موجز "سبق" الأسبوعي: قطار سريع بين الرياض والدوحة.. بعثة سعودية - إماراتية لدعم استقرار اليمن.. وفاة المشهور "أبو مرداع"

شهدت المملكة خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث السياسية والمحلية والاجتماعية والرياضية، حيث شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في خطوة تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ زيارة رسمية إلى قطر، التقى خلالها رئيس مجلس الشورى القطري وعددًا من أعضاء المجلس، تعزيزًا للعلاقات البرلمانية المشتركة والتنسيق الإقليمي.
وأصدر وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا، بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدين دورها الإنساني والقانوني في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، ورفض أي مساعٍ لإلغاء أو تقويض عملها.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واعتبروه اعتداءً صارخًا يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة التزام إسرائيل بحماية موظفي الوكالة وضمان عدم عرقلة عملياتها.
كما أكد البيان ضرورة الحفاظ على الأونروا كعنصر أساسي للاستقرار الإقليمي، ورفض الحلول التي تهدف إلى إنهاء ملف اللاجئين خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وختمت الدول تأكيدها على دعم الأونروا سياسيًا وماليًا، وضرورة توفير البيئة المناسبة لاستمرار عملها الإنساني في الأراضي الفلسطينية والمناطق التي تعمل فيها.
كما نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر 4,242 جولة تفتيشية خلال نوفمبر 2025، شملت قطاعات العطور، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، والسياحة، وأسفرت عن 98 حالة اشتباه بالتستر تمت إحالتها للجهات المختصة.
ووصلت بعثة سعودية إماراتية مشتركة إلى عدن لمتابعة تنفيذ الخطط الميدانية الخاصة باستقرار محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع أي تصعيد بين القوات المحلية.
وتأتي الزيارة لتعزيز التنسيق ودعم الاستقرار السياسي والأمني في جنوب اليمن.
ولقي مشهور سناب شات عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، مصرعه في حادث مروري على طريق حائل–جبة القديم، بعد اصطدام مركبته بسيارة تابعة لإحدى الشركات، فيما أُصيب مشهور السناب "أبو حصة" و"دخيل" ابن عم الفقيد، الذي دخل في غيبوبة، بينما استقرت حالة "أبو حصة"، وقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد التعازي لأسرة آل عاطف، معربين عن مواساتهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.
رياضيًا، تأهل المنتخب الأردني بعد الفوز على العراق 1–0 ليواجه السعودية في نصف النهائي، وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف.