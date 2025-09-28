موجز "سبق" الأسبوعي: الحزن يخيم على العالم الإسلامي بوفاة سماحة "المفتي العام".. والدول الكبرى تعترف بـ"فلسطين"

وتقدّم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المصلين على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله - في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، فيما قدّم قادة العالم الإسلامي والعربي، وعلى رأسهم سلطان عمان وملك البحرين، خالص تعازيهم، مؤكدين مكانة الفقيد العلمية والدينية وما تركه من أثر عظيم في خدمة الإسلام والمسلمين.