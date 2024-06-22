محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية

تقصير خطبتَيْ وصلاة الجمعة بالحرمَيْن.. والسعودية الـ16 بين الدول الأكثر تنافسية.. والرياض تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية

في يُسر وطمأنينة، أدى 1.833.164 حاجًّا الركن الخامس من أركان الإسلام، واستضاف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة 3322 حاجًّا وحاجَّة من 88 دولة على نفقة الملك سلمان -حفظه الله-.

وحظي موسم الحج هذا العام بنجاح كبير وإشادة واسعة محليًّا ودوليًّا، على الرغم من الأعداد الكبيرة والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

ولم يشهد الموسم -بتوفيق الله، ثم بالجهود المبذولة- ظهور أي حالات وبائية، أو وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج، أو تعكر صفو الحج.

وصدر التوجيه الكريم بتخفيف وتقصير خطبتَيْ وصلاة الجمعة في الحرمَيْن الشريفَيْن؛ لتكون في حدود 15 دقيقة. وتضمَّن التوجيه الكريم تأخير الأذان الأول؛ لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق.

ووفرت وزارة "الحج" أكثر من مليونَيْ بطاقة نسك للحجاج والعاملين، وشارك تحت مظلة الوزارة 170 ألف كادر ميداني لخدمة ضيوف الرحمن، فيما أشرفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر مبادرة السقاية والرفادة على عمل 83 جمعية في تقديم الخدمات للحجاج، وتجاوز عدد الوجبات المقدمة 3 ملايين وجبة، وأكثر من 5 ملايين عبوة ماء.

وخدمت وزارة النقل أكثر من 20 ألف حافلة عبر 6000 رحلة بأكثر من 60 ألف سائق ومرشد، و72 شركة، فيما شملت خدمة النقل الترددي للحرم 2800 حافلة. ونجحت الخطوط الحديدية السعودية "سار" في نقل أكثر من 2.2 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في عرفات ومزدلفة ومنى على متن 2206 رحلات ترددية.

وباشرت هيئة الهلال الأحمر 30712 حالة، فيما تلقت الهيئة 69739 بلاغًا خلال تلك الفترة، وشهد موسم الحج إجراء 48 عملية قسطرة للقلب، وهو الرقم الأعلى عالميًّا، ووصل زمن الاستجابة لطب الحشود لـ 8 دقائق فقط.

وشهدت مساهمة القطاع الصحي الخاص في موسم حج 1445هــ نموًّا يتجاوز 400% مقارنة بموسم حج العام الماضي تعزيزًا للشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيعًا لنطاق الخدمات، ورفعًا لمستوى الرعاية الصحية؛ ما يدعم صحة حجاج بيت الله الحرام.

من جانب آخر، حققت السعودية المرتبة الـ(16) عالميًّا من أصل (67) دولة، هي الأكثر تنافسية في العالم، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية.

وتوقعت دراسة حديثة توجُّه نحو 300 مليونير نحو السعودية بنهاية العام الجاري؛ إذ تستمر السعودية في جذب أفراد ذوي الثروات العالية. وأظهرت الدراسة أن العاصمة السعودية (الرياض) ومحافظة جدة أصبحتا شديدتَي الشعبية بين المليونيريين المهاجرين، خاصة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي الرياضة واصلت البطلة العالمية السعودية في رياضة التايكوندو (دنيا أبوطالب) تألقها وتميزها في الأصعدة كافة بعد وصولها للتصنيف العالمي (الرابع) ضمن قائمة أفضل (5) لاعبات في العالم لوزن (-53) كجم. وهذا الترتيب لم يصل إليه أي لاعب سعودي في تاريخ الاتحاد، ضمن التصنيف الدولي لشهر يونيو 2024.

وتعد (دنيا) أول رياضية سعودية تتأهل لأولمبياد باريس 2024.

