 مليار ريال.. والإيرادات 1045 مليارًا

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- يوم الأحد الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1045 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال، وأوضح سمو ولي العهد أن ميزانية 2022م تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة وتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة.

ورفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن ميزانية 2022 داعمة لتطوير الخدمات والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص.

https://sabq.org/b97YGp

https://sabq.org/mBFCNq

https://sabq.org/cGNPVg

https://sabq.org/7K6sry

https://sabq.org/7vqTVC



"الصحة": 116 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت 18 ديسمبر 2021 تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550738 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539981 حالة، وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة.

https://sabq.org/rSzyYg



ولي العهد يطلق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة"

أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة"، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع.

https://sabq.org/Fpjs5K



ولي العهد يستقبل أبطال آسيا

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

https://sabq.org/nhLc7z



السعودية للأمم المتحدة: لا نقبل مصطلحات "الميول الجنسية"

أكّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في بيان المملكة أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة"، أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم الشعوب الأخرى وثقافاتها.

وأشار "المعلمي" إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية"، كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعد أمرًا مرفوضًا، ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

https://sabq.org/WHhtQC



19 عملية للتحالف تنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

https://sabq.org/jCHf9Q



السعودية تستضيف أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تستضيف المملكة الأسبوع المقبل أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في الرياض، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر 2021.

https://sabq.org/5NCXk9



"عبدالعزيز بن فهد" يتبرع بمليوني ريال للفقيد "محمد الشمري"

أعلن الفنان فايز المالكي أن الأمير عبدالعزيز بن فهد، تكفل بمبلغ مليوني ريال لسداد دين عن مؤثر الراوي والسنابي محمد الشمري، وزار "فايز المالكي" أبناء الفقيد محمد الشمري في مستشفى رفحاء، بعد زيارته لمقر العزاء في عرعر وتقديم واجب العزاء.

https://sabq.org/P7rd5L



أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة

توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز "تويوتا هايلكس 2021" فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله".

https://sabq.org/cWpMC6



المملكة تُقدِّم ملف استضافتها معرض "إكسبو" الدولي 2030

قدَّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف استضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في شهر أكتوبر الماضي.

https://sabq.org/7PBY9q



الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد كورونا لا يزال مبكرًا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد فيروس كورونا لا يزال مبكرًا.

https://sabq.org/kyC8LD



الجوف.. إحباط تحبط محاولة ترويج 59,400 قرص مخدر

أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، عن إحباط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الجوف، ضبطت بحوزة مواطن، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

https://sabq.org/NLZxnD



انهيار سقف مقهى بالخُبر يخلف إصابات.. و"أمير الشرقية" يتابع

انهار سقف لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، أدى لإصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم، وفور وقوع الحادثة وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية-، بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين.

https://sabq.org/sK4Rtq



الراحل "المؤثر" محمد الشمري.. غادر "الزراعة" وزرع محبته في القلوب

كان وقع وفاة الراوي و"السنابي" محمد غانم الشمري كبيرًا على محبيه وأقاربه، وعلى متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي داخل وخارج السعودية؛ إذ أكد محبوه ومتابعوه على المنصات أن سيرته العطرة ومحتواه الهادف الذي كان يقدمه، وتنوعه بين القصص ذات العظة والعبرة والألغاز والنكت، ويومياته المغلفة بالعفوية، سر محبته بين الناس.

https://sabq.org/Lbs2nB



انطلاق "ميدل بيست".. المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط

انطلق يوم الخميس في الرياض مهرجان "ميدل بيست" بفعاليّات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، والذي ينظم على مسارح "ميدل بيست"، ضمن فعاليّات موسم الرياض، في الفترة ما بين 16 إلى 19 ديسمبر الحالي.

https://sabq.org/C9THsw



في "ديربي" العصر.. "الهلال" يتذوق أول خسارة من "النصر"

أذاق "النصر" غريمه التقليدي "الهلال" أول خسارة في الدوري هذا الموسم بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر يوم الخميس (مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم)، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

https://sabq.org/Nz8D7V



"حمد الله" يعود للدوري السعودي.. ويتعاقد مع "الاتحاد"

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.

