موجز "سبق" الأسبوعي.. قلادة الملك عبد العزيز لأمير الكويت.. وولي العهد يطلق شركة "آلات".. وطلبة المملكة يحصدون 9 جوائز عالمية

شهدت المملكة عديد الأحداث المهمة والقرارات خلال الأسبوع الماضي، ونرصد لكم عبر موجز "سبق" الأسبوعي أهم الأحداث، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موافقته على منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، كما أصدر حفظه الله، موافقته على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ120 مواطنًا ومواطنة؛ وذلك لتبرع كل منهم بدمائه عشر مرات فأكثر.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، قلّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبد العزيز، وذلك خلال زيارته للمملكة يوم 30 يناير الماضي، وتم استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فيما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شركة "آلات"، والتي من المتوقع أن تكون رائدًا وطنيًا يُسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
ووافق مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء، كما وافق على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، مؤكدًا اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في اليوم الـ118 على التوالي، إلى 27019 شهيدًا، و66139 جريحًا.
ووصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، إلى القاهرة 28 يناير؛ ليترأس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، مؤكدًا خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي تطلّع السعودية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى مناقشة وضع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وشهدت المملكة تخرج دفعة جديدة من طلاب الصيدلة في جامعة الملك سعود واختصاصيين صحيين، والذي بلغ عددهم 20 خريجًا، وذلك ضمن برنامج التدريب المهني للبحوث السريرية المعتمد من قِبل جامعة الملك سعود، وفي الأول من فبراير الجاري، انطلق بجامعة الملك سعود في الرياض، الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، في مرحلته الخامسة، وهو معرض إبداع للعلوم والهندسة تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في نسخته الـ 14.