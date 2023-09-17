موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب

أسبوع حافل بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية؛ إذ صاحب إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، تفاؤلٌ كبيرٌ؛ إذ سيُمهِّد الممر الجديد الطريق أمام مشروع عملاق، يحقق مصالح السعودية المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.