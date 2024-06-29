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موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا

تحقيقات بمصر والأردن في الحج بلا تصريح.. وأوامر اعتقال لوزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، رصدتها "سبق" في حينها، من أبرزها ثناء وتقدير دولي لجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وقفزة في الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين.

كما تابعت "سبق" على المستوى الدولي 4 قضايا رئيسية: أولها مواجهة رئاسية بين بايدن وترامب، ونجاة الرئيس البوليفي لويس آرسي من محاولة انقلاب، وإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لوزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان.

وعلى المستوى العربي جرت تحقيقات عاجلة مع شركات سياحية في مصر بشأن مخالفات الحج، وتوجيه النيابة الأردنية تهمًا بالاتجار بالبشر في قضية وفاة 99 حاجًّا.. وغيرها من الأحداث.

موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
ثناء وتقدير دولي لجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.. هذا ما قاله بعض كبار المسؤولين في الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
بأكثر من 176 مليار ريال في 5 سنوات.. هكذا قفزت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
بكين تعتمد السعودية وجهة سياحية مفضلة للصينيين بدءًا من هذا التاريخ
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
المملكة تُدين إقرار المجلس الوزاري الأمني للاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
"ناسا" تؤكد: رائدا فضاء مركبة "ستارلاينر" "ليسا عالقَين".. وعودتهما ليست "مستعجلة"
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
عبر تعميم.. "التعليم" تكشف عن حالات الدوام في إجازتَيْ الخريف والشتاء العام الدراسي المقبل
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024 - 2025.. اتحاد الكرة يعتمد تنظيمات تسجيل اللاعبين غير السعوديين
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
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موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
شاهد.. التقويم الدراسي العام المقبل بفصلَيْن دراسيَّيْن ويتضمَّن 10 إجازات
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
"المساحة الجيولوجية": هزة حائل سببها الإجهادات التكتونية وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
مساء اليوم.. كويكب بحجم 40 طابقًا يقترب من الأرض
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
رؤية متناقضة.. 4 قضايا رئيسية في أول مواجهة رئاسية بين بايدن وترامب
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
نجا من محاولة انقلاب عسكري.. من هو رئيس بوليفيا لويس آرسي؟
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
يقرّ بالذنب في التجسس على أمريكا.. ما تفاصيل صفقة إطلاق سراح مؤسس "ويكيليكس"؟
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
"الجنائية الدولية" تُصدر أوامر باعتقال وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: شركات سياحية في بعض الدول غرَّرت بحاملي تأشيرات الزيارة وشجَّعتهم على مخالفة الأنظمة في الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
في قضية الحج بلا تصريح.. الأردن: إيقاف 19 شخصًا ومنع 10 من السفر وإغلاق شركات سياحة ومصادرة أموالها
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
وفيات مخالفي أنظمة الحج.. النيابة المصرية تفتح تحقيقات عاجلة مع عدة شركات سياحية
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
النيابة الأردنية: توجيه تهمة الاتجار بالبشر لـ 28 شخصاً في قضية وفاة 99 حاجاً أردنياً
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
غلق ومحاسبة فورية.. مصر تعلن القبض على 450 سمسارًا تسببوا في "وفيات حجاج الزيارة"
موجز "سبق" الأسبوعي: ثناء دولي على السعودية.. وقفزة في الصادرات للصين.. ومواجهة رئاسية بأمريكا
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