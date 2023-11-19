موجز "سبق" الأسبوعي: إدانة شديدة لاقتحام "مستشفى الشفاء".. ونصف مليار ريال المساعدات السعودية لـ"غزة"

بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، افتتح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، القمة السعودية مع رابطة دول الكاريكوم في نسختها الأولى، التي تعكس انفتاح الرياض على شراكات لافتة مع مجموعة دولية فعالة. وتأتي هذه القمة تعزيزًا لشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، وخصوصًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة والفن.