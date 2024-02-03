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موجز "سبق" الأسبوعي.. قلادة الملك عبد العزيز لأمير الكويت.. وولي العهد يطلق شركة "آلات".. وطلبة المملكة يحصدون 9 جوائز عالمية

منح 320 مواطنًا وسام وميدالية الاستحقاق.. والأخضر يخرج من آسيا 2023.. ومجلس جديد لهيئة الصحفيين السعوديين
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز

شهدت المملكة عديد الأحداث المهمة والقرارات خلال الأسبوع الماضي، ونرصد لكم عبر موجز "سبق" الأسبوعي أهم الأحداث، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موافقته على منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، كما أصدر حفظه الله، موافقته على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ120 مواطنًا ومواطنة؛ وذلك لتبرع كل منهم بدمائه عشر مرات فأكثر.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين، قلّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبد العزيز، وذلك خلال زيارته للمملكة يوم 30 يناير الماضي، وتم استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فيما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شركة "آلات"، والتي من المتوقع أن تكون رائدًا وطنيًا يُسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

ووافق مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء، كما وافق على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، مؤكدًا اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في اليوم الـ118 على التوالي، إلى 27019 شهيدًا، و66139 جريحًا.

ووصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، إلى القاهرة 28 يناير؛ ليترأس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، مؤكدًا خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي تطلّع السعودية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى مناقشة وضع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وشهدت المملكة تخرج دفعة جديدة من طلاب الصيدلة في جامعة الملك سعود واختصاصيين صحيين، والذي بلغ عددهم 20 خريجًا، وذلك ضمن برنامج التدريب المهني للبحوث السريرية المعتمد من قِبل جامعة الملك سعود، وفي الأول من فبراير الجاري، انطلق بجامعة الملك سعود في الرياض، الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، في مرحلته الخامسة، وهو معرض إبداع للعلوم والهندسة تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في نسخته الـ 14.

الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير دولة الكويت
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 متبرع بالأعضاء
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطنًا ومواطنة
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يقلّد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
أصدر 14 قرارًا.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء وعلى لائحة "المحافظة على الوثائق"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
ولي العهد يعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
"إغاثي الملك سلمان" يوزع 876 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر في السودان
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
وزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
لتعزيز نفاذ صادرات المملكة.. "التجارة الخارجية" تطلق سلسلة ورش "عبر الملحقيات"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
وزير الخارجية: تنسيق سعودي- مصري لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ووقف حرب غزة
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
وزير الخارجية يصل القاهرة لترؤس اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
شاهد من تايوان.. طلاب وطالبات المملكة يتميزون ويحصدون 9 جوائز بـ"تايسف 24"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
أمير الرياض يصل إلى حوطة بني تميم ويدشّن عدداً من المشروعات التنموية
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
"الفيصل": إطلاق استاد رياضي يحمل اسم ولي العهد فخر وتشريف لكل الرياضيين
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
بشراكة مع "التعليم".. "موهبة" تطلق منافسات معرض "إبداع 2024" غدًا
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
أول ملاح سعودي يحقق هذا الإنجاز.. "السويح" يعتلي منصة التتويج في رالي داكار ٢٠٢٤
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
المملكة تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لحماية الأراضي ومكافحة التصحر ديسمبر المقبل
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
الفريق "البسامي" يطلق أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
رئيس "اتحاد الرياضات البحرية": استضافة المملكة لبطولة العالم للقوارب الكهربائية ضمن برامج الرؤية
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
عبر "آلات".. السعودية تستثمر في "نفط المستقبل" وتوجه بوصلته الجديدة
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
الاستثمار في الابتكار والتقنية.. 39 ألف وظيفة ستوفرها "آلات" الوليدة بحلول 2030م
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
فيصل بن سلمان يتفقد مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
هيئة التراث تفوز بجائزة باريس العالمية للتصميم
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
تخريج أول دفعة لبرنامج التدريب المهني في البحث الإكلينيكي لجامعة الملك سعود بالتعاون مع معهد فايزر العلمي وشركة إيكيوفيا
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "الشارقة 2024".. السعودية تحقّق أكبر عدد من الميداليات
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
تراجع أسعار الأغذية في العالم بمعدل سنوي إلى "10.4%"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
"النقد الدولي": النمو المتوقع للاقتصاد السعودي 5.5% في 2025
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
مجلس إدارة هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه الأول.. انتخاب عضوان الأحمري رئيسًا وفيصل عباس نائبًا
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
الزميل "علي الحازمي" يُزين قائمة أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين للدورة الجديدة
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
تستمر ثلاثة أيام.. انطلاق بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
"السعودية لمكافحة السرطان" تُطلق حملة "نحن معكم"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
المملكة والأمم المتحدة تؤكّدان أهميةَ التناغم بين الدول وتسريع العمل لاستعادة الأراضي المتدهورة
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم : ربع النهائي ينطلق بلقاء الأردن وطاجيكستان .. والإثارة تجمع اليابان وإيران
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى "27019" شهيدًا
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
بتداولات بلغت 8.2 مليارات ريال.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11914 نقطة
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
3 طائرات حاضرة.. خدمات "السعودية" للقطاع العسكري تتهيأ لـ"الدفاع العالمي 24"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 80.67 دولارًا للبرميل
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية (الشارقة 2024).. القوى والطاولة ترفعان رصيد السعودية إلى 49 ميدالية
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
المستشفيات السعودية.. الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا حسب تصنيف "براند فاينانس"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
"الأكاديمية المالية" تطلق استراتيجيتها الجديدة لتطوير الكوادر البشرية في القطاع
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
"معرض السلامة المرورية" يسهم في رفع مستوى الوعي وحفظ الأرواح من الحوادث
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
ارتفاع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم إلى 5 مليارات شخص
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
"مركز الملك عبدالعزيز" يطلق جائزة "التواصل الحضاري السنوية 4"
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
11 مليار ريال قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الثالث 2023
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
استغرقت ساعة ونصفاً.. جراحة عاجلة تُعيد حاسة البصر والوعي لفتاة بعمر الـ 17 بالطائف
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
تحسين للصحة وحماية للبيئة وأمن غذائي وتعظيم للفرص.. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
النصر يحتفل بكأس "العربية".. ويضرب " إنتر ميامي "الأمريكي" بسداسية.. ويستعد لموقعة الهلال
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
بطولة آسيا 2023: بركلات الترجيح.. كوريا الجنوبية تتأهل على حساب الأخضر السعودي
الأمير محمد بن سلمان يقلد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز
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