موجز "سبق" الأسبوعي: حراك عالمي بقيادة "ولي العهد".. و"الصحة" تُصدر بيانًا حول حادث التسمم.. والسعوديون يُفجَعون بوفاة "البدر"

وجاء بيان وزارة الصحة حول حادثة التسمم الأخيرة انطلاقًا من الشفافية والإفصاح اللذين تنتهجهما الحكومة، وفق مستهدفات رؤية 2030م؛ إذ أعلنت وزارة الصحة أنها لم تُسجِّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده أخيرًا، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة، منهم 69 سعوديًّا و6 غير سعوديين، منهم حالة وفاة واحدة.