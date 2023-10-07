موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تُحذِّر من الاستفزازات الإسرائيلية ضد المقدسات الفلسطينية وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبَيْن

وشهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة؛ فبرئاسة خادم الحرمين الشريفين عدَّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.. فيما أعرب بمناسبة (يوم المعلم العالمي) عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهرًا للوطن.