https://sabq.org/7cjdty



3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق للسيدات

انطلقت الجمعة الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق السعودي للسيدات بإقامة ثلاث مباريات نتائجها سترسم ملامح المنافسة على خطف بطاقة التأهل لبطولة المملكة المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

https://sabq.org/TVZDNv



خلال "مهرجان الإبل".. اختتام منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير

أُسدل الستار على منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها السادسة، بعد استعراض جميع الألوان أمام لجنة التحكيم النهائية.

https://sabq.org/sBxzCD



سعودي يفوز بربع مليون ريال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

فاز الصقار السعودي عبدالعزيز فهد الموسى، بقرابة 300 ألف ريال، بعدما حصد المركزين الأول والثاني في نهائي شوط "جير بيور فرخ مُلاك سعوديين" المقام في اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

https://sabq.org/PfSG5F



"الجزائر" تُتوَّج بلقب كأس العرب بهدفَيْن في مرمى "تونس"

تُوِّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا" قطر2021؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه المنتخب التونسي في مباراة النهائي التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفَيْن نظيفَيْن، سجلهما اللاعب أمير سعيود محترف الطائي في الدقيقة الـ99، واللاعب ياسين إبراهيمي في الدقيقة الـ125 من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَّيْن.

https://sabq.org/cLjRJq

https://sabq.org/GWS7hp

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 03:00 AM

موجز "سبق" الأسبوعي: الرياض تحتضن زعماء الخليج.. وإعلان الميزانية العامة 2022.. ووجهة عالمية في جدة شهامة أميرَيْن.. ورحيل مؤثر لـ"الشمري".. و"النصر" يهزم "الهلال".. و"الجزائر" بطلاً للعرب





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شهد الأسبوع الماضي أحداثًا كبيرة ومهمة، فبعد الجولة الخليجية لولي العهد، عقدت القمة الخليجية الـ 42 يوم الثلاثاء الماضي بالرياض، فيما أعلنت المملكة ميزانيتها العامة لعام 2022م بفائض لأول مرة منذ ثماني سنوات، وأطلق ولي العهد المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" لتطوير وجهة عالمية في قلب جدة.



وأكدت المملكة عبر مندوبها في الأمم المتحدة أن الرياض لا تقبل مصطلحات "الميول الجنسية"، وممارسة الديمقراطية الدولية تقوم على أساس أخلاقي يحترم قيم الشعوب وثقافاتها، فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا، وتعافي 96 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانطلاق "ميدل بيست" المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط.



القمة الخليجية الثانية والأربعون

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قمة زعماء الدول الخليجية في دورتها الثانية والأربعين، والتي شدد بيانها الختامي على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

وشدد ولي العهد في كلمته على ضرورة الحل السياسي في اليمن، واستكمال الوحدة الخليجية، فيما نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة أول اجتماع لدول الخليج عمرها 40 عامًا.

https://sabq.org/JvX9gk

https://sabq.org/fSFzPG

https://sabq.org/P5jrwp

https://sabq.org/BYfNvr

https://sabq.org/DtFHhp



المملكة تعلن ميزانية 2022: إنفاق 955 مليار ريال.. والإيرادات 1045 مليارًا

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- يوم الأحد الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1045 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال، وأوضح سمو ولي العهد أن ميزانية 2022م تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة وتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة.

ورفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن ميزانية 2022 داعمة لتطوير الخدمات والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص.

https://sabq.org/b97YGp

https://sabq.org/mBFCNq

https://sabq.org/cGNPVg

https://sabq.org/7K6sry

https://sabq.org/7vqTVC



"الصحة": 116 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت 18 ديسمبر 2021 تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550738 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539981 حالة، وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة.

https://sabq.org/rSzyYg



ولي العهد يطلق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة"

أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة"، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع.

https://sabq.org/Fpjs5K



ولي العهد يستقبل أبطال آسيا

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

https://sabq.org/nhLc7z



السعودية للأمم المتحدة: لا نقبل مصطلحات "الميول الجنسية"

أكّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في بيان المملكة أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة"، أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم الشعوب الأخرى وثقافاتها.

