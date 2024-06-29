موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، رصدتها "سبق" في حينها، من أبرزها ثناء وتقدير دولي لجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وقفزة في الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين.