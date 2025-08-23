موجز "سبق" الأسبوعي: إدانة سعودية لـ"رؤية إسرائيل الكبرى".. ووسام الملك عبدالعزيز لبطل "الدوادمي".. و"الأهلي" بطلاً للسوبر

ومن أبرز هذه المواقف: حادثة البحث عن مفقود في صحراء الرياض عام 1963، حيث أمر بتسيير سيارات وطائرة للبحث عنه حتى العثور عليه سالمًا. وكذلك قراره عام 1965 بمنع قطع الماء والكهرباء عن المستأجرين المتأخرين عن دفع الإيجار، مؤكدًا أن الفصل في النزاعات يكون عبر القضاء لا بإيذاء الناس.