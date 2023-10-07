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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن

السعودية تعتزم استضافة كأس العالم 2034.. ونجاح فصل التوأم السيامي التنزاني.. واحتفاء سعودي بـ"يوم المعلم"
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
عبدالله النحيط

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات، مُذكِّرة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وشهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة؛ فبرئاسة خادم الحرمين الشريفين عدَّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.. فيما أعرب بمناسبة (يوم المعلم العالمي) عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهرًا للوطن.

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة، يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير الإمكانات والطاقات كافة لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم. ومنذ إعلانها الترشح سارعت عدد كبير من الدول واتحادات كرة القدم بإعلان تأييدها ودعمها لاستضافة السعودية كأس العالم 2034.

وأعلن الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" بعد عملية استغرقت 16 ساعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ ليصبح عدد العمليات الناجحة لفصل التوائم السيامية 59 عملية ناجحة.

واحتلت السعودية المركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023.

ومن الأحداث الرياضية التي كان لها صدى واسع هذا الأسبوع رفض لاعبي ‫نادي الاتحاد النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

كما أكد المنتخب السعودي لقفز الحواجز زعامته للقارة الآسيوية؛ وذلك بنيله للمرة الثانية على التوالي، بعد جاكرتا 2018م، الميدالية الذهبية لمسابقة قفز الحواجز للفرق، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022".

وقال الاتحاد السعودي للفروسية، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا جـديـد.. حـنـا أهل الـذهـب".

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من نيوم
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
12 قرارًا اتخذها اليوم برئاسة "الملك".. "الوزراء" يُعرب عن تقديره لجهود المُعلّمين ودورهم التربوي في بناء الأجيال
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
"البديوي" يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد في الأراضي الفلسطينية
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
الخارجية : المملكة تتابع تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
الأمين العام للجامعة العربية يدعو لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
ذهول وصدمة ورعب.. تعرف على ردود فعل الإعلام الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"!
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
رئيس اتحاد غرب آسيا: ندعم بقوة الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم : ندعم الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
"رئيس الاتحاد الكويتي" يؤكد الدعم الكامل لإعلان السعودية نيتها استضافة بطولة كأس العالم 2034
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
الفريق الطبي بـ"عبدالله التخصصي" يعلن نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن" و"حسين"
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
المملكة تدين وتستنكر إقدام أحد المتطرفين في مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
المملكة تُندد وتُدين الممارسات الاستفزازية لأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
"البنيان": توجيهاتُ سمو ولي العهد في التعليم واضحةٌ.. وتحمل رسائل تطويرية
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
شاهد.. وزير التعليم وقيادات الوزارة يحتفلون بالمعلمين في مدارسهم بمختلف مناطق المملكة
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
بالصور.. مبادرة محمد بن سلمان للخط العربي تجتذب زوار "كتاب الرياض"
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
اعتراضاً على صور وتماثيل.. لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون النزول لأرضية ملعب سباهان الإيراني
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن
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