موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية

وخدمت وزارة النقل أكثر من 20 ألف حافلة عبر 6000 رحلة بأكثر من 60 ألف سائق ومرشد، و72 شركة، فيما شملت خدمة النقل الترددي للحرم 2800 حافلة. ونجحت الخطوط الحديدية السعودية "سار" في نقل أكثر من 2.2 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في عرفات ومزدلفة ومنى على متن 2206 رحلات ترددية.