وأشار "المعلمي" إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية"، كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعد أمرًا مرفوضًا، ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

https://sabq.org/WHhtQC



19 عملية للتحالف تنتهي بتدمير 11 آلية حوثية والقضاء على 80 عنصرًا إرهابيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نَفّذ (19) عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

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السعودية تستضيف أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تستضيف المملكة الأسبوع المقبل أعمال الدورة الـ (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في الرياض، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر 2021.

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"عبدالعزيز بن فهد" يتبرع بمليوني ريال للفقيد "محمد الشمري"

أعلن الفنان فايز المالكي أن الأمير عبدالعزيز بن فهد، تكفل بمبلغ مليوني ريال لسداد دين عن مؤثر الراوي والسنابي محمد الشمري، وزار "فايز المالكي" أبناء الفقيد محمد الشمري في مستشفى رفحاء، بعد زيارته لمقر العزاء في عرعر وتقديم واجب العزاء.

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أمير عسير يهدي مواطنًا تعطلت مركبته القديمة سيارة جديدة

توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر اليوم تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا"؛ فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز "تويوتا هايلكس 2021" فل كامل، وسلَّمه إياها، وقال له "توكل على الله".

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المملكة تُقدِّم ملف استضافتها معرض "إكسبو" الدولي 2030

قدَّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف استضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في شهر أكتوبر الماضي.

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الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد كورونا لا يزال مبكرًا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحديث عن الجرعة "الرابعة" ضد فيروس كورونا لا يزال مبكرًا.

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الجوف.. إحباط تحبط محاولة ترويج 59,400 قرص مخدر

أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، عن إحباط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الجوف، ضبطت بحوزة مواطن، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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انهيار سقف مقهى بالخُبر يخلف إصابات.. و"أمير الشرقية" يتابع

انهار سقف لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، أدى لإصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم، وفور وقوع الحادثة وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية-، بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين.

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الراحل "المؤثر" محمد الشمري.. غادر "الزراعة" وزرع محبته في القلوب

كان وقع وفاة الراوي و"السنابي" محمد غانم الشمري كبيرًا على محبيه وأقاربه، وعلى متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي داخل وخارج السعودية؛ إذ أكد محبوه ومتابعوه على المنصات أن سيرته العطرة ومحتواه الهادف الذي كان يقدمه، وتنوعه بين القصص ذات العظة والعبرة والألغاز والنكت، ويومياته المغلفة بالعفوية، سر محبته بين الناس.

https://sabq.org/Lbs2nB



انطلاق "ميدل بيست".. المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط

انطلق يوم الخميس في الرياض مهرجان "ميدل بيست" بفعاليّات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، والذي ينظم على مسارح "ميدل بيست"، ضمن فعاليّات موسم الرياض، في الفترة ما بين 16 إلى 19 ديسمبر الحالي.

https://sabq.org/C9THsw



في "ديربي" العصر.. "الهلال" يتذوق أول خسارة من "النصر"

أذاق "النصر" غريمه التقليدي "الهلال" أول خسارة في الدوري هذا الموسم بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر يوم الخميس (مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم)، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

https://sabq.org/Nz8D7V



"حمد الله" يعود للدوري السعودي.. ويتعاقد مع "الاتحاد"

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.

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3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق للسيدات

انطلقت الجمعة الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق السعودي للسيدات بإقامة ثلاث مباريات نتائجها سترسم ملامح المنافسة على خطف بطاقة التأهل لبطولة المملكة المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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خلال "مهرجان الإبل".. اختتام منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير

أُسدل الستار على منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها السادسة، بعد استعراض جميع الألوان أمام لجنة التحكيم النهائية.

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سعودي يفوز بربع مليون ريال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

فاز الصقار السعودي عبدالعزيز فهد الموسى، بقرابة 300 ألف ريال، بعدما حصد المركزين الأول والثاني في نهائي شوط "جير بيور فرخ مُلاك سعوديين" المقام في اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

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"الجزائر" تُتوَّج بلقب كأس العرب بهدفَيْن في مرمى "تونس"

تُوِّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا" قطر2021؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه المنتخب التونسي في مباراة النهائي التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفَيْن نظيفَيْن، سجلهما اللاعب أمير سعيود محترف الطائي في الدقيقة الـ99، واللاعب ياسين إبراهيمي في الدقيقة الـ125 من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَّيْن.

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