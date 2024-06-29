موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، رصدتها "سبق" في حينها، من أبرزها ثناء وتقدير دولي لجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وقفزة في الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين.
كما تابعت "سبق" على المستوى الدولي 4 قضايا رئيسية: أولها مواجهة رئاسية بين بايدن وترامب، ونجاة الرئيس البوليفي لويس آرسي من محاولة انقلاب، وإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لوزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان.
وعلى المستوى العربي جرت تحقيقات عاجلة مع شركات سياحية في مصر بشأن مخالفات الحج، وتوجيه النيابة الأردنية تهمًا بالاتجار بالبشر في قضية وفاة 99 حاجًّا.. وغيرها من الأحداث.