الحج.. متابعة وإشادة

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
خادم الحرمين: أهنّئكم بعيد الأضحى المبارك سائلين المولى أن يتقبّل من الحجاج وأن يديم علينا الأمن والاستقرار
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
ولي العهد: نتشرف بخدمة الحرمين والعناية بقاصديهما وأمنهم ونعتز بمواصلة القيام بهذا الواجب العظيم
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
حفاوة الاستقبال وحُسن تنظيم الحج.. شكرٌ خاص من السيسي لخادم الحرمين وولي العهد
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
قيادة دولة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
قيادة البحرين تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بالنجاح الكبير لموسم الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
قيادة الإمارات تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
قيادة قطر تهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج لهذا العام
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج ويشيد بجهود خدمة ضيوف الرحمن

يسر وطمأنينة

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"الحمد لله على التمام.... نائب أمير مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا العام ١٤٤٥هـ
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"الفضلي" يعلن نجاح الخطط التشغيلية لموسم الحج في جميع قطاعات منظومة البيئة بالمشاعر ومكة
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"السواحه" يعلن نجاح الخطط التشغيلية للاتصالات والتقنية والفضاء في موسم الحج 1445هـ
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
بأحمال قصوى تاريخية.. السعودية للكهرباء تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1445هـ
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"الجلاجل" يوجه بتسمية عيادة باسم والد طبيبة آثرت خدمة الحجاج على العزاء
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
أكثر من مليون و800 ألف حاج.. "الحج" تكشف أبرز أرقام موسم هذا العام
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
بـ"40" مبادرة نوعية.. "الموارد البشرية" قدمت خدمات متميزة ساهمت في راحة ضيوف الرحمن
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"السديس": أكثر من مليون حاج استفادوا من برنامج إجابة السائلين في الحرمين خلال 45 يومًا
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
مليون ونصف استفادوا من مبادرة التطويف المركزي خلال موسم الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
" التجارة": أكثر من 400 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها لضيوف الرحمن بموسم الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
توزيع أكثر من 40 مليون عبوة زمزم و9 ملايين وجبة يوميًّا لضيوف الرحمن بالمشاعر
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"الدعيلج": تخصيص 3.4 مليون مقعد عبر الرحلات الجوية لحجاج بيت الله الحرام
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"سار": نجاح خطة تشغيل قطار المشاعر لموسم الحج بنقل 2.2 مليون راكب على متن 2206 رحلات
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
أرقام غير مسبوقة تحققها أمانة العاصمة المقدسة في خدمة ضيوف الرحمن
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
لخدمة الحجاج.. "أمانة مكة" تخصص فرقًا إشرافية لصيانة 62 نفقًا و30 ألف شارع و114 ألف برج إنارة
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
عبر 13500 عامل.. بدء تفريغ مخازن النفايات بالمشاعر المقدّسة بعد مغادرة الحجاج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
بفسح نحو "2.554.455" من الماشية عبر ميناء جدة.. "بيئة مكة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية للحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
مؤشرات عالية وفق المعايير.. "الالتزام البيئي" يكشف عن نتائج المرحلة الثانية لخطته التشغيلية بالحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"الهلال الأحمر" يباشر 30712 حالة إسعافية ويتلقى 69739 بلاغًا خلال موسم الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"العمري": 8 دقائق زمن الاستجابة لطب الحشود وإجراء 48 قسطرة يوميًا.. الأعلى على مستوى العالم
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
"هيئة التخصصات": نرعى ضيوف الرحمن بـ30 ألف ممارس و5000 متطوع
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
400 % نمو مساهمة القطاع الصحي الخاص في موسم الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" تختتم نسختها الثانية بتقديم خدماتها التطوعية لأكثر من 143 ألف حاج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
أساور ذهبية ومنازعة الموت ودعوات.. روايات من قصص المتطوعين الصحيين في الحج
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
فيديو.. "المشاعر المقدسة" هادئة وخالية من الحركة عقب رحيل ضيوف الرحمن

مملكة الإنسانية والمنجزات

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
ستكون 15 دقيقة.. توجيهٌ كريمٌ بتقصير خطبتَي وصلاة الجمعة في الحرمَيْن
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
المملكة تستعرض جهودها في مساندة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولشعبه في أزمته الحاليّة
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
المملكة تؤكد استعدادها للتوسط لإنهاء الصراع الروسي- الأوكراني
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
فقدان 4 ملاعب كل ثانية وحلول.. مبادرات تهديها السعودية للعالم لـ"مكافحة التصحر"
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
إنجاز وطني جديد وللعام الثالث تواليًا.. المملكة إلى المرتبة 16 عالميًّا بين الدول الأكثر تنافسية
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
300 مليونير ينتقلون إلى السعودية حتى نهاية العام الجاري
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
نيابة عن خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يُسلّم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
الشؤون الدينية تعلن الوصول لـ "20" مليون مستفيد ومستمع لترجمة خطبة عيد الأضحى
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
وسط أجواء آمنة مطمئنّة.. المصلُّون يؤدّون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
 الدولة 90.. تسمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة.. تعرف عليها
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
الموافقة على إنشاء كلية للسياحة والفندقة واعتماد "جريد وجَنَا" جزيرتين سياحيتين بالشرقية
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
طريق "عسير- جازان" السريع يحظى باهتمام 69 شركة سعودية وعالمية
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
تطويرًا للبنية التحتية.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يستقبل 6 رافعات ساحلية وجسرية
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
اختتام البرنامج الصحي التطوعي الـ 16 في الحج بـ 25 ألف ساعة تطوعية
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
بعد موافقة مجلس الوزراء.. 3 إجازات مطولة في العام الدراسي المقبل

بيد من حديد

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
ضربات أمنية متلاحقة.. إحباط تهريب كميات كبيرة من القات وضبط مخالفين ومروجين للمخدرات
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
عقوبات رادعة منتظرة بعد تسمم 100 شخص في جازان.. "سبق" تستعرض التفاصيل
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
أمانة الرياض تضبط 151 من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية وتسلّم 10 من العمالة المخالفة
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
أمانة جدة بالمرصاد لـ 1.243 ذبيحة فاسدة في 5 نقاط تفتيش
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
شاهد .. ضبط ومصادرة 33 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش المحمدية بالشفا
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
إتلاف 275 كجم لحوم غير صالحة خلال 650 جولة رقابية بعسير

أخبار عربية وعالمية

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
مصر.. سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم نازحين في رفح
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
بين مطرقة القصف وسندان الجوع.. أزمة هائلة تواجه غزة بفعل ارتفاع الحرارة!
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
قذائف صوب خيام النازحين.. شهيدان وجرحى في اليوم الـ260 من العدوان على غزة
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
الكويت تعلن رسميًّا مواعيد ومناطق قطع الكهرباء.. المحطات تئن تحت ارتفاع الحرارة
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
كندا تعلن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

رياضة

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
الدوري السعودي يقدم نفسه بقوة في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2024
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
تصنيف "فيفا".. الأرجنتين تحافظ على الصدارة و"السعودية" الـ 56 عالمياً
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
أول سعودية تتأهل لأولمبياد باريس "دنيا أبوطالب" الرابعة عالمياً في "التايكوندو"
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
بجوائز 60 مليون دولار.. "آل الشيخ" يعلن تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض
موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
دول تحثُّ رعاياها على مغادرة لبنان.. فهل اقتربت المواجهة الشاملة بين إسرائيل وحزب الله؟

محطات

موجز "سبق" الأسبوعي: 1.8 مليون حاج أدوا الركن الأعظم بيُسر وطمأنينة في نجاح جديد للإدارة السعودية
بالصور: لم تخل من المشاهد الطريفة.. هكذا احتفل المسلمون بعيد الأضحى حول العالم

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org