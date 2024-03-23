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موجز "سبق" الأسبوعي.. تبرع الملك وولي العهد لـ"إحسان" و"مليارات" مستفيدي الضمان والسعودية على "مؤشر السعادة"

احتفاء سنوي بـ"السعودية الخضراء" ضمن أسبوع حافل بالأعمال الخيرية والإنسانية برعاية كريمة من القيادة الرشيدة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

أسبوع حافل بالأعمال الخيرية والإنسانية برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لجميع أعمال الكرم والإحسان في الداخل والخارج وتعظيم أثرهما، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في نسختها الرابعة بتبرعين سخيين من خادم الحرمين بمبلغ أربعين مليون ريال، وسمو ولي العهد بمبلغ ثلاثين مليون ريال.

وحدد مجلس الوزراء 27 مارس يومًا رسميًّا للاحتفاء بـ"يوم مبادرة السعودية الخضراء"، ويسلط هذا الاحتفال الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع؛ حيث تسهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتمهد المملكة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة.

وأحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب "2.4" مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة الإسلامي، وجرى إيقاف المتهمين وهم: مقيم من الجنسية السورية، ووافدان نازحان ومواطنان، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وواصلت السعودية تقدمها على مستوى العالم في مؤشر السعادة العالمي لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، متقدمة مركزين عن ترتيبها في قائمة المؤشر العام الماضي؛ إذ حلت في المركز 30.

وهنا التفاصيل..

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"القيادة" تهنئ سوبيانتو بفوزه برئاسة إندونيسيا و"الملك" يُشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يُقرُّ تحديد يوم ٢٧ مارس من كل عام يومًا رسميًّا لمبادرة السعودية الخضراء
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
المملكة تعلن عن تقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة أونروا
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في السويد
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بوركينافاسو
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
شاهد.. تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالأرجنتين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تدشين برامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في مالي
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تدشين برنامجيْ هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في موريشيوس
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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