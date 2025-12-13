موجز "سبق" الأسبوعي: قطار سريع بين الرياض والدوحة.. بعثة سعودية - إماراتية لدعم استقرار اليمن.. وفاة المشهور "أبو مرداع"

ولقي مشهور سناب شات عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، مصرعه في حادث مروري على طريق حائل–جبة القديم، بعد اصطدام مركبته بسيارة تابعة لإحدى الشركات، فيما أُصيب مشهور السناب "أبو حصة" و"دخيل" ابن عم الفقيد، الذي دخل في غيبوبة، بينما استقرت حالة "أبو حصة"، وقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد التعازي لأسرة آل عاطف، معربين عن مواساتهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.