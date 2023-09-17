موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد من الهند يعلن "ممرًّا تاريخيًّا".. و110 مليارات استثمارات "سيتي سكيب".. وجسر إغاثي للمغرب

أسبوع حافل بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية؛ إذ صاحب إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، تفاؤلٌ كبيرٌ؛ إذ سيُمهِّد الممر الجديد الطريق أمام مشروع عملاق، يحقق مصالح السعودية المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وأسفرت زيارة ولي العهد الرسمية إلى الهند عن نتائج مثمرة بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
ومواصلة لدورها الرائد في الجهود الإنسانية، ودعمًا للدول الشقيقة، وجَّهت القيادة مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي؛ لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال بالمغرب. كما وجَّهت السعودية دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس 2021.
من جانبه، أعلن وزير الإعلام إطلاق قناة "السعودية الآن" بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة؛ لتكون المنصة الرسمية لنقل الأحداث الرسمية والترفيهية، وذلك في ظل تزايُد عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها السعودية.
وتشهد السعودية طفرة كبيرة في مجال العقارات؛ إذ وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية تعاون ودعم مع شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري؛ لإنشاء وضخ 4092 وحدة سكنية عالية الجودة، بقيمة إجمالية تتجاوز مليارًا وسبعمائة مليون ريال، في مدينة جدة.
وأعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان إطلاق أول مشاريعها لتطوير العقارات الخاصة بالحديقة عن طريق صندوق عقاري بقيمة 4 مليارات ريال، ويضم أكثر من 1500 وحدة سكنية.
كما أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP استضافة السعودية اليوم العالمي للبيئة لعام 2024م. ويأتي اختيار السعودية لهذا الحدث تأكيدًا للدور الحيوي والفاعل لحكومة السعودية في المجال البيئي، وذلك وفقًا لرؤية السعودية 2030، وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وحجز المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مكانه في نهائيات كأس آسيا بقطر؛ وذلك عقب تغلُّبه على نظيره منتخب كمبوديا (6-1)، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.