موجز "سبق" الأسبوعي.. قلادة الملك عبد العزيز لأمير الكويت.. وولي العهد يطلق شركة "آلات".. وطلبة المملكة يحصدون 9 جوائز عالمية

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، قلّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبد العزيز، وذلك خلال زيارته للمملكة يوم 30 يناير الماضي، وتم استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فيما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شركة "آلات"، والتي من المتوقع أن تكون رائدًا وطنيًا يُسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.