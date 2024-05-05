موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"

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اختُتمت في الرياض أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة زعماء العالم إلى تبنِّي مسار واضح نحو السلام. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أن السعودية أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة؛ وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.. مشددًا على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.

وتصدرت الأزمة في غزة حوارات المنتدى؛ إذ حذَّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من الوضع الكارثي في غزة مؤكدًا ضرورة حل المشكلة الأكبر بالوصول إلى التزام حقيقي بحل الدولتين، فيما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية، المحطة الأولى من جولة بالشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفُجع السعوديون يوم أمس بوفاة الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز الـ75 عامًا، الذي عُرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ؛ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي. وقد كرَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019.

وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم انضمام السعودية للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي. ويشهد المجال الاقتصادي في السعودية نموًّا واعدًا في الأنشطة غير النفطية عبر مصادر جديدة؛ ما يدل على جدية التحول، وفاعلية الأداء في تنفيذ رؤية 2030.

وحققت السعودية أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل مبكر؛ إذ حققت أكثر من 100 مليون زيارة مُقسَّمة بين السياحة الداخلية التي تخطت 77 مليون زيارة، والسياحة الخارجية التي وصلت إلى 27 مليون سائح، أنفقوا 150 مليار ريال سعودي. وارتفع عدد السياح في السعودية بنسبة "10%" في الربع الأول من 2024، فيما زاد إنفاقهم "17%".

وجاء بيان وزارة الصحة حول حادثة التسمم الأخيرة انطلاقًا من الشفافية والإفصاح اللذين تنتهجهما الحكومة، وفق مستهدفات رؤية 2030م؛ إذ أعلنت وزارة الصحة أنها لم تُسجِّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده أخيرًا، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة، منهم 69 سعوديًّا و6 غير سعوديين، منهم حالة وفاة واحدة.

من جانبها، أكدت أمانة منطقة الرياض في بيان ‎إلحاقي أن تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي صدر بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الجماعي؛ وطُبِّقت العقوبات النظامية، وأُغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتَي الرياض والخرج للمدة المقررة نظامًا.

موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
برعاية ولي العهد.. اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة زعماء العالم إلى تبني مسار واضح نحو السلام
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
برئاسة وزير الخارجية.. انعقاد الاجتماع الوزاري السداسي مع الولايات المتحدة في الرياض
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
المملكة والمفوضية الأوروبية تختتمان محادثات في مجال تحول الطاقة... وهذه هي النتائج
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
"مجمع الفقه الإسلامي الدولي" يثمّن بيان "كبار العلماء" بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
"الصحة" تعلن:‫ لم تُسجَّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
إطلاق أول مركز ذكاء اصطناعي للمعالجة الآلية للغة العربية
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
"رشوة واستغلال نفوذ".. "نزاهة": إيقاف 166 متهماً من 7 وزارات بينها "الداخلية والعدل"
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
رسمياً.. حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا إذا كان يشكل خطراً أو حاول الفرار
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
على مدار 5 سنوات.. حجم الهاطل المطري في المملكة وصل إلى نحو 4 مليارات م3
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
بعد منافسة محتدمة مع 350 مشاركًا.. طالبة سعودية تتوج ضمن أفضل ثلاثة مميزين في مسابقة آبل العالمية
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
منجز سعودي.. 3 ميداليات عالمية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2024
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
فيلم "هورايزن" يفوز بجائزة "هيرميز" الدولية البلاتينية
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
بيان سعودي أوزباكستاني مشترك يؤكد على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
السعودية: ما الذي تعنيه زيادة تدفُّقات الاستثمار الأجنبي بمليارَيْ ريال في 3 أشهر؟
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
وزارة السياحة تدشن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
وزير السياحة يكشف عن قائمة الجنسيات الأكثر زيارة للمملكة في عام 2023.. شاهد الترتيب
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
أسبوع الانتعاش.. فنادق الرياض تسجل أعلى الأسعار بسبب "دافوس" والسياحة الصحية "والضيافة الفاخرة"
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
الخطوط السعودية تصعد للمركز السادس في قائمة أسرع الناقلات نموًا في العالم
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
كأس خادم الحرمين الشريفين: النصر يطير للنهائي ويضرب موعدًا مع الهلال
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
بثلاثية التعاون.. الهلال يقطع خطوة كبيرة في طريق التتويج بلقب الدوري
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
في ختام الألعاب الخليجية الأولى للشباب.. السعودية تحقق 148 ميدالية
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
السعودية دنيا أبو طالب تتوَّج بجائزة أفضل إنجاز عربي في التايكوندو
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 34622 شهيداً
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
"نتنياهو" يرتعد.. ملاحقة "الجنائية الدولية" كابوس يعيشه كبار القادة في إسرائيل
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
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موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
غير مسبوقة منذ 60 عامًا.. "نظرة عن قرب على انتفاضة الجامعات الأمريكية نصرة لغزة"
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
السويد تسمح بفعالية جديدة لحرق القرآن في ميدان غوستاف أدولف بمالمو
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
تعويضات بالملايين.. "استرازينيكا" تعترف: وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن عن عمر يناهز الـ 75 عاماً
موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"
4 عقود خلف المايكروفون.. وفاة عميد المعلقين العرب والسعوديين "محمد رمضان"

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