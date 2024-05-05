موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
اختُتمت في الرياض أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة زعماء العالم إلى تبنِّي مسار واضح نحو السلام. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أن السعودية أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة؛ وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.. مشددًا على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.
وتصدرت الأزمة في غزة حوارات المنتدى؛ إذ حذَّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من الوضع الكارثي في غزة مؤكدًا ضرورة حل المشكلة الأكبر بالوصول إلى التزام حقيقي بحل الدولتين، فيما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية، المحطة الأولى من جولة بالشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وفُجع السعوديون يوم أمس بوفاة الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز الـ75 عامًا، الذي عُرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ؛ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي. وقد كرَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019.
وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم انضمام السعودية للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي. ويشهد المجال الاقتصادي في السعودية نموًّا واعدًا في الأنشطة غير النفطية عبر مصادر جديدة؛ ما يدل على جدية التحول، وفاعلية الأداء في تنفيذ رؤية 2030.
وحققت السعودية أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل مبكر؛ إذ حققت أكثر من 100 مليون زيارة مُقسَّمة بين السياحة الداخلية التي تخطت 77 مليون زيارة، والسياحة الخارجية التي وصلت إلى 27 مليون سائح، أنفقوا 150 مليار ريال سعودي. وارتفع عدد السياح في السعودية بنسبة "10%" في الربع الأول من 2024، فيما زاد إنفاقهم "17%".
وجاء بيان وزارة الصحة حول حادثة التسمم الأخيرة انطلاقًا من الشفافية والإفصاح اللذين تنتهجهما الحكومة، وفق مستهدفات رؤية 2030م؛ إذ أعلنت وزارة الصحة أنها لم تُسجِّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده أخيرًا، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة، منهم 69 سعوديًّا و6 غير سعوديين، منهم حالة وفاة واحدة.
من جانبها، أكدت أمانة منطقة الرياض في بيان إلحاقي أن تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي صدر بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الجماعي؛ وطُبِّقت العقوبات النظامية، وأُغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتَي الرياض والخرج للمدة المقررة نظامًا.