موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يدعو العالم لحماية مصالحه بردع إيران.. وحزن شعبي على رحيل حارس الملك

"سكني" يمدد مبادرة دعم المدنيين.. و"النقل" تنفي فرض تعرفة على استخدام الطرق

بتغطياتها الموسعة لأحداث المملكة، وما تموج به المنطقة والعالم من تطورات، أتاحت صحيفة سبق الإلكترونية لقرائها تفاصيل الأحداث الساخنة والمهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي محليًا وعالميًا، وتصدرها حدث مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء الركن عبدالعزيز الفغم بنيران صديقه، الذي لقي ربه بعد خلاف وقع بينهما؛ مما ولَّد موجة حزن عارمة في أوساط الشعب السعودي، الذي أعرب عن أساه لفقدان "الفغم"، بعدما عُرف باحترافيته الأمنية في القيام بمهامه، وتفانيه في الإخلاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله.

وفي حوار ترقبته الأوساط السياسية والإعلامية في العالم، حذر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه لبرنامج "60 دقيقة" الذي يذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، من ارتفاع النفط إلى أسعار خيالية إذا لم تُردع إيران، داعيًا العالم إلى حماية مصالحه باتخاذ موقف حازم حيالها، وبينما مدد برنامج "سكني" مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتم 50 عامًا فأكثر لمدة ستة أشهر إضافية، طرحت وزارة الصحة 10.591 وظيفة للسعوديين من حاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض، وفي حين أسقط مجلس الشورى توصية منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم، نفت وزارة النقل صحة ما جرى تداوله حول اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020.

رثاء ودعوات

واستهل الأسبوع الماضي أيامه بأجواء حزن عمت المملكة؛ تأثرًا بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء الركن عبدالعزيز الفغم بنيران صديقه، إثر خلاف نشب بينهما في منزل صديق ثالث لهما، ونعى الفقيد عدد هائل من أقاربه وأصدقائه والمسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع "تويتر"، وجرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة، ونتيجة للاهتمام الكاسح بوفاته، تصدر الأحد وسم #عبدالعزيز_الفغم، قائمة الوسوم الأكثر تغريدًا في "تويتر" في المملكة والعالم، ومساء اليوم نفسه، وفي مشهد مهيب، شيع عدد كبير من المصلين جنازة "الفغم"، في مقبرة شهداء الحرم في حي الشرائع بمكة المكرمة بعد أداء الصلاة عليه في المسجد الحرام عقب صلاة العشاء.

https://sabq.org/pCg6Sr

https://sabq.org/P8NRkW

https://sabq.org/3MyFQ5

https://sabq.org/9n3Jpz

https://sabq.org/2zhnSD

وظهيرة الأحد، نشب حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة؛ وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، وارتفاع ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما جري إجلاء أشخاص من داخل الصالات، وفي أعقاب ذلك أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الحريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين، وأن الدفاع المدني يشرع في إطفائه، ومن جهة أخرى، أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات في "صحة جدة" أنه جرى نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع إلى المستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع، بينما شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق، قبل انتصاف الليل بنحو ساعتين أعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق.

https://sabq.org/w85MfH

https://sabq.org/KxsS9c

https://sabq.org/9pYxwR

https://sabq.org/vFbhGH

https://sabq.org/C6ZwgX

وظائف صحية

وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان الأحد أيضًا، عن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتم 50 عامًا فأكثر لمدة ستة أشهر إضافية، كما جرت إضافة خيار البناء الذاتي للمستفيدين من المبادرة ممن هم على قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وفيما أعلنت وزارة الصحة في اليوم نفسه عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض، استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة قبل الماضي.

https://sabq.org/cj8SDd

https://sabq.org/pyMrT3

https://sabq.org/qLgcKw

وفي حوار ترقبته الأوساط السياسية في العالم، تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" الذي يُذاع على قناة "سي بي إس"، أكد خلاله أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتي أرامكو كانت عمل حرب قامت به إيران، وأن الهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس السعودية فقط، محذّرًا في الوقت نفسه من أن النفط سيصل إلى أسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلاً: "بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدّد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا"، وما إن جرى بث الحوار في الساعات الأولى من يوم الاثنين حتى تصدّر وسم "لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع برنامج 60 دقيقة" قائمة الوسوم الأعلى تغريدًا على موقع "تويتر"، وتناقل المغردون كلماته وعباراته التي أجاب عنها مستلهمين منها التفاؤل والأمل، ودوليًا حظي حوار ولي العهد باهتمام بالغٍ من جانب وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وكما أجمع المراقبون اتسم الحوار بالوضوح والمصارحة وإبراز الحقائق، في تلك المقابلة التي جرت قبل أكثر من عام لم يتردد ولي العهد في الإجابة الصريحة عن أقوى الملفات، مثل حرية التعبير، ومحاربة التطرف، وخطر إيران، والوضع في اليمن.

