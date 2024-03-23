موجز "سبق" الأسبوعي.. تبرع الملك وولي العهد لـ"إحسان" و"مليارات" مستفيدي الضمان والسعودية على "مؤشر السعادة"

أسبوع حافل بالأعمال الخيرية والإنسانية برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لجميع أعمال الكرم والإحسان في الداخل والخارج وتعظيم أثرهما، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.