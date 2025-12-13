محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: قطار سريع بين الرياض والدوحة.. بعثة سعودية - إماراتية لدعم استقرار اليمن.. وفاة المشهور "أبو مرداع"

"الأخضر" يقابل "النشامى" في نصف نهائي كأس العرب
الوفد السعودي في حضرموت
الوفد السعودي في حضرموت
تم النشر في

شهدت المملكة خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث السياسية والمحلية والاجتماعية والرياضية، حيث شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في خطوة تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ زيارة رسمية إلى قطر، التقى خلالها رئيس مجلس الشورى القطري وعددًا من أعضاء المجلس، تعزيزًا للعلاقات البرلمانية المشتركة والتنسيق الإقليمي.

وأصدر وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا، بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدين دورها الإنساني والقانوني في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، ورفض أي مساعٍ لإلغاء أو تقويض عملها.

وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واعتبروه اعتداءً صارخًا يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة التزام إسرائيل بحماية موظفي الوكالة وضمان عدم عرقلة عملياتها.

كما أكد البيان ضرورة الحفاظ على الأونروا كعنصر أساسي للاستقرار الإقليمي، ورفض الحلول التي تهدف إلى إنهاء ملف اللاجئين خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وختمت الدول تأكيدها على دعم الأونروا سياسيًا وماليًا، وضرورة توفير البيئة المناسبة لاستمرار عملها الإنساني في الأراضي الفلسطينية والمناطق التي تعمل فيها.

كما نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر 4,242 جولة تفتيشية خلال نوفمبر 2025، شملت قطاعات العطور، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، والسياحة، وأسفرت عن 98 حالة اشتباه بالتستر تمت إحالتها للجهات المختصة.

ووصلت بعثة سعودية إماراتية مشتركة إلى عدن لمتابعة تنفيذ الخطط الميدانية الخاصة باستقرار محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع أي تصعيد بين القوات المحلية.

وتأتي الزيارة لتعزيز التنسيق ودعم الاستقرار السياسي والأمني في جنوب اليمن.

ولقي مشهور سناب شات عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، مصرعه في حادث مروري على طريق حائل–جبة القديم، بعد اصطدام مركبته بسيارة تابعة لإحدى الشركات، فيما أُصيب مشهور السناب "أبو حصة" و"دخيل" ابن عم الفقيد، الذي دخل في غيبوبة، بينما استقرت حالة "أبو حصة"، وقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد التعازي لأسرة آل عاطف، معربين عن مواساتهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

رياضيًا، تأهل المنتخب الأردني بعد الفوز على العراق 1–0 ليواجه السعودية في نصف النهائي، وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف.

وفيما يلي مزيدًا من التفاصيل:

الوفد السعودي في حضرموت
الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء لسعد العتيبي في وفاة والده الشيخ صليب العتيبي
الوفد السعودي في حضرموت
برعاية الملك.. انطلاق الدورة الـ27 لجائزة حفظ القرآن الكريم بالرياض
الوفد السعودي في حضرموت
ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع القطار السريع بين الرياض والدوحة
الوفد السعودي في حضرموت
ولي العهد يتلقى اتصالًا من الرئيس السوري ويبحثان العلاقات الثنائية
الوفد السعودي في حضرموت
الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
الوفد السعودي في حضرموت
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى قطر
الوفد السعودي في حضرموت
4,242 زيارة تفتيشية في نوفمبر ضمن جهود مكافحة التستر التجاري
الوفد السعودي في حضرموت
فريق عسكري سعودي-إماراتي يصل عدن لتعزيز جهود إنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة
الوفد السعودي في حضرموت
اكتمال عقد نصف نهائي كأس العرب 2025.. تعرف على موعد المباراتين
الوفد السعودي في حضرموت
في ليلة تألق "كنو".. "الأخضر" يتجاوز فلسطين ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب 2025
الوفد السعودي في حضرموت
الأردن يضرب موعدًا مع الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب
الوفد السعودي في حضرموت
لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين للدورة التاسعة
الوفد السعودي في حضرموت
المملكة ترتقي بالتنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 6 مليارات ريال في مؤتمر التمويل التنموي
الوفد السعودي في حضرموت
مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في إطلاق تقرير العمل الإنساني 2026 لصندوق الأمم المتحدة للسكان
الوفد السعودي في حضرموت
القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لاقتلاع 33 تجمعًا بدويًا شرقي المحافظة
الوفد السعودي في حضرموت
الأمن البيئي يستعرض طائرة ذكية دون طيار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الوفد السعودي في حضرموت
انطلاق أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق" بمشاركة 4 آلاف سعودي وسعودية
الوفد السعودي في حضرموت
جهود التهدئة في جنوب اليمن: زيارة الفريق السعودي-الإماراتي ودلالاتها السياسية
الوفد السعودي في حضرموت
"زاتكا" تُحبط تهريب 368,232 حبة كبتاجون في منفذ الحديثة.. وضبط مستقبلي الشحنة
الوفد السعودي في حضرموت
غزة تحت وطأة منخفض وأمطار غزيرة.. 12 وفاة وانهيار منازل وغرق آلاف خيام النازحين
الوفد السعودي في حضرموت
انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية بمشاركة 8 فرق
الوفد السعودي في حضرموت
غرفة الشرقية تحصد مركزين متقدمين في قائمة أفضل بيئة عمل للعام 2025
الوفد السعودي في حضرموت
بأكثر من 4 ملايين دولار و3 سيارات إطفاء.. المملكة تعزز قدرات الطوارئ في سوريا والعراق
الوفد السعودي في حضرموت
الرئاسة الفلسطينية تدين بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
الوفد السعودي في حضرموت
"سبق" تغرس أولى الشجرات في كورنيش الخبر دعمًا لمبادرة السعودية الخضراء وجودة الحياة
الوفد السعودي في حضرموت
المملكة تستعرض أمام الأمم المتحدة جهودها في مكافحة التصحر ضمن رئاستها لـCOP16
الوفد السعودي في حضرموت
المملكة وعُمان تعقدان الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني والعدلي في مسقط
الوفد السعودي في حضرموت
حادث مروري يودي بحياة "أبو مرداع" ويصيب "أبو حصة" و"دخيّل".. وتفاعل واسع بالدعاء على منصات التواصل
الوفد السعودي في حضرموت
أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة "آل عاطف" في وفاة "أبو مرداع"
الوفد السعودي في حضرموت
جُمُوع غفيرة تُشيّع مشهور سناب شات "أبو مرداع" في حائل
الوفد السعودي في حضرموت
3.8 مليون ريال حصيلة مبادرة بناء جامع أبو مرداع

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org