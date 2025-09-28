موجز "سبق" الأسبوعي: الحزن يخيم على العالم الإسلامي بوفاة سماحة "المفتي العام".. والدول الكبرى تعترف بـ"فلسطين"

شهدت المملكة خلال الأسبوع الماضي أحداثاً محورية جسّدت عمق القيم الإنسانية وروح النهضة والتنمية التي تعيشها البلاد، ما بين مشاعر الحزن برحيل المفتي العام، ومرور 95 عاماً على توحيد المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، إضافة إلى الأحداث التنموية والعلمية والرياضية التي عززت مكانتها إقليمياً ودولياً.
رحيل المفتي العام وصلاة الغائب في كافة مساجد المملكة
تصدّرت الساحة السعودية مشاعر الحزن بعد وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإقامة صلاة الغائب على الفقيد في جميع مساجد المملكة.
وتقدّم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المصلين على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله - في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، فيما قدّم قادة العالم الإسلامي والعربي، وعلى رأسهم سلطان عمان وملك البحرين، خالص تعازيهم، مؤكدين مكانة الفقيد العلمية والدينية وما تركه من أثر عظيم في خدمة الإسلام والمسلمين.
اليوم الوطني السعودي الـ95.. ولاء متجدد وفخر منشود
على الصعيد الوطني، عاشت المملكة أجواء مميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، حيث تعددت الفعاليات في المدن، وشاركت الجامعات والمدارس والوزارات والأندية الرياضية. فقد نظمت جامعة شقراء برنامجاً وطنياً بعنوان "انتماء" لتعزيز الهوية الوطنية بين الشباب، كما أقام نادي القادسية مهرجان "من خير هالأرض" الذي استقطب أكثر من 11 ألف زائر.
وشاركت وزارة الداخلية بعروض عسكرية وموسيقية في محافظة الدرعية جسّدت قوة الأمن السعودي وتلاحمه مع الوطن. وفي بادرة إنسانية، أودعت جمعية البر بالرياض مساعدات مالية تجاوزت 4.9 مليون ريال لأكثر من 4500 أسرة بمناسبة اليوم الوطني.
إنجازات تنموية وعلمية بارزة
أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية، يعود تاريخها إلى 11 ألف عام شمال غرب تبوك. كما أصدر مجلس الوزراء قراراً تاريخياً بضبط سوق الإيجار في مدينة الرياض وإيقاف الزيادات السنوية لمدة خمس سنوات.
وعلى هذا النحو، حقق مركز الملك سلمان للإغاثة إنجازات إنسانية جديدة بتوقيع برامج مشتركة مع الأمم المتحدة لدعم المتضررين من أزمة أوكرانيا، إلى جانب إطلاق مبادرات تطوعية في اليمن والجبل الأسود.
كما سجلت جمعية العناية بمساجد الطرق قفزة نوعية بصندوقها الوقفي الذي ارتفعت قيمته إلى أكثر من 85 مليون ريال.
إنجازات طبية ورياضية
في المنطقة الشرقية، حقق مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر إنجازاً طبياً غير مسبوق، تمثل في إجراء أول عملية لزراعة مفصل مرفق معقدة بالمنطقة.
ورياضياً، تصدر نادي النصر الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الاتحاد بعد فوزه عليه بهدفين مقابل لا شيء، فيما فازت المملكة بحق استضافة بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 لأول مرة في تاريخها.
الدبلوماسية السعودية.. صوت مؤثر على الساحة العالمية
تزامن ذلك مع حراك دبلوماسي بارز للمملكة، حيث شاركت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت دعمها لحل الدولتين وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وقد شكّل مؤتمر حل الدولتين لحظة تاريخية بإعلان عدة دول كبرى، بينها فرنسا وكندا وبريطانيا وأستراليا، اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة جاءت برعاية سعودية فرنسية مشتركة.