https://sabq.org/KMN9FC

https://sabq.org/wzr6Bf

https://sabq.org/L73Hqz

https://sabq.org/zP8SLr

القروض العقارية

وفي تطور لافت أسقط مجلس الشورى الاثنين توصية منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم، بعد أن وافق عليها ٧٤ عضوًا فقط، وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن 40 ألف موظفة سعودية استفدنَ حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وفي اليوم نفسه، وافق مجلس الشورى في جلسته العادية 57، على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من لائحة الذوق العام، بينما استقبل الملك سلمان أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم، وقد أعرب الملك سلمان عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.

https://sabq.org/Wv7mgb

https://sabq.org/MZXYPf

https://sabq.org/GTY8pz

https://sabq.org/nHvzV6

وفي إحصائية مهمة، كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الاثنين عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري 2019م حتى شهر أغسطس؛ مسجلةً نحو 12.306 عقود خلال شهر أغسطس 2019م، بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 317 في المائة في عدد القروض و218 في المائة في حجم التمويل على أساس سنوي، وفيما بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمُّل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة.

https://sabq.org/h7C84Y

https://sabq.org/6DkvWm

شهادات الحلال

وفي جلسته الأسبوعية، قرر مجلس الوزراء الثلاثاء أن تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهام القبول والاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، وأن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز الحلال ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات الحلال، كما كشف برنامج "مساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العديد من المزايا التي يوفرها عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد، الذي أقرّ مطلع يوليو الماضي منها العقد الإلكتروني، الذي يحفظ جميع أطراف عملية الاستقدام ويقدم العديد من الخدمات المميزة للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، بينما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

https://sabq.org/Kh8qry

https://sabq.org/Ym4FbW

https://sabq.org/MpPCBJ

وفي معرض تصدي السعودية لتضليل إيران للرأي العام الدولي، نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، الأربعاء صحة ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل، مؤكدًا أنه أمر غير دقيق، ومن جهة أخرى صرّحت المؤسسة العامة للتقاعد، بأن حصة برنامج "مساكن" للتمويل العقاري من المستفيدين من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج "سكني"، بلغت 19 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة، وأوضحت "التقاعد"، أن عدد المستفيدين من المبادرة من خلال برنامج "مساكن"، بلغ 795 مستفيدًا من إجمالي أربعة آلاف، والتي تمثل العدد الكلي للمستفيدين من مبادرة الدفعة المقدمة، بما يعادل 19 في المائة، فيما أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة قرب عقد جلساتها لمحاكمة خلية إرهابية مكوّنة من ٤٥ متهمًا، من أبرز جرائم الخلية الاشتراك في اغتيال رجال أمن.

https://sabq.org/6znCWh

https://sabq.org/BD92Hz

محاكمة خلية الـ45

وحول تداعيات مهاجمة منشأتي "أرامكو"، أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام مؤتمر الطاقة في موسكو الخميس أن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط وأنها تركز حاليًا على إدراج شركة أرامكو، وفي سياق آخر، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسات محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا المتهمين بعدة تهم بينها اغتيال العميد كتاب الحمادي، وتفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بعرعر.

https://sabq.org/XnhsyR

https://sabq.org/83jPL4

https://sabq.org/Dkp37G

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار الوزير ياسر بن عبدالعزيز المسفر، الجمعة، ما جرى تداوله من إحدى الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان الوزير، فيما أعلنت مبادرة الزمالة والتدريب بمركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" عن فتح باب الانضمام مجددًا إلى برنامج "الإعداد للمرحلة الجامعية"، الذي يُعنى بتلبية طموحات الطلاب والطالبات في الالتحاق بواحدة من أفضل الجامعات العالمية، من خلال برنامج تأهيلي مكثف يرافق الطالب خلال تعليمه في المرحلة الثانوية، وتقرر أن تستمر فترة التسجيل للانضمام للبرنامج حتى 11ربيع الأول 1441هـ عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

https://sabq.org/GNsqz9

https://sabq.org/csn6C7

وعلى صعيد الأحداث الدولية، وبعد احتجاجات دامت أربعة أيام متتالية، كشفت حصيلة حكومية السبت، عن ارتفاع عدد قتلى المظاهرات في العراق على مدار إلى 100 قتيل، في مختلف المدن التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، ووفق الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، يتضح أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز أربعة آلاف جريح، فيما أعلن عن مقتل خمسة محتجين اليوم أيضًا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.

https://sabq.org/NJ2FyY

https://sabq.org/zFYwsx