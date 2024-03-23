موجز "سبق" الأسبوعي.. تبرع الملك وولي العهد لـ"إحسان" و"مليارات" مستفيدي الضمان والسعودية على "مؤشر السعادة"

أسبوع حافل بالأعمال الخيرية والإنسانية برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لجميع أعمال الكرم والإحسان في الداخل والخارج وتعظيم أثرهما، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في نسختها الرابعة بتبرعين سخيين من خادم الحرمين بمبلغ أربعين مليون ريال، وسمو ولي العهد بمبلغ ثلاثين مليون ريال.
وحدد مجلس الوزراء 27 مارس يومًا رسميًّا للاحتفاء بـ"يوم مبادرة السعودية الخضراء"، ويسلط هذا الاحتفال الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع؛ حيث تسهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتمهد المملكة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة.
وأحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب "2.4" مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة الإسلامي، وجرى إيقاف المتهمين وهم: مقيم من الجنسية السورية، ووافدان نازحان ومواطنان، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وواصلت السعودية تقدمها على مستوى العالم في مؤشر السعادة العالمي لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، متقدمة مركزين عن ترتيبها في قائمة المؤشر العام الماضي؛ إذ حلت في المركز 30.