موجز "سبق" الأسبوعي: إدانة سعودية لـ"رؤية إسرائيل الكبرى".. ووسام الملك عبدالعزيز لبطل "الدوادمي".. و"الأهلي" بطلاً للسوبر

في مشهد تتداخل فيه السياسة والإنسانية، وتتّحد فيه المواقف الوطنية مع البصمات الفردية، تتوالى الأحداث في السعودية لتعكس رؤية قيادة حكيمة ومجتمع نابض بالحياة، من قاعات مجلس الوزراء في نيوم، إلى ساحات العمل البطولي لمواطن أنقذ الأرواح، وصولًا إلى مبادرات إنسانية ملهمة.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وجّه خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه ولي العهد، بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، إضافة إلى مكافأة مالية قدرها مليون ريال.
ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء في مدينة نيوم. وخلال الجلسة، أطلع الوزراء على تفاصيل اتصالاته مع قادة الإمارات وكوريا الجنوبية وإيطاليا، إضافةً إلى رسالة تلقاها من رئيس سيراليون، ما يعكس مكانة المملكة المحورية في الساحة الدولية.
وأكد المجلس في بيانه إدانته القاطعة لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، مشددًا على رفض المملكة لأي مشاريع استيطانية أو توسعية، ومجددًا موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
استقبل ولي العهد في قصر نيوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في لقاء حمل أبعادًا استراتيجية، تم خلاله استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات.
وتصدرت القضية الفلسطينية أجندة المباحثات، حيث أكد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والعمل على استئناف عملية السلام.
وشكّل الحضور الرفيع من الجانبين تأكيدًا على أن العلاقة السعودية المصرية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها.
أجرى ولي العهد اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول أبرز الملفات الدولية والإقليمية. وخلال المكالمة، أطلع بوتين سمو ولي العهد على نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا تقديره لمواقف المملكة الداعمة للسلام.
في خطوة إنسانية تعكس القيم النبيلة، تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالدم، دعمًا لحملة وطنية تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي، والوصول بنسبة المتبرعين الطوعيين إلى 100%، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دعمه للشعب الفلسطيني، حيث وزّع أكثر من 1460 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة، وجرى التوزيع وفق معايير دقيقة شملت الأسر التي تعيلها نساء أو التي تعاني من سوء التغذية.
كما واصل المركز جهوده الإنسانية عبر مبادرات طبية في سوريا ولبنان. ففي دمشق، أُجريت عشر عمليات قسطرة للأطفال، وزُوّد مصابون بأطراف صناعية ضمن برنامج "أمل" التطوعي. أما في لبنان، فقد وُزّعت آلاف السلال الغذائية لدعم الأسر المحتاجة والنازحين السوريين.
وتؤكد هذه المبادرات التزام المملكة بدورها الإنساني عالميًا، وإصرارها على المساهمة في رفع المعاناة عن الشعوب المتضررة في مختلف المناطق.
استعاد الإعلام السعودي بعض المواقف الإنسانية البارزة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تجسدت منذ أن كان أميرًا للرياض، فقد كان حاضرًا دائمًا لقضايا الناس، قريبًا من همومهم، مستمعًا لمشكلاتهم، وساعيًا لحلها.
ومن أبرز هذه المواقف: حادثة البحث عن مفقود في صحراء الرياض عام 1963، حيث أمر بتسيير سيارات وطائرة للبحث عنه حتى العثور عليه سالمًا. وكذلك قراره عام 1965 بمنع قطع الماء والكهرباء عن المستأجرين المتأخرين عن دفع الإيجار، مؤكدًا أن الفصل في النزاعات يكون عبر القضاء لا بإيذاء الناس.
استقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مركبة ذاتية القيادة وصولًا إلى مطار الملك خالد الدولي، في خطوة عملية لدعم النقل الذكي.
وتأتي التجربة بعد إطلاق الهيئة العامة للنقل المرحلة الأولى من خدمات هذه المركبات الشهر الماضي، ما يعكس رؤية المملكة نحو مستقبل مستدام في قطاع النقل.
رعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، حفل تسليم عشر سيارات لمستفيدي جمعية "بناء" لرعاية الأيتام ضمن مشروع "تاكسي".
تهدف المبادرة إلى تمكين الأيتام والأرامل من فرص عمل تضمن لهم دخلًا مستدامًا وحياة كريمة، وأكد سموه أهمية دعم الشباب والأسر المستفيدة.
دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، المصحف المرتل لقراء مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم، في حدث تاريخي يُسجّل لأول مرة منذ انطلاق المسابقة قبل نحو نصف قرن.
المشروع أُنجز في سبعة أيام فقط بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، وبالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، ليُتاح عبر الإذاعات والمنصات الرقمية، مما يرسّخ مكانة المملكة كمنارة لنشر القرآن الكريم عالميًا.
يعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس التعليم العام بالمملكة ابتداءً من غدٍ الأحد، وسط جاهزية تشغيلية لعام دراسي يُرسّخ القيم الوطنية والإنسانية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447–1448هـ، استكملت إدارات التعليم في جميع المناطق استعداداتها من خلال خطط تشغيل وصيانة وتجهيزات متكاملة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تغرس قيم الانضباط والاجتهاد وتدعم مسيرة بناء جيل طموح يسهم في النهضة الوطنية.
حقق مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن في جامعة الملك سعود إنجازًا طبيًا نوعيًا، بعد نجاحه في إجراء أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية.
التقنية الجديدة تسمح بإدخال أقطاب الغرسة بدقة عالية، مما يقلل من المخاطر ويرفع من فرص نجاح العملية.
أعلنت الجهات الأمنية في عسير وجازان عن ضبط 11 متورطًا في تهريب المخدرات، بينهم مخالفون لأنظمة الحدود ومقيمون متورطون في الترويج، وتمت مصادرة مئات الكيلوجرامات من نبات القات والحشيش، إلى جانب أقراص مخدرة.
وتؤكد هذه العمليات الجاهزية الأمنية العالية في مواجهة التهريب، والتزام الأجهزة الأمنية بحماية المجتمع من هذه الآفة، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة بسرية تامة.
في عملية نوعية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية في جازان وعسير في إيقاف تسعة مهربين، وضبط 378 كيلوجرامًا من المخدرات، وأكثر من 61 ألف قرص محظور.
وتأتي هذه الضربات الاستباقية ضمن استراتيجية المملكة لمحاربة المخدرات على الحدود وفي الداخل، ما يعكس تضافر جهود عدة قطاعات أمنية لحماية الوطن من هذه المخاطر.
انتقل إلى رحمة الله الإعلامي البارز فهد بن عبدالرحمن بن خميس، أحد رموز الصحافة السعودية من الرعيل الذهبي.
أُديت الصلاة عليه في الرياض، ودُفن في مقبرة الشمال، واقتصر العزاء على المقبرة.
عُرف الراحل بمسيرة إعلامية طويلة تركت أثرًا بارزًا في تطوير الصحافة الوطنية، حيث كان من الأصوات المميزة التي أسهمت في تشكيل الوعي الصحفي في المملكة.
توفيت الشابة ضحى بنت عزيز الفهمي بعد إصابتها البليغة في حادثة سقوط لعبة ملاهٍ بالطائف، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"لعبة الموت".
نُقلت الضحية إلى الرياض لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.
أثارت الحادثة المروعة جدلًا واسعًا حول معايير السلامة في مواقع الترفيه، وأدت إلى فتح تحقيقات رسمية ومطالبات بزيادة الرقابة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
تُوّج فريق الأهلي الأول لكرة القدم بكأس السوبر السعودي 2025 في نسخته الـ12، وذلك على حساب شقيقه النصر بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب هونغ كونغ الدولي، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، بقيادة الحكم محمد الهويش.
تستعد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك لاحتضان الجولة الثالثة من "دوري روشن" في سبتمبر المقبل، بعد سلسلة من أعمال التطوير.
شملت الأعمال تحديث أنظمة الإضاءة والصوت، وتحسين غرف تبديل الملابس، وتجهيز المدرجات بمقاعد حديثة.
وتسعى وزارة الرياضة من خلال هذه الخطوة إلى رفع جودة التجربة الجماهيرية وتحقيق معايير استضافة البطولات الكبرى، فيما ينتظر أن تشهد المباريات الأولى على الملعب اهتمامًا خاصًا من الجماهير والفرق.
حددت رابطة الدوري السعودي موعد تسليم جوائز الموسم الرياضي السابق، حيث سيتم الاحتفال بالفائزين داخل ملاعب فرقهم بحضور جماهيري.
شملت الجوائز فئات متعددة منها أفضل لاعب، أفضل مدرب، والحذاء الذهبي.
وفاز كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب، فيما نال لوران بلان جائزة أفضل مدرب، وحصد كريستيانو رونالدو لقب الهداف برصيد 25 هدفًا.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الرابطة على ترسيخ مبدأ الشفافية والاحتفاء بإنجازات نجوم الدوري.
وقّعت وزارة الدفاع، اليوم، اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي لولايتي إنديانا وأوكلاهوما، وذلك خلال مراسم أُقيمت في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ومشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني السعودي.
أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (3/ ل ض/2025) وتاريخ 2025/08/05م والحكم مجددًا بثبوت مخالفة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحكم الفقرة (3) من المادة (59) من لائحة الانضباط والأخلاق.