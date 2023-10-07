موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات، مُذكِّرة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
وشهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة؛ فبرئاسة خادم الحرمين الشريفين عدَّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.. فيما أعرب بمناسبة (يوم المعلم العالمي) عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهرًا للوطن.
وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة، يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير الإمكانات والطاقات كافة لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم. ومنذ إعلانها الترشح سارعت عدد كبير من الدول واتحادات كرة القدم بإعلان تأييدها ودعمها لاستضافة السعودية كأس العالم 2034.
وأعلن الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" بعد عملية استغرقت 16 ساعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ ليصبح عدد العمليات الناجحة لفصل التوائم السيامية 59 عملية ناجحة.
واحتلت السعودية المركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023.
ومن الأحداث الرياضية التي كان لها صدى واسع هذا الأسبوع رفض لاعبي نادي الاتحاد النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
كما أكد المنتخب السعودي لقفز الحواجز زعامته للقارة الآسيوية؛ وذلك بنيله للمرة الثانية على التوالي، بعد جاكرتا 2018م، الميدالية الذهبية لمسابقة قفز الحواجز للفرق، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022".
وقال الاتحاد السعودي للفروسية، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا جـديـد.. حـنـا أهل الـذهـب".