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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب

"نيمار" يقود الهلال للصدارة.. ووفد "حوثي" يصل الرياض.. وإطلاق قناة "السعودية الآن"
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب

أسبوع حافل بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية؛ إذ صاحب إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، تفاؤلٌ كبيرٌ؛ إذ سيُمهِّد الممر الجديد الطريق أمام مشروع عملاق، يحقق مصالح السعودية المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.

وأسفرت زيارة ولي العهد الرسمية إلى الهند عن نتائج مثمرة بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

ومواصلة لدورها الرائد في الجهود الإنسانية، ودعمًا للدول الشقيقة، وجَّهت القيادة مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي؛ لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال بالمغرب. كما وجَّهت السعودية دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس 2021.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام إطلاق قناة "السعودية الآن" بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة؛ لتكون المنصة الرسمية لنقل الأحداث الرسمية والترفيهية، وذلك في ظل تزايُد عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها السعودية.

وتشهد السعودية طفرة كبيرة في مجال العقارات؛ إذ وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون ودعم مع شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري؛ لإنشاء وضخ 4092 وحدة سكنية عالية الجودة، بقيمة إجمالية تتجاوز مليارًا وسبعمائة مليون ريال، في مدينة جدة.

وأعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان إطلاق أول مشاريعها لتطوير العقارات الخاصة بالحديقة عن طريق صندوق عقاري بقيمة 4 مليارات ريال، ويضم أكثر من 1500 وحدة سكنية.

كما أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP استضافة السعودية اليوم العالمي للبيئة لعام 2024م. ويأتي اختيار السعودية لهذا الحدث تأكيدًا للدور الحيوي والفاعل لحكومة السعودية في المجال البيئي، وذلك وفقًا لرؤية السعودية 2030، وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وحجز المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مكانه في نهائيات كأس آسيا بقطر؛ وذلك عقب تغلُّبه على نظيره منتخب كمبوديا (6-1)، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يُصدِر 9 قرارات ويشيد بنتائج زيارة ولي العهد للهند
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
ولي العهد: العلاقات مع الهند ذات منفعة متبادلة.. والجالية الهندية لعبت دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بالمملكة
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
بنك التصدير والاستيراد يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي بهدف تطوير التعاون المشترك
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
في بيان مشترك.. اختتام زيارة سمو ولي العهد إلى الهند بتأكيد تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
شاهد.. صورة ولي العهد تتصدّر الصحف الهندية وإشادة واسعة بالزيارة التاريخية
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
ولي العهد يعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "الممر الاقتصادي الجديد".. تكامل اقتصادي وفرص عمل
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
القيادة توجِّه مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال بالمغرب
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
ولي العهد يُعزِّي ملك المغرب في ضحايا الزلزال ويؤكد تضامُن السعودية مع الأشقاء
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
المغرب يعلن برنامجاً لإعادة الإيواء بعد الزلزال المدمّر
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
المملكة توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة آفاق للاستثمار توقِّعان اتفاقية تعاون ودعم لضخ 4092 وحدة سكنية
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